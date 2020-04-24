Экономика

Мойка78Мойка78В России объяснили невозможность выдать всем денег просто так

Эксперты-экономисты объяснили россиянам невозможность выдачи денег просто так в рамках поддержки населения в связи с ситуацией с коронавирусом. Как сообщает РИА Новости, прежде всего подобное может привести к инфляционному шоку в стране.
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Почему власти не могут раздать деньги нуждающимся

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Эксперты пояснили, почему в России пока не время для раздачи «денег с вертолета»

ПРАЙМвчера в 17:20

Эксперты пояснили, почему россиянам не будут раздавать деньги просто так

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В России объяснили невозможность выдать всем денег просто так

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Россиянам объяснили невозможность раздачи денег просто так

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Эксперты объяснили, почему в России не раздают «вертолетные деньги»

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Почему российские власти не могут раздать деньги всем нуждающимся – экономисты ответили

EAOmedia.ruвчера в 22:10
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Общество

Минобороны закончило строительство медцентра в подмосковном Одинцово

Минобороны России досрочно закончило работы по строительству многофункционального медицинского центра в подмосковном Одинцово.
Газета.Ru 01:04
Происшествия

На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 03:56
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Политика

США планируют усилить присутствие в Арктике

RT на русском вчера в 16:32
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Экономика

Путин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых до 1 мая.
Известия вчера в 03:10
Политика

Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра

Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
RT на русском вчера в 15:43
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
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Общество

В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом

Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
Lenta.ru вчера в 16:36
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Наука

Названы клетки, наиболее восприимчивые к коронавирусу: плохие новости

Популярная механика вчера в 12:41
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Общество

Автор рецепта конфет «Птичье молоко» умерла во Владивостоке

Чулкова является автором рецепта конфет «Птичье молоко», которые появились в 1967 году, а также конфет «Комета», «Метеорит», «Золотой Рог» и шоколадно-вафельного торта «Мечта».
РБК 01:22
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Гаджеты

Стало известно, какие смартфоны Xiaomi и Redmi первыми получат MIUI 12

Среди Redmi первыми MIUI 12 получат владельцы смартфонов линейки Redmi K30, Redmi K20, Redmi Note 8, Redmi Note 7, а также Redmi 8 и Redmi 7. Скорее всего это не полный список, и он в дальнейшем должен быть расширен.
Astera вчера в 15:29
Кино

Sony Pictures готовится к съемкам фильма «Ванпанчмен»

Культуромания 22 апреля в 01:23
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Общество

Где в Кузбассе выявили новых пациентов с коронавирусом

Накануне в Кемеровской области инфекцию выявили в Новокузнецке, Кемерове, в посёлках Краснобродский и Тяжинский и в Прокопьевском районе.
ВашГород.ру вчера в 00:13
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Энергетика

Немецкие аналитики оценили сроки исчерпания российского ФНБ

Ликвидных ресурсов российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) может хватить на два года при ценах на нефть марки Urals в 15 долларов за баррель.
РИА Новости вчера в 23:28
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
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Политика

Трамп назвал недостоверными сообщения о плохом здоровье Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения СМИ об ухудшении состояния здоровья главы КНДР Ким Чен Ына являются ложными.
Газета.Ru вчера в 19:36
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Общество

Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни

Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
Lenta.ru вчера в 21:04
3
Политика

Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану

Lenta.ru 22 апреля в 14:26
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина впервые вышла на связь из больницы

Дни24 вчера в 13:03
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Политика

США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", — сказано в документе, который передали на рассмотрение президента Дональда Трампа.
РИА Новости вчера в 22:34
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Здоровье

Рошаль вновь попытался защитить главврача РКБ в Уфе

Леонид Рошаль, президент Национальной медицинской палаты, вновь попытался защитить главврача РКБ в Уфе.
ГлавУфа 01:18
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Происшествия

В кадетском училище в Кемерово загорелась кровля корпуса

РИА Новости 00:13
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Политика

Верховный совет Хакасии не рассмотрел отчет главы региона из-за отсутствия кворума

Сессия Верховного совета Хакасии, на которой должен был быть рассмотрен отчет главы республики Валентина Коновалов об итогах работы за 2019 год, не состоялась из-за отсутствия кворума.
ТАСС 01:27
Общество

Седьмой заразившийся коронавирусом умер в Псковской области

В Псковской области скончался ещё один человек, заражённый коронавирусом, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
АиФ Псков вчера в 17:33
1
Экономика

Правительство утвердило программу льготной ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 15:25
1,1K
Культура

Шарика в новом сезоне «Простоквашино» озвучит Павел Деревянко

Вечерняя Москва 00:56
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Политика

Горбачев назвал виновников срыва перестройки

Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости вчера в 06:42
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Авто

Начал продаваться недорогой аналог кросса Nissan X-Trail

Концерн Nissan и производитель из Китая Dongfeng сообщили о начале реализации нового паркетника Venucia Star, сконструированного на обновленной архитектуре Nissan X-Trail.
Pnzdrive вчера в 02:21
Авто

В России открыли автосалон новых советских автомобилей

Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета вчера в 01:03
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Футбол

Андрей Лунёв: буду рвать жопу, чтобы попасть в европейский топ-чемпионат

Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв рассказал о желании попробовать свои силы в европейском чемпионате.
Чемпионат вчера в 20:24
Общество

Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам

Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия вчера в 08:18
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