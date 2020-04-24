Экономика

Мойка78Мойка78В России объяснили невозможность выдать всем денег просто так

Эксперты-экономисты объяснили россиянам невозможность выдачи денег просто так в рамках поддержки населения в связи с ситуацией с коронавирусом. Как сообщает РИА Новости, прежде всего подобное может привести к инфляционному шоку в стране.
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Почему российские власти не могут раздать деньги всем нуждающимся – экономисты ответили

EAOmedia.ruвчера в 22:10

Эксперты пояснили, почему россиянам не будут раздавать деньги просто так

Life.ruвчера в 21:29

Эксперты пояснили, почему в России пока не время для раздачи «денег с вертолета»

ПРАЙМвчера в 17:20

Россиянам объяснили невозможность раздачи денег просто так

Lenta.ruвчера в 18:10

Эксперты объяснили, почему в России не раздают «вертолетные деньги»

РИА Новостивчера в 17:20

В России объяснили невозможность выдать всем денег просто так

Мойка78вчера в 20:20
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Политика

Трамп назвал недостоверными сообщения о плохом здоровье Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения СМИ об ухудшении состояния здоровья главы КНДР Ким Чен Ына являются ложными.
Газета.Ru вчера в 19:36
8
Футбол

ВЭБ стал основным владельцем клуба ЦСКА

22 апреля государственная корпорация развития ВЭБ.РФ приобрел 77,63% акций ПФК ЦСКА. Об этом сообщается на сайте клуба.
МонаВиста 22 апреля в 13:59
1
Энергетика

Польша отказалась от российской нефти

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Reuters, Польша купила у Саудовской Аравии рекордное количество тонн нефти сорта Arab Light.
ToDay News Ufa вчера в 00:49
83
Политика

Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану

Lenta.ru 22 апреля в 14:26
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Экономика

Союз правообладателей требует с DNS рекордную сумму

Общая сумма требований к структурам ритейлера достиг рекордных 242 млн руб. Иски были поданы к ООО "Атлас" — на 36 млн руб. и ООО "Агат" — на 141 млн руб. Требования к ООО "ДНС Лоджистик" ранее составили 65 млн руб. РСП с 2009 г. собирает "налог на болванки" с производителей и импортеров электроники в пользу авторов музыкальных произведений (1% от стоимости товара).
Adindex.ru вчера в 22:44
ЖКХ

В Омске появился график по отключению горячей воды

Как обращает внимание АО «Омск РТС» в графике представлены только дома, получающие горячую воду от теплоисточников АО «Омск РТС» и АО «ТГК-11».
БК55 00:30
1
Хоккей

В «Динамо» рассказали о состоянии легендарного хоккеиста Мальцева

Председатель совета директоров московского хоккейного клуба «Динамо» Виктор Воронин рассказал о состоянии здоровья легендарного советского хоккеиста Александра Мальцева.
RT на русском вчера в 05:55
Здоровье

Глава Бурятии потребовал увольнения главврача больницы в Улан-Удэ

Глава региона Алексей Цыденов поручил министру здравоохранения принять решение как можно скорее.
ФедералПресс вчера в 20:31
19
Происшествия

На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 03:56
627
Общество

В Минобрнауки определились с началом учебного года

Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета 22 апреля в 06:43
115
Экономика

Правительство утвердило программу льготной ипотеки

Глава государства 16 апреля предложил запустить специальную льготную программу ипотеки со ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках.
РИА Новости вчера в 15:25
1K
Экономика

Число задолжавших по микрозаймам россиян увеличилось почти вдвое

Число задолжавших микрофинансовым организациям (МФО) россиян увеличилось почти вдвое.
Lenta.ru 00:05
12
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости 22 апреля в 21:33
5,2K
Происшествия

На территории кемеровского кадетского училища загорелось здание

REGNUM 00:07
5
Финансы

Обвал рубля увеличил активность россиян на рынке Forex

Форекс-дилеры предлагают физическим лицам производные финансовые инструменты на валюту или валютные пары на международном внебиржевом валютном рынке Forex.
РБК вчера в 22:00
Общество

Седьмой заразившийся коронавирусом умер в Псковской области

В Псковской области скончался ещё один человек, заражённый коронавирусом, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
АиФ Псков вчера в 17:33
Шоу-бизнес

Анна Семенович определила минимальный заработок для мужчины

Певица Анна Семенович рассказала о минимальном заработке для своего мужчины.
Lenta.ru вчера в 09:51
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Здоровье

В Германии рассказали о результатах вскрытия умерших от коронавируса

Результаты вскрытия умерших от коронавируса людей в Германии и Швейцарии говорят о наличии у них других заболеваний, заявил судмедэксперт из Гамбурга Клаус Пюшель, 22 апреля сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
ИА Красная Весна вчера в 03:44
87
Политика

Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции

Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
467
Экономика

В МЭР подтвердили получение просьбы ЦБ сдержать активность Глазьева

В Минэкономразвития подтвердили получение письма ЦБ с просьбой сдержать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:41
3,4K
Армия и оружие

Россия создаст оружие против гиперзвуковых ракет

Народные новости вчера в 03:54
12
Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
346
Шоу-бизнес

Жена Петросяна удивила поклонников пакетом на голове

РИА Новости вчера в 21:40
18
Энергетика

Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года

Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средство ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Ведомости 00:19
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Общество

В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте

В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
РБК вчера в 15:40
1,1K
Космос

В РАН рассказали о деталях подготовки СССР к высадке на Венеру

Российская газета 22 апреля в 06:47
Наука

Планеты-океаны в нашей Галактике не имеют дна

Существующие в нашей Галактике планеты-океаны могут вообще не иметь определенного твердого дна.
Русская Планета вчера в 01:33
Хоккей

Эмиль Галимов не договорился с «Ак Барсом» и перейдёт в СКА

Форвард «Ак Барса» Эмиль Галимов станет игроком СКА.
Metaratings вчера в 12:31
1
Футбол

Дудек назвал Месси провокатором, а Роналду высокомерным

Бывший вратарь «Реала» Ежи Дудек в своей автобиографии раскритиковал поведение на поле нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Marca.
Sport24.ru вчера в 03:01
Политика

Помпео уверен, что Китай еще ответит за сокрытие данных о коронавирусе

Помпео уверен, что Китай умышленно скрывал информацию о новом корнавирусе, а это привело к тому, что «потеряно огромное количество жизней», а также к большим проблемам для экономики США и мира.
ИА Красная Весна 00:32
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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