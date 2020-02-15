Российский военно-дипломатический источник обвинил Турцию в передаче террористам в Сирии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) американского производства.

В России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК

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