Недвижимость
Lenta.ruВ России обвалился спрос на новостройки
В России обвалился спрос на новостройки, несмотря на понижение ставок по ипотеке. По итогам 2019 года он уменьшился на два процента до 783 тысяч заключенных договоров долевого участия (ДДУ). Реальный же спрос со стороны покупателей без учета юридических лиц сократился на семь процентов.
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Спрос на первичную недвижимость в Саратовской области упал на 6%
СаратовБизнесКонсалтингвчера в 06:43
«ЦИАН»: Спрос на новостройки в Саратове за 2019 год снизился на шесть процентов
FreeNews-Volgaвчера в 11:12
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