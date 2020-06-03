Клинические испытания вакцины от коронавируса на людях завершатся к концу июля. Соответствующее сроки в среду, 3 июня, обозначил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны Сергей Борисевич в интервью «Красной звезде».

Общество В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом В Москве за прошедшие сутки скончался еще 71 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб. 444

Культура Филипп Киркоров спел «песню простаты» Народный артист РФ изобразил из себя мужской половой орган. Филипп Киркоров изобразил стоящий член и спел "песню простаты". 84

Авто Компания Jeep запускает продажи машин онлайн Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Jeep, в рамках сервиса «СберАвто» весь модельный ряд бренда доступен с дополнительной скидкой от 35 до 50 тысяч рублей, которая может суммироваться с другими акциями и спецпредложениями, актуальными в июне. 2

Политика Трамп назвал Байдена политическим слабаком Президент США Дональд Трамп обрушился с выпадами на лидера Демократической партии Джо Байдена.

Общество Мосгордума внесла в Госдуму проект о дистанционной форме работы Мосгордума внесла в Госдуму законопроект о закреплении в Трудовом кодексе нормы временного или частичного выполнения работником своей работы в дистанционной форме, следует из базы данных нижней палаты парламента. 3

Энергетика Премия российской нефти Urals к цене Brent дошла до рекорда Москва, 2 июня 2020, 10:04 — REGNUM Премия нефти российской марки Urals по сравнению с ценой на североморскую нефть Brent достигла рекордных значений за 30 лет. 137

Происшествия По Парижу прокатилась волна беспорядков Манифестация против полицейского насилия началась во вторник вечером перед зданием суда на севере столицы Франции. 3

Космос К Земле подлетает потенциально опасный астероид К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА. 302

Общество Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений в связи с борьбой против пандемии коронавируса, а первый официальный случай заболевания в столице был зафиксирован в марте. 55

Кино Режиссер «Властелина колец» объяснил происхождение мема с Боромиром Режиссер трилогии "Властелин колец" Питер Джексон рассказал, как снималась сцена, в ходе которой Боромир произносит фразу "Нельзя просто так взять и войти в Мордор", впоследствии ставшую мемом, сообщает Mashable. 24

Экономика В селении Црау началось строительство фруктохранилища на 2500 тонн Строительство второй очереди фруктохранилища на 2500 тонн началось в селении Црау Алагирского района.

Здоровье Комздрав: Госпитализируем, если у человека поражено больше 25% легких Напомним, что специальный корреспондент газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников, известный ироническими репортажами о Владимире Путине, был госпитализирован в Москве, несмотря на «поражение легких до 25 процентов», а потом и вовсе оказалось, что у него отравление, а не COVID-19. 6

Политика МИД осудил жестокость полиции в отношении продюсера Sputnik в США Москва расценивает преднамеренно жестокое обращение полиции с продюсером Sputnik в Вашингтоне Николь Руссел во время освещения акции протеста у стен Белого дома как недружественный шаг со стороны США и вопиющее нарушение Соединенными Штатами своих международных обязательств по обеспечению безопасности журналистов, говорится в сообщении МИД РФ. 41