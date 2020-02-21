Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России обвалился спрос на новостройки

В России обвалился спрос на новостройки, несмотря на понижение ставок по ипотеке. По итогам 2019 года он уменьшился на два процента до 783 тысяч заключенных договоров долевого участия (ДДУ). Реальный же спрос со стороны покупателей без учета юридических лиц сократился на семь процентов.
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Курганская область неожиданно стала лидером в стране по новым сделкам с недвижимостью

Znak.comвчера в 05:59

Спрос на первичном рынке недвижимости России по итогам 2019 года падает, по эскроу-счетам оформлено 6% сделок

Вестник СЗФОвчера в 04:36

В России обвалился спрос на новостройки

Lenta.ru00:15

Спрос на долёвку в Калининградской области в 2019 году вырос на 3%

Русский Западвчера в 04:15

Спрос на новостройки в Северной Осетии вырос почти в два раза

Кавказ Поствчера в 06:59

Спрос на первичную недвижимость в Саратовской области упал на 6%

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 06:43

В 19% регионах России не было ни одной сделки через эскроу-счета за год

Элитное.РУвчера в 05:25
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Общество

Мэр Москвы рассказал, как ищут нарушителей карантина по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге, как соблюдается и контролируется режим карантина в связи с риском заболевания коронавирусом в столице: нарушителей ищут по камерам видеонаблюдения и берут анализы у всех их знакомых.
РИА Новости 01:28
Политика

Украина разрабатывает поправки к Минским соглашениям — Пристайко

Украина разрабатывает «новую редакцию» Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 февраля в эфире радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).
REGNUM 00:50
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости 19 февраля в 06:49
Кино

Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»

RT на русском 00:07
Общество

Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложили дополнить положением о штрафах за борщевик на личных и дачных приусадебных участках.
Lenta.ru 00:37
Политика

Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины

Президент Владимир Путин считает, что разделение России и Украины выгодно тем, кто боится, что они объединятся и станут глобальным конкурентом в Европе и мире.
РБК 02:00
Общество

В Кремле прокомментировали прибавку в 1 рубль к пенсии челябинки

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал новости о прибавке к пенсии челябинки 1 рубля и 10 копеек – ранее сообщалось, что пенсионерка отправила свою прибавку главе государства, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 вчера в 10:26
Общество

В Роскачестве рассказали, как найти скрытый сахар в продукте

Специалисты Роскачества раскрыли маркетинговые уловки производителей и рассказали, как подсчитать, сколько сахара содержит продукт.
iReactor 00:00
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском вчера в 01:54
Общество

Госдума приняла закон о выплатах маткапитала за первенца

Государственная Дума приняла в третьем чтении закон о расширении программы материнского капитала.
Суть событий вчера в 05:59
Общество

Сенатор Рязанский пристыдил звезд, пожаловавшихся на маленькие пенсии

Известным артистам не стоит жаловаться на маленькие пенсии.
Вместе-РФ вчера в 09:38
Экономика

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Коммерсантъ 19 февраля в 21:47
Общество

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список богатейших женщин России, пишет в четверг журнал Forbes.
ТАСС вчера в 00:16
Армия и оружие

ВКС России остановили турецкую операцию в Идлибе

Взгляд.ру вчера в 09:35
Политика

NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы

Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
RT на русском вчера в 23:34
Хоккей

«Монреаль» ведет переговоры о новом контракте с Ковальчуком

Sports.ru 01:27
Общество

Заключенные китайской тюрьмы массово заразились коронавирусом

В тюрьме «Жэньчэн» на востоке Китая у многих заключенных выявили новый тип коронавируса.
Телеканал 360° 00:47
Армия и оружие

МиГ-35 научат беспилотной посадке

Новейшие российские истребители МиГ-35 смогут выполнять посадку в беспилотном режиме.
Известия 01:16
Здоровье

В России выдвинули две версии заражения коронавирусом

Российские специалисты выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Lenta.ru вчера в 19:55
Технологии

Google неожиданно выпустила новый Android 11

Американская компания запустила тестирование новой версии операционной системы Android 11, которая должна быть представлена в третьем квартале года.
Газета DAILY вчера в 14:45
Шоу-бизнес

Как выглядит после четвертого кесарева, показала Оксана Самойлова

О своем самочувствии после четвертого кесарева сечения модель рассказала в своем Instagram.
Privet-Rostov.ru 19 февраля в 23:52
Шоу-бизнес

Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Газета.Ru 19 февраля в 11:52
Транспорт

Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии

РИА Новости вчера в 20:39
Политика

Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости 01:35
Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $58

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,5% - до $58,05 за баррель.
ТАСС 18 февраля в 22:07
Политика

В партии Зеленского предложили способ проведения «выборов» в Крыму

Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец в интервью телеканалу ATR предложила провести "местные выборы" в Крыму на границе с полуостровом.
РИА Новости вчера в 21:32
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Монреалю» в НХЛ, несмотря на гол Овечкина

RT на русском 00:11
Политика

Минниханов назначил нового министра экономики РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов назначил министром экономики республики Мидхата Шагиахметова, занимавшего должность председателя Центризбиркома РТ.
БИЗНЕС Online 00:24
Происшествия

В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста «России»

На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Вести.Ru 01:28
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»

Lenta.ru вчера в 09:03
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