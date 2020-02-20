Недвижимость

Lenta.ruLenta.ruВ России обвалился спрос на новостройки

В России обвалился спрос на новостройки, несмотря на понижение ставок по ипотеке. По итогам 2019 года он уменьшился на два процента до 783 тысяч заключенных договоров долевого участия (ДДУ). Реальный же спрос со стороны покупателей без учета юридических лиц сократился на семь процентов.
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Курганская область неожиданно стала лидером в стране по новым сделкам с недвижимостью

Znak.comвчера в 05:59

В России обвалился спрос на новостройки

Lenta.ru00:15

Спрос на первичном рынке недвижимости России по итогам 2019 года падает, по эскроу-счетам оформлено 6% сделок

Вестник СЗФОвчера в 04:36

Спрос на новостройки в Северной Осетии вырос почти в два раза

Кавказ Поствчера в 06:59

В 19% регионах России не было ни одной сделки через эскроу-счета за год

Элитное.РУвчера в 05:25

Спрос на первичную недвижимость в Саратовской области упал на 6%

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 06:43

«ЦИАН»: Спрос на новостройки в Саратове за 2019 год снизился на шесть процентов

FreeNews-Volgaвчера в 11:12
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Армия и оружие

ВКС России остановили турецкую операцию в Идлибе

Взгляд.ру вчера в 09:35
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В одной из тюрем Китая коронавирусом заразились 200 заключенных

Инфицирование подтверждено у 200 заключенных и семи сотрудников охраны, говорится в опубликованном в пятницу заявлении пресс-службы провинциального правительства.
ТАСС вчера в 23:01
Происшествия

24 человека задержаны в ходе столкновений в украинском поселке Новые Санжары из-за приезда эвакуированных из Китая

Власти решили отправить их на карантин в поселок Новые Санжары Полтавской области. Местные жители стали протестовать.
Эхо Москвы 00:30
Общество

А1 посчитала участие в «деле Батуриной» инвестиционной возможностью

Инвестиционная компания А1 (входит в консорциум «Альфа групп» Михаила Фридмана) посчитала участие в споре между Виктором Батуриным и его сестрой, вдовой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной инвестиционной возможностью.
Ведомости вчера в 23:04
Происшествия

Момент жесткой посадки Ан-2 в Магадане попал на видео

РИА Новости вчера в 07:05
Политика

Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
RT на русском вчера в 16:50
Политика

В партии Зеленского предложили способ проведения «выборов» в Крыму

Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец в интервью телеканалу ATR предложила провести "местные выборы" в Крыму на границе с полуостровом.
РИА Новости вчера в 21:32
Биатлон

Карим Халили готовится бежать эстафету на ЧМ по биатлону

News.ru вчера в 08:03
Шоу-бизнес

Жена Диброва опубликовала его фото из больницы

Жена госпитализированного Дмитрия Диброва Полина рассказала о его состоянии.
Газета Кемерова вчера в 04:10
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Чиновника не было даже в списке кандидатов. Владимир Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра.
Piter.tv 19 февраля в 23:14
Армия и оружие

ВС Сирии ударили по позициям террористов в Идлибе и Алеппо

ВС Сирии ударила там по силам противника в Кафр-Нуране и Такаде.
Газета.Ru вчера в 03:32
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Монреалю» в НХЛ, несмотря на гол Овечкина

RT на русском 00:11
Экономика

Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу

Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.
Вечерняя Казань вчера в 02:08
Кино

Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»

RT на русском 00:07
Экономика

«Северсталь» - лучшая среди равных

Понятно, что черная металлургия проходит очень сложный период, она циклична по своей природе.
Finam.Ru вчера в 07:10
Общество

Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах

Сенаторы уверены, что такая мера позволит бороться с борщевиком не только на участках сельскохозяйственного значения, но и на дачах, которые часто являются источником распространения семян вредоносного растения.
Lenta.ru 00:37
Происшествия

В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17

РИА Новости вчера в 07:55
Политика

Бывшего советника Трампа приговорили к 40 месяцам тюрьмы

Бывший советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун приговорен к 40 месяцам тюрьмы по обвинению в в даче ложных показаний Конгрессу, передает Washington Post.
Rambler News Service вчера в 12:55
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как пытается угнаться за сыном на горных лыжах

Известный телеведущий, юморист Максим Галкин и знаменитая певица Алла Пугачева воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Летидор вчера в 04:40
Армия и оружие

National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир

Список из пяти типов атомных подводных лодок, которые могут уничтожить человечество, приводит в своей статье издание The National Interest.
REGNUM 19 февраля в 20:42
Общество

Создатель «Смешариков» купит выпустившую «Фиксиков» студию

РБК вчера в 23:33
Здоровье

Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса

Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.
Ведомости 19 февраля в 12:54
Гаджеты

Владельцы смартфонов Galaxy получили странные сообщения от Samsung

Отображалось это сообщение в приложении Find My Mobile и состояло оно только из цифры «1». Пользователи рассказывают, что после того, как они нажимали на это уведомление, строка просто исчезает из шторки.
Что происходит вчера в 18:29
Гаджеты

Okko презентовал 4K-приставку для телевизора

Онлайн-кинотеатр Okko представил консоль Smart Box — 4К-медиаприставку, оснащенную голосовым поиском, которая может превратить телевизоры без поддержки функции Smart TV в медиацентр.
Политическая Экспертиза 18 февраля в 02:55
Политика

NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы

Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
RT на русском вчера в 23:34
Общество

В Китае назвали сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса

Клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса (COVID-2019) начнутся не ранее апреля.
RT на русском вчера в 23:17
Политика

Эксперты перечислили страхи россиян в случае ухода Путина

Сильные страхи Центр политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым подготовил доклад "Уйти нельзя остаться" о рисках и страхах россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента (есть в распоряжении РБК).
РБК вчера в 23:00
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Пристав обвинен в халатности после гибели экс-сотрудника ФСИН в суде

Обвинение в халатности предъявили следователи судебному приставу, досматривавшему посетителей на входе в Чертановский суд Москвы, где покончил с собой бывший начальник транспортного управления ФСИН Виктор Свиридов.
РЕН ТВ вчера в 19:16
Общество

Госдума одобрила поправки о расширении материнского капитала

Государственная дума проголосовала за поправки о материнском капитале, предложенные президентом России Владимиром Путиным в обращении к Федеральному собранию, передает ТАСС.
Газета.Ru 19 февраля в 07:23
Здоровье

В России выдвинули две версии заражения коронавирусом

Российские выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Lenta.ru вчера в 19:55
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