Общество
ИзвестияВ России обсудят введение нового режима занятости
В России может появиться новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости, выяснили «Известия». Эту тему в марте планируют обсудить в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), которую курирует вице-премьер Татьяна Голикова.
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В России может появиться новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости, выяснили «Известия». Эту тему в марте планируют обсудить в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), которую курирует вице-премьер Татьяна Голикова.Известия17:01
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