Экономика
Мойка78В России объяснили невозможность выдать всем денег просто так
Эксперты-экономисты объяснили россиянам невозможность выдачи денег просто так в рамках поддержки населения в связи с ситуацией с коронавирусом. Как сообщает РИА Новости, прежде всего подобное может привести к инфляционному шоку в стране.
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Почему российские власти не могут раздать деньги всем нуждающимся – экономисты ответили
EAOmedia.ruвчера в 22:10
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Политика
Трамп назвал недостоверными сообщения о плохом здоровье Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения СМИ об ухудшении состояния здоровья главы КНДР Ким Чен Ына являются ложными.
Газета.Ru вчера в 19:36
Футбол
ВЭБ стал основным владельцем клуба ЦСКА
22 апреля государственная корпорация развития ВЭБ.РФ приобрел 77,63% акций ПФК ЦСКА. Об этом сообщается на сайте клуба.
МонаВиста 22 апреля в 13:59
Энергетика
Польша отказалась от российской нефти
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Reuters, Польша купила у Саудовской Аравии рекордное количество тонн нефти сорта Arab Light.
ToDay News Ufa вчера в 00:49
Политика
Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
Lenta.ru 22 апреля в 14:26
Экономика
Союз правообладателей требует с DNS рекордную сумму
Общая сумма требований к структурам ритейлера достиг рекордных 242 млн руб. Иски были поданы к ООО "Атлас" — на 36 млн руб. и ООО "Агат" — на 141 млн руб. Требования к ООО "ДНС Лоджистик" ранее составили 65 млн руб. РСП с 2009 г. собирает "налог на болванки" с производителей и импортеров электроники в пользу авторов музыкальных произведений (1% от стоимости товара).
Adindex.ru вчера в 22:44
ЖКХ
В Омске появился график по отключению горячей воды
Как обращает внимание АО «Омск РТС» в графике представлены только дома, получающие горячую воду от теплоисточников АО «Омск РТС» и АО «ТГК-11».
БК55 00:30
Хоккей
В «Динамо» рассказали о состоянии легендарного хоккеиста Мальцева
Председатель совета директоров московского хоккейного клуба «Динамо» Виктор Воронин рассказал о состоянии здоровья легендарного советского хоккеиста Александра Мальцева.
RT на русском вчера в 05:55
Здоровье
Глава Бурятии потребовал увольнения главврача больницы в Улан-Удэ
Глава региона Алексей Цыденов поручил министру здравоохранения принять решение как можно скорее.
ФедералПресс вчера в 20:31
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 03:56
Общество
В Минобрнауки определились с началом учебного года
Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета 22 апреля в 06:43
Экономика
Правительство утвердило программу льготной ипотеки
Глава государства 16 апреля предложил запустить специальную льготную программу ипотеки со ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках.
РИА Новости вчера в 15:25
Экономика
Число задолжавших по микрозаймам россиян увеличилось почти вдвое
Число задолжавших микрофинансовым организациям (МФО) россиян увеличилось почти вдвое.
Lenta.ru 00:05
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости 22 апреля в 21:33
Финансы
Обвал рубля увеличил активность россиян на рынке Forex
Форекс-дилеры предлагают физическим лицам производные финансовые инструменты на валюту или валютные пары на международном внебиржевом валютном рынке Forex.
РБК вчера в 22:00
Общество
Седьмой заразившийся коронавирусом умер в Псковской области
В Псковской области скончался ещё один человек, заражённый коронавирусом, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
АиФ Псков вчера в 17:33
Шоу-бизнес
Анна Семенович определила минимальный заработок для мужчины
Певица Анна Семенович рассказала о минимальном заработке для своего мужчины.
Lenta.ru вчера в 09:51
Здоровье
В Германии рассказали о результатах вскрытия умерших от коронавируса
Результаты вскрытия умерших от коронавируса людей в Германии и Швейцарии говорят о наличии у них других заболеваний, заявил судмедэксперт из Гамбурга Клаус Пюшель, 22 апреля сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
ИА Красная Весна вчера в 03:44
Политика
Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции
Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
Экономика
В МЭР подтвердили получение просьбы ЦБ сдержать активность Глазьева
В Минэкономразвития подтвердили получение письма ЦБ с просьбой сдержать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:41
Армия и оружие
Россия создаст оружие против гиперзвуковых ракет
Народные новости вчера в 03:54
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
Шоу-бизнес
Жена Петросяна удивила поклонников пакетом на голове
РИА Новости вчера в 21:40
Энергетика
Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года
Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средство ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Ведомости 00:19
Общество
В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте
В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
РБК вчера в 15:40
Космос
В РАН рассказали о деталях подготовки СССР к высадке на Венеру
Российская газета 22 апреля в 06:47
Наука
Планеты-океаны в нашей Галактике не имеют дна
Существующие в нашей Галактике планеты-океаны могут вообще не иметь определенного твердого дна.
Русская Планета вчера в 01:33
Хоккей
Эмиль Галимов не договорился с «Ак Барсом» и перейдёт в СКА
Форвард «Ак Барса» Эмиль Галимов станет игроком СКА.
Metaratings вчера в 12:31
Футбол
Дудек назвал Месси провокатором, а Роналду высокомерным
Бывший вратарь «Реала» Ежи Дудек в своей автобиографии раскритиковал поведение на поле нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Marca.
Sport24.ru вчера в 03:01
Политика
Помпео уверен, что Китай еще ответит за сокрытие данных о коронавирусе
Помпео уверен, что Китай умышленно скрывал информацию о новом корнавирусе, а это привело к тому, что «потеряно огромное количество жизней», а также к большим проблемам для экономики США и мира.
ИА Красная Весна 00:32