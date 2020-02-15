Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВ России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК

Российский военно-дипломатический источник обвинил Турцию в передаче террористам в Сирии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) американского производства.
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СМИ сообщили о передаче Турцией оружия боевикам в Сирии

РБК08:42

Источник: Турция поставляет боевикам в Идлибе вооружения

ТАСС07:54

СМИ заявили, что Анкара поставляет боевикам в Идлибе вооружения

Газета.Ru07:59

Появились подробности передачи Турцией военной техники террористам

Lenta.ru08:57

Российский источник рассказал о передаче турецкой техники в Идлибе боевикам

Известия08:08

СМИ: Турция снабжает атакующих войска Сирии боевиков своей униформой

Московский Комсомолец07:49

Источник: американские ПЗРК попали к террористам благодаря Турции

РИА Новости08:04
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