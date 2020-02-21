Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России обвалился спрос на новостройки

В России обвалился спрос на новостройки, несмотря на понижение ставок по ипотеке. По итогам 2019 года он уменьшился на два процента до 783 тысяч заключенных договоров долевого участия (ДДУ). Реальный же спрос со стороны покупателей без учета юридических лиц сократился на семь процентов.
Читать в источнике
Комментировать29

Подробнее о событии

Курганская область неожиданно стала лидером в стране по новым сделкам с недвижимостью

Znak.comвчера в 05:59

Спрос на первичном рынке недвижимости России по итогам 2019 года падает, по эскроу-счетам оформлено 6% сделок

Вестник СЗФОвчера в 04:36

В России обвалился спрос на новостройки

Lenta.ru00:15

Спрос на долёвку в Калининградской области в 2019 году вырос на 3%

Русский Западвчера в 04:15

Спрос на новостройки в Северной Осетии вырос почти в два раза

Кавказ Поствчера в 06:59

Спрос на первичную недвижимость в Саратовской области упал на 6%

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 06:43

В 19% регионах России не было ни одной сделки через эскроу-счета за год

Элитное.РУвчера в 05:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 02:17, Ашберн
Политика

Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

RT на русском вчера в 16:50
Политика

Путин объяснил происхождение отличий в языке русских и украинцев

Между русскими и украинцами до XVI не было языковых различий, считает президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
РБК 02:05
Общество

Минпромторг планирует повысить налог на старые автомобили

Уточняется, что, в случае одобрения предложения, ставка транспортного налога увеличится с 2021 года.
Газета.Ru 01:38
Общество

Мэр Москвы рассказал, как ищут нарушителей карантина по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге, как соблюдается и контролируется режим карантина в связи с риском заболевания коронавирусом в столице: нарушителей ищут по камерам видеонаблюдения и берут анализы у всех их знакомых.
РИА Новости 01:28
Происшествия

Десять человек пострадали в столкновениях у санатория под Полтавой

Десять человек пострадали в результате столкновений при попытке заселить эвакуированных из Китая в санаторий в Полтавской области, сообщили в Национальной полиции Украины.
RT на русском вчера в 15:30
Армия и оружие

ВКС РФ помогли армии Сирии отбить все атаки террористов в Идлибе

ФАН вчера в 09:34
Кино

В Москве прошла премьера фильма «Калашников»

Премьерный показ фильма, посвященного легендарному конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову, прошел в киноцентре "Октябрь" во вторник.
ТАСС 18 февраля в 14:38
Происшествия

По делу о самоубийстве полковника ФСИН в суде появился первый фигурант

По делу о самоубийстве полковника ФСИН Виктора Свиридова в суде появился первый фигурант.
Lenta.ru 02:03
Армия и оружие

Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
РИА Новости 19 февраля в 20:36
Политика

Украина разрабатывает поправки к Минским соглашениям — Пристайко

Украина разрабатывает «новую редакцию» Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 февраля в эфире радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).
REGNUM 00:50
Происшествия

В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста «России»

На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Вести.Ru 01:28
Происшествия

Российские моряки отравились химикатами на судне во Франции

Российское посольство во Франции осведомлено о ситуации с отравлением химикатами российских моряков, чье судно находится в порту французского Бреста, и поддерживает контакт с французскими властями, которые ведут расследование происшествия.
ТАСС вчера в 16:32
Общество

Сильный ветер принес в Петербург и Ленобласть желтый уровень опасности

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области введен желтый уровень опасности.
Петербургский дневник 01:18
Экономика

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Коммерсантъ 19 февраля в 21:47
Политика

Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины

Президент Владимир Путин считает, что разделение России и Украины выгодно тем, кто боится, что они объединятся и станут глобальным конкурентом в Европе и мире.
РБК 02:00
Кино

Похудевший на 20 кг Прилучный впечатлил поклонников внешним видом

ToDay News Ufa 18 февраля в 11:49
Транспорт

Приложение «Яндекс.Транспорт» закроется в мае

Интерфакс 01:35
Экономика

«Северсталь» - лучшая среди равных

Понятно, что черная металлургия проходит очень сложный период, она циклична по своей природе.
Finam.Ru вчера в 07:10
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости 19 февраля в 06:49
Общество

Государство продало «Фирму Мелодия» с крупнейшим аудиоархивом СССР

"Фирма Мелодия", принадлежавшая государству, и созданная в 1964 году в СССР, продана. Она владеет крупнейшим аудиоархивом бывшего СССР.
Вести.Ru 01:55
Общество

Создатель «Смешариков» купит выпустившую «Фиксиков» студию

Группа «Рики», создатель мультфильмов «Смешарики», приобретет контрольный пакет акций студии «Аэроплан», выпускающей «Фиксиков», заявил «Ведомостям» глава управляющего комитета «Рики» Марк Завадский и подтвердил представитель «Аэроплана».
РБК вчера в 23:33
Общество

Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль

Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
РИА Новости вчера в 12:21
Армия и оружие

Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
RT на русском 19 февраля в 09:09
Происшествия

В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

Вагон пассажирского поезда отцепили в Брянске из-за подозрения у одной из пассажирок на коронавирус COVID-19.
Вести.Ru 01:40
Происшествия

Экс-полицейский признался в подбросе наркотиков Голунову

Газета.Ru 19 февраля в 10:55
Политика

Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости 01:35
Происшествия

У сбежавшей из больницы пациентки в Петербурге не выявили коронавирус

Как отмечали в Роспотребнадзоре, кроме Рыбаковой, медучреждение также покинули еще трое пациентов, в том числе и другая жительница Санкт-Петербурга Алла Ильина, против которой главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга также подала иск о принудительной госпитализации.
РБК вчера в 17:27
Политика

Зеленский лично позвонил оставленной в Ухане из-за собаки украинке

Известия вчера в 23:35
Кино

Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»

RT на русском 00:07
Общество

Заключенные китайской тюрьмы массово заразились коронавирусом

В тюрьме «Жэньчэн» на востоке Китая у многих заключенных выявили новый тип коронавируса.
Телеканал 360° 00:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное