Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВ России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК

Российский военно-дипломатический источник обвинил Турцию в передаче террористам в Сирии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) американского производства.
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Что произошло за день: суббота, 15 февраля

Интерфакс12:22

СМИ сообщили о передаче Турцией оружия боевикам в Сирии

РБК08:42

СМИ: Турция снабжает атакующих войска Сирии боевиков своей униформой

Московский Комсомолец07:49

СМИ заявили, что Анкара поставляет боевикам в Идлибе вооружения

Газета.Ru07:59

Источник: Турция поставляет боевикам в Идлибе вооружения

ТАСС07:54

Российский источник рассказал о передаче турецкой техники в Идлибе боевикам

Известия08:08

Источник: американские ПЗРК попали к террористам благодаря Турции

РИА Новости08:04
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