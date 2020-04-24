Экономика
Мойка78В России объяснили невозможность выдать всем денег просто так
Эксперты-экономисты объяснили россиянам невозможность выдачи денег просто так в рамках поддержки населения в связи с ситуацией с коронавирусом. Как сообщает РИА Новости, прежде всего подобное может привести к инфляционному шоку в стране.
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Почему российские власти не могут раздать деньги всем нуждающимся – экономисты ответили
EAOmedia.ruвчера в 22:10
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Минобороны закончило строительство медцентра в подмосковном Одинцово
Минобороны России досрочно закончило работы по строительству многофункционального медицинского центра в подмосковном Одинцово.
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В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 03:56
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США планируют усилить присутствие в Арктике
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Путин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%
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Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра
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Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
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Автор рецепта конфет «Птичье молоко» умерла во Владивостоке
Чулкова является автором рецепта конфет «Птичье молоко», которые появились в 1967 году, а также конфет «Комета», «Метеорит», «Золотой Рог» и шоколадно-вафельного торта «Мечта».
РБК 01:22
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Стало известно, какие смартфоны Xiaomi и Redmi первыми получат MIUI 12
Среди Redmi первыми MIUI 12 получат владельцы смартфонов линейки Redmi K30, Redmi K20, Redmi Note 8, Redmi Note 7, а также Redmi 8 и Redmi 7. Скорее всего это не полный список, и он в дальнейшем должен быть расширен.
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Общество
Где в Кузбассе выявили новых пациентов с коронавирусом
Накануне в Кемеровской области инфекцию выявили в Новокузнецке, Кемерове, в посёлках Краснобродский и Тяжинский и в Прокопьевском районе.
ВашГород.ру вчера в 00:13
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Немецкие аналитики оценили сроки исчерпания российского ФНБ
Ликвидных ресурсов российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) может хватить на два года при ценах на нефть марки Urals в 15 долларов за баррель.
РИА Новости вчера в 23:28
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Политика
Трамп назвал недостоверными сообщения о плохом здоровье Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения СМИ об ухудшении состояния здоровья главы КНДР Ким Чен Ына являются ложными.
Газета.Ru вчера в 19:36
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Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни
Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
Lenta.ru вчера в 21:04
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Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
Lenta.ru 22 апреля в 14:26
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США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", — сказано в документе, который передали на рассмотрение президента Дональда Трампа.
РИА Новости вчера в 22:34
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Рошаль вновь попытался защитить главврача РКБ в Уфе
Леонид Рошаль, президент Национальной медицинской палаты, вновь попытался защитить главврача РКБ в Уфе.
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В кадетском училище в Кемерово загорелась кровля корпуса
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Верховный совет Хакасии не рассмотрел отчет главы региона из-за отсутствия кворума
Сессия Верховного совета Хакасии, на которой должен был быть рассмотрен отчет главы республики Валентина Коновалов об итогах работы за 2019 год, не состоялась из-за отсутствия кворума.
ТАСС 01:27
Общество
Седьмой заразившийся коронавирусом умер в Псковской области
В Псковской области скончался ещё один человек, заражённый коронавирусом, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
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Шарика в новом сезоне «Простоквашино» озвучит Павел Деревянко
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Горбачев назвал виновников срыва перестройки
Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
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Авто
Начал продаваться недорогой аналог кросса Nissan X-Trail
Концерн Nissan и производитель из Китая Dongfeng сообщили о начале реализации нового паркетника Venucia Star, сконструированного на обновленной архитектуре Nissan X-Trail.
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Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
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Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв рассказал о желании попробовать свои силы в европейском чемпионате.
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Общество
Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия вчера в 08:18