Экономика
RuNews24.ruВ России обсуждается вопрос введения налога для богатых
В сообщении, со ссылкой на слова федерального чиновника и источника в Госдуме, говорится, что вопрос о введении налога для богатых в России снова подняли на фоне последствий пандемии коронавируса.
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Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян
Forbes18 июня в 03:37
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Врач Александр Мясников призвал не откладывать поход к врачу, если головная боль сопровождается неврологическими симптомами.
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В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
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Газета.Ru вчера в 10:29
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Новый Mercedes-Benz S-класса дебютирует в сентябре
Как рассказал в интервью изданию Mercedes-Fans глава департамента разработок марки Юрген Вайссингер, новый Mercedes-Benz S-класса дебютирует в сентябре нынешнего года.
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Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с Брэдом Питтом.
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Говорит Москва 08:58
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Газета.Ru вчера в 12:20
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News.ru 10:27
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Юный голкипер «Ростова» Попов: «11-й класс закончил. ЕГЭ через две недели»
Голкипер «Ростова» Денис Попов, участник матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (1:10) сказал, что он закончил 11-й класс и скоро будет сдавать ЕГЭ.
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Все поклонники сошлись во мнении, что Лолита помолодела после стрижки. Прическа стала отражением ее буйной натуры, считают фанаты.
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Несколько улиц на юге Москвы оказались затоплены из-за ливней
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Сегодня ЦСКА на своём поле примет «Зенит»
В субботу, 20 июня, столичная «ВЭБ Арена» примет игру между ЦСКА и «Зенитом».
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Путин назвал российские лекарства от коронавируса лучшими в мире
Президент России Владимир Путин оценил российские лекарства от COVID-19 как лучшие в мире по качеству, пишет «РИА Новости».
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«Рубин» обыграл «Урал» в матче РПЛ
Казанский «Рубин» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 2:1 в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 08:58
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Агент Рами ответил на обвинения владельца «Сочи»
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Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
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Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
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Артисты юмористического шоу «Уральские пельмени» — «очень небедные люди», считает экс-директор коллектива Сергей Нетиевский.
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Верховный суд не принял иск против Путина о голосовании по поправкам
Напомним, Путин назначил проведение голосования по поправкам в Конституции на 1 июля.
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Новак заявил о полной экономической готовности «Северного потока – 2»
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В Белоруссии прошли протесты против задержания оппозиционеров
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