Армия и оружие
Lenta.ruВ России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК
Российский военно-дипломатический источник обвинил Турцию в передаче террористам в Сирии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) американского производства.
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Музыка
Второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда» пройдет в Иванове в новом формате
23 февраля в ивановском Центре культуры и отдыха состоится второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда».
Политика
Эрдоган обвинил Шойгу и ЧВК Вагнера в ведении войны в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил министра обороны России Сергея Шойгу и частную военную компанию (ЧВК) Вагнера в ведении войны в Ливии.
Общество
Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта
Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Ширвиндт уходит с поста художественного руководителя, который он занимал с 2000 года, а его место займет главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров.
Происшествия
Застреливший в Калининграде семейную пару мужчина умер
Мужчина, застреливший в Калининграде семейную пару, умер в реанимации.
Футбол
Валенсия — Атлетико 2:2
Политика
Богданов усомнился в необходимости размещения турецких постов в Идлибе
Необходимость существования ряда наблюдательных постов Турции в сирийском Идлибе находится под вопросом, потому что они находятся в тылу сирийской армии, заявил заместитель главы МИД РФ, спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.
Культура
Билли Айлиш выпустила заглавную песню нового «Джеймса Бонда»
Певица Билли Айлиш выпустила заглавную композицию для нового «Джеймса Бонда» с Дэниелом Крейгом.
Музыка
Лидер Rammstein назвал русским матерным словом новую группу
Лидер Rammstein создал новую группу, в лучших традициях, он назвал ее русским матерным словом.
Экономика
У среднего класса в России Сбербанк выявил рост безработицы
Эксперты отмечают, что безработица среди среднего класса растет из-за повышения пенсионного возраста и сокращения числа рабочих мест и малых предприятий (ИП).
Биатлон
Губерниев назвал Россию неспортивной страной
Известный комментатор Дмитрий Губрениев в контексте победы Александра Логинова в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия) заявил, что не считает Россию спортивной страной.
Общество
В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом
В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом, а также за искажение информации о состоянии больного.
Авто
Названы три надежные подержанные иномарки
Биатлон
В Минспорта прокомментировали ситуацию с дисквалификацией биатлонистов
Сегодняшнее решение IBU относительно биатлонистов из РФ дает основание полагать, что в будущем WADA при изучении данных и проб из Московской лаборатории будет применять новые санкции к россиянам, сообщили в Минспорта.
Армия и оружие
Главком ВМФ России адмирал Евменов совершит рабочий визит на Кубу
Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов 16 февраля совершит рабочий визит в Республику Куба, сообщает представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила ракетные удары по Дамаску
Политика
США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.
Футбол
УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от еврокубков на два года
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил английский клуб "Манчестер Сити" на два года от участия в еврокубках.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Футбол
В тульский «Арсенал» может перейти Юрий Лодыгин
Как сообщает Евро-футбол.ру, вероятнее всего, что Лодыгин перейдёт в "Арсенал" до конца сезона и в статусе свободного агента.
Космос
США запустили ракету Antares с грузовиком Cygnus
С американского космодрома, расположенного на острове Уоллопс (штат Виргиния) в Атлантическом океане, стартовала ракета-носитель с грузовым кораблем Cygnus, который должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) продукты и оборудование.
Футбол
Гол Пашалича принес «Аталанте» волевую победу над «Ромой»
В составе римского клуба голом отметился Эдин Джеко (45-я минута), у команды из Бергамо отличились Хосе Паломино (50) и Марио Пашалич (59).
Здоровье
В Забайкалье выписали заболевшего коронавирусом китайца
Происшествия
Нападение пассажирки на московского таксиста попало на видео
Шоу-бизнес
После концерта в Брянске Ольгу Бузову под руки увели со сцены
Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
Технологии
Эксперты «Лаборатории Касперского» назвали способы защиты от хакеров
Эксперт «Лаборатории Касперского» поделилась своим мнением о способах защиты от хакеров.
Политика
Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену
Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.