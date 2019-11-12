Экономика

Экспресс газетаЭкспресс газетаВ России обрушились цены на свинину

В России обрушились цены на свинину Другие виды мяса, к сожалению, только подорожали. В России заметно снизились цены на свинину, причем не только у поставщиков, но и у отдельно взятых ретейлеров.
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В России упали цены на свинину

Минсельхоз фиксирует снижение цен производителей: по данным министерства на 7 ноября, свиные полутуши подешевели к сопоставимому периоду прошлого года на 8,6%, до 144,9 тыс. руб. за тонну, а цена на свинину в живом весе осталась на уровне прошлого года — 102,3 тыс. руб. за тонну.
РБК12 ноября в 01:01

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Россиянам пообещали снижение цен на мясо

Lenta.ru12 ноября в 11:12

Цены на свинину в России в 2020 году могут снизиться

News.ru12 ноября в 09:18

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Коммерсантъ12 ноября в 02:23

Российские производители сообщили о падении цен на свинину

Комсомольская правда12 ноября в 04:02

В России упали цены на свиную продукцию

Газета.Ru12 ноября в 03:19

В России подешевела свинина

Российская газета12 ноября в 05:00

В России упали цены на свинину

РБК12 ноября в 01:01
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