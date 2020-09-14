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Lenta.ru
Lenta.ru

В России предложили ввести минимальную почасовую зарплату

Правительство России предложило ввести в стране минимальную зарплату в час. Пункт об обсуждении этого вопроса включен в предложения к проекту Генерального соглашения между кабмином, работодателями и профсоюзами на 2021-2023 годы. Об этом во вторник, 15 сентября, пишет газета «Известия».В источнике
С чего всё началось
Известия

Учесть за 60 минут: в России обсудят введение почасового МРОТа

В России обсудят введение в законодательство понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда. Идея сформировать позицию по этому вопросу включена в предложения к проекту Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021–2023 годы, выяснили «Известия».
Известия17:01
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Lenta.ru

В России предложили ввести минимальную почасовую зарплату

Lenta.ru19:13
Вечерняя Москва

Введение почасовой минимальной зарплаты обсудят в России

Вечерняя Москва18:35
Известия

В России обсудят введение минимальной зарплаты в час

Известия17:01
Online47.ru

В России могут ввести почасовой МРОТ

Online47.ru17:38
РЕН ТВ

В России предложили ввести минимальную зарплату в час

РЕН ТВ17:26
URA.Ru

В России планируют ввести почасовой МРОТ

URA.Ru17:12
News.ru

Почасовой МРОТ может появиться в России

News.ru18:05

Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите
Live24вчера в 04:41
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Тони Фергюсон потребовал от UFC организовать бой с Дастином Порье

Американский боец ММА, бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Тони Фергюсон обратился к главе промоушена Дане Уайту с требованием организовать ему поединок с Дастином Порье.
Газета.Ruвчера в 13:42
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Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 12:42
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Истребители РФ перехватили три бомбардировщика США над Черным морем

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря», — заявили в НЦУО.
Известиявчера в 14:06
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