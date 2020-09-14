Вечерняя Москва 6

Правительство России предложило ввести в стране минимальную зарплату в час. Пункт об обсуждении этого вопроса включен в предложения к проекту Генерального соглашения между кабмином, работодателями и профсоюзами на 2021-2023 годы. Об этом во вторник, 15 сентября, пишет газета «Известия».