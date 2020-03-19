Общество

ИзвестияИзвестияВ России обсудят введение нового режима занятости

В России может появиться новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости, выяснили «Известия». Эту тему в марте планируют обсудить в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), которую курирует вице-премьер Татьяна Голикова.
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с чего всё началось

Рабочее вместо: в России обсуждают введение нового вида занятости

В России может появиться новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости, выяснили «Известия». Эту тему в марте планируют обсудить в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), которую курирует вице-премьер Татьяна Голикова.
Известия17:01

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Рабочее вместо: в России обсуждают введение нового вида занятости

Известия17:01

«Известия»: в России планируют обсудить введение режима неполной дистанционной занятости

ТАСС18:35

В ОНФ предложили легализовать временную удаленку на фоне коронавируса

РБК19:50

В Трудовом кодексе из-за коронавируса для россиян пропишут новый вид занятости

URA.Ru20:12

В России предложено ввести новую форму занятости в ТК

РЕН ТВ18:09

В России из-за коронавируса могут узаконить новый вид занятости

Znak.com20:18

В России может появиться новый рабочий режим

Накануне.Ru17:13
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Происшествия

В Новосибирске рассказали о первом в регионе случае заражения COVID-19

Женщина, которая вернулась из Парижа, стала первой пациенткой в Новосибирской области с официально подтверждённым заражением COVID-19.
RT на русском 13:28
Авто

В Дубае обнаружили 10 новых внедорожников Ford, простоявших 15 лет

Как пишет «Auto.ru», в Дубае на одной из крытых парковок нашли 10 автомобилей Ford Excursion, которые никогда не использовались с 2005 года.
Тарантас Ньюс 01:51
Энергетика

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 15:18
Здоровье

Первый перенесший коронавирус в России мужчина поделился опытом

Гражданин Китая Вань Юньбинь, который одним из первых в России перенес коронавирус, посоветовал гражданам соблюдать меры профилактики и не паниковать.
Lenta.ru вчера в 08:19
Кино

В США объявлены лауреаты антипремии «Золотая малина»

RT на русском вчера в 08:21
Общество

В Казахстане у россиянина выявили коронавирус

В Алма-Ате госпитализировали гражданина России, у которого выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.
РБК 22:47
Здоровье

Глава Амурской области доложил Матвиенко о профилактике коронавируса в регионе

О мерах профилактики инфекции спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко рассказал глава региона Василий Орлов.
Вместе-РФ 12:20
Энергетика

Цена на нефть Brent выросла на 6%

Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Коммерсантъ 20:20
Общество

В СИЗО и колониях запретили свидания из-за коронавируса

Федеральная служба исполнения наказаний временно запретила свидания заключенных в колониях и следственных изоляторах, чтобы снизить риск того, что в эти заведения попадает коронавирус COVID-19.
Полит.ру 10:14
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 12:40
Культура

Первый канал прекратил съемки шоу «Dance Революция» из-за коронавируса

Съемки шоу «Dance Революция» временно прекращены. Первый канал отложил съемки из-за технических сложностей.
Mockva.ru 18:14
Наука

Свитки Мертвого моря оказались подделкой

Замана вчера в 03:16
Армия и оружие

В США испытали станцию для обнаружения гиперзвуковых целей

Ferra 13:07
Общество

Путин заявил о необходимости укреплять средний класс

Президент России Владимир Путин заявил, что свыше 70% россиян относятся к среднему классу.
Газета.Ru 12:00
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС 20:16
Музыка

Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Lenta.ru 12:56
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не принимать ибупрофен при лечении от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала пить парацетамол для лечения от коронавируса, заявил ее пресс-секретарь Кристиан Линдмайер.
РИА Новости вчера в 06:52
Общество

В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса

Власти не исключают усиление ограничительных меры из-за коронавируса.
Российская газета 21:27
Происшествия

Неизвестные сообщили о «минировании» четырех пассажирских самолетов

Неизвестные сообщили о "минировании" четырех пассажирских самолетов, три из которых направляются в Москву, а один вылетел из "Шереметьево" в Уфу, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
РИА Новости 12:20
Энергетика

Стариков назвал виноватых в обвале цены на нефть

Известный российский писатель, публицист, общественный деятель и историк Николай Стариков обвинил в обвале цены на нефть на мировом рынке страны ОПЕК, сообщает DEITA.
Deita.ru 16 марта в 22:35
Армия и оружие

В Сирии нашли место гибели российского лётчика Романа Филипова

Ореанда-Новости 14:51
Футбол

Тульский Арсенал оштрафовали за баннер с Терешковой

Во время матча против Рубина в 22-м туре РПЛ фанаты тульского Арсенала на трибунах растянули баннер с изображением героя Советского Союза, первой в мире женщины-космонавта Валентиной Терешковой и надписью «Валя, ты просто космос».
Bethub.org 11:51
Общество

ВОЗ: начались первые испытания вакцины против коронавируса

Специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Коммерсантъ 14:52
Происшествия

Замглавы МЧС Татарстана арестован по подозрению в мошенничестве

Интерфакс 13:58
Общество

В США коронавирусом заразился конгрессмен

В США подтвердили коронавирус у члена палаты представителей США Марио Диас-Баларта, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление офиса конгрессмена.
Росбалт 20:38
Наука

Лошади смогут спасти вечную мерзлоту своими копытами

Если всё останется в нынешних параметрах, то вечная мерзлота просто начнёт масштабно таять.
HotGeo вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви

17 марта скончался известный писатель, политик Эдуард Лимонов. Чуть меньше месяца назад ему исполнилось 77 лет.
Собеседник 11:46
Политика

Белоруссия перебросит сотни пограничников на границу с Россией

Сотни белорусских пограничников будут отправлены на границу с Россией.
Lenta.ru 05:30
Экономика

Эксперт объяснил, как сохранить рублевые сбережения в кризис

Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган в интервью порталу Ura.ru призвал покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, поскольку в перспективе они могут вырасти в цене.
РИА Новости 18:34
Общество

Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Известия 11:23
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