Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruВ России обсуждается вопрос введения налога для богатых

В сообщении, со ссылкой на слова федерального чиновника и источника в Госдуме, говорится, что вопрос о введении налога для богатых в России снова подняли на фоне последствий пандемии коронавируса.
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ЦБ не участвует в обсуждении введения прогрессивного НДФЛ

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РБК18 июня в 12:07
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В Астрахани тело пропавшего ребёнка было найдено замурованным в бетон

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Общество

В Петербурге состоялась генеральная репетиция парада Победы

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Мясников назвал опасные симптомы при головной боли

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В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

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Как сообщается на сайте министерства науки и высшего образования, после того как результаты испытаний обнародуют, баллы передадут в вузы и приёмная комиссия распределит студентов в конкурсных списках.
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Добровинский назвал радостными результаты психэкспертизы Ефремова

РБК 09:36
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Происшествия

СК завершил следствие по делу срочника Шамсутдинова

Следственный комитет завершил следственные действия по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в Забайкальском крае.
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В Кремле рассказали о мотивах Путина при написании статьи о ВОВ

Главным мотивом президента России Владимира Путина при написании статьи о событиях Второй мировой войны было чувство опасности «исторического забвения».
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Голкипер «Ростова» Денис Попов, участник матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (1:10) сказал, что он закончил 11-й класс и скоро будет сдавать ЕГЭ.
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Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми

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Несколько улиц на юге Москвы оказались затоплены из-за ливней

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Сегодня ЦСКА на своём поле примет «Зенит»

В субботу, 20 июня, столичная «ВЭБ Арена» примет игру между ЦСКА и «Зенитом».
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Путин назвал российские лекарства от коронавируса лучшими в мире

Президент России Владимир Путин оценил российские лекарства от COVID-19 как лучшие в мире по качеству, пишет «РИА Новости».
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В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ.
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Казанский «Рубин» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 2:1 в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Агент Рами ответил на обвинения владельца «Сочи»

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Продажа полузащитника Месута Озила – цель «Арсенала» на текущее лето, пишет ESPN.
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С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры

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Верховный суд не принял иск против Путина о голосовании по поправкам

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В Белоруссии прошли протесты против задержания оппозиционеров

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