Недвижимость

Lenta.ruLenta.ruВ России обвалился спрос на новостройки

В России обвалился спрос на новостройки, несмотря на понижение ставок по ипотеке. По итогам 2019 года он уменьшился на два процента до 783 тысяч заключенных договоров долевого участия (ДДУ).
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В России обвалился спрос на новостройки

В России обвалился спрос на новостройки, несмотря на понижение ставок по ипотеке. По итогам 2019 года он уменьшился на два процента до 783 тысяч заключенных договоров долевого участия (ДДУ). Реальный же спрос со стороны покупателей без учета юридических лиц сократился на семь процентов.
Lenta.ru00:15

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В РФ падает спрос на новостройки

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В России обвалился спрос на новостройки

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Вестник СЗФОвчера в 04:36

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Спрос на новостройки в Северной Осетии вырос почти в два раза

Кавказ Поствчера в 06:59

Спрос на долёвку в Калининградской области в 2019 году вырос на 3%

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