Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВ России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК

Российский военно-дипломатический источник обвинил Турцию в передаче террористам в Сирии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) американского производства.
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СМИ заявили, что Анкара поставляет боевикам в Идлибе вооружения

Газета.Ru07:59

СМИ сообщили о передаче Турцией оружия боевикам в Сирии

РБК08:42

Российский источник рассказал о передаче турецкой техники в Идлибе боевикам

Известия08:08

Что произошло за день: суббота, 15 февраля

Интерфакс12:22

Источник: Турция поставляет боевикам в Идлибе вооружения

ТАСС07:54

СМИ: Турция снабжает атакующих войска Сирии боевиков своей униформой

Московский Комсомолец07:49

Источник: американские ПЗРК попали к террористам благодаря Турции

РИА Новости08:04
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Музыка

Второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда» пройдет в Иванове в новом формате

23 февраля в ивановском Центре культуры и отдыха состоится второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда».
IvanovoNews 12 февраля в 22:20
Политика

Эрдоган обвинил Шойгу и ЧВК Вагнера в ведении войны в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил министра обороны России Сергея Шойгу и частную военную компанию (ЧВК) Вагнера в ведении войны в Ливии.
Lenta.ru 12:17
Футбол

«Лейпциг» разгромил «Вердер» и вернулся на первое место в Бундеслиге

Газета.Ru 11:41
Общество

Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Ширвиндт уходит с поста художественного руководителя, который он занимал с 2000 года, а его место займет главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров.
Вести.Ru 05:21
Биатлон

Биатлонист Логинов принес России золото чемпионата мира

Вести.Ru 09:49
Происшествия

Застреливший в Калининграде семейную пару мужчина умер

Мужчина, застреливший в Калининграде семейную пару, умер в реанимации.
Вести.Ru 15:39
Футбол

Валенсия — Атлетико 2:2

Sport24.ru вчера в 13:56
Политика

Богданов усомнился в необходимости размещения турецких постов в Идлибе

Необходимость существования ряда наблюдательных постов Турции в сирийском Идлибе находится под вопросом, потому что они находятся в тылу сирийской армии, заявил заместитель главы МИД РФ, спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.
Вести.Ru 14:28
Культура

Билли Айлиш выпустила заглавную песню нового «Джеймса Бонда»

Певица Билли Айлиш выпустила заглавную композицию для нового «Джеймса Бонда» с Дэниелом Крейгом.
Игромания.ру вчера в 07:41
Музыка

Лидер Rammstein назвал русским матерным словом новую группу

Лидер Rammstein создал новую группу, в лучших традициях, он назвал ее русским матерным словом.
ToDay News Ufa 13:01
Экономика

У среднего класса в России Сбербанк выявил рост безработицы

Эксперты отмечают, что безработица среди среднего класса растет из-за повышения пенсионного возраста и сокращения числа рабочих мест и малых предприятий (ИП).
МонаВиста 13 февраля в 02:23
Биатлон

Губерниев назвал Россию неспортивной страной

Известный комментатор Дмитрий Губрениев в контексте победы Александра Логинова в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия) заявил, что не считает Россию спортивной страной.
Чемпионат 15:56
Общество

ФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море

РБК 05:01
Общество

В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом

В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом, а также за искажение информации о состоянии больного.
Lenta.ru 06:44
Авто

Названы три надежные подержанные иномарки

110km.ru 05:59
Биатлон

В Минспорта прокомментировали ситуацию с дисквалификацией биатлонистов

Сегодняшнее решение IBU относительно биатлонистов из РФ дает основание полагать, что в будущем WADA при изучении данных и проб из Московской лаборатории будет применять новые санкции к россиянам, сообщили в Минспорта.
iReactor 09:29
Армия и оружие

Главком ВМФ России адмирал Евменов совершит рабочий визит на Кубу

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов 16 февраля совершит рабочий визит в Республику Куба, сообщает представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.
РИА Новости 16:17
Армия и оружие

ПВО Сирии отразила ракетные удары по Дамаску

Rambler News Service 13 февраля в 23:35
Политика

США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»

Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.
Lenta.ru 15:31
Футбол

УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от еврокубков на два года

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил английский клуб "Манчестер Сити" на два года от участия в еврокубках.
РИА Новости вчера в 13:42
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Футбол

В тульский «Арсенал» может перейти Юрий Лодыгин

Как сообщает Евро-футбол.ру, вероятнее всего, что Лодыгин перейдёт в "Арсенал" до конца сезона и в статусе свободного агента.
Тульская пресса 03:11
Шоу-бизнес

Андрей Ургант сравнил размер своей пенсии с ежедневными тратами

News.ru 15:12
Космос

США запустили ракету Antares с грузовиком Cygnus

С американского космодрома, расположенного на острове Уоллопс (штат Виргиния) в Атлантическом океане, стартовала ракета-носитель с грузовым кораблем Cygnus, который должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) продукты и оборудование.
Комсомольская правда 16:39
Футбол

Гол Пашалича принес «Аталанте» волевую победу над «Ромой»

В составе римского клуба голом отметился Эдин Джеко (45-я минута), у команды из Бергамо отличились Хосе Паломино (50) и Марио Пашалич (59).
Советский спорт 16:40
Здоровье

В Забайкалье выписали заболевшего коронавирусом китайца

Общественное телевидение России 12 февраля в 00:49
Происшествия

Нападение пассажирки на московского таксиста попало на видео

Известия 12 февраля в 14:43
Шоу-бизнес

После концерта в Брянске Ольгу Бузову под руки увели со сцены

Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
РИА Стрела 12:53
Технологии

Эксперты «Лаборатории Касперского» назвали способы защиты от хакеров

Эксперт «Лаборатории Касперского» поделилась своим мнением о способах защиты от хакеров.
Московский Комсомолец в Марий Эл 02:59
Политика

Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену

Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.
Газета.Ru 13:03
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