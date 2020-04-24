Экономика
Мойка78В России объяснили невозможность выдать всем денег просто так
Эксперты-экономисты объяснили россиянам невозможность выдачи денег просто так в рамках поддержки населения в связи с ситуацией с коронавирусом. Как сообщает РИА Новости, прежде всего подобное может привести к инфляционному шоку в стране.
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Общество
China News сообщило о новом очаге коронавируса в КНР
Новый очаг инфекции зафиксировали в Харбине, сообщает агентство China News.
ФАН вчера в 12:19
Транспорт
В Южно-Сахалинске организуют автобусный маршрут №106
Решение организовать новый автобусный маршрут №106 было принято в связи с отменой железнодорожного сообщения со станцией Новодеревенская.
Сахалин.Инфо 20:45
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
Энергетика
Deutsche Bank: средства ФНБ могут исчерпаться через два года
Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния Минфина России могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, при условии, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.
Накануне.Ru 19:30
Наука
Корейцы придумали новый быстрый метод диагностики коронавируса
Анализы позволяют обнаружить до 100 копий РНК нового коронавируса, причем перекрестная реактивность с другими коронавирусными инфекциями не наблюдается.
ToDay News Ufa 14:51
Футбол
Зинченко: «Считаю, в Англии запоздали с введением карантина»
На мой взгляд, в Англии немного запоздали с введением карантина, поэтому сейчас там такие цифры.Я застал карантин.
Soccer.ru 19:25
Шоу-бизнес
Иван Краско признался, что находится на грани нищеты
Paparazzi.ru 04:22
Происшествия
В Ярославской области ветер оборвал тросы пешеходного моста через реку
Сильный ветер оборвал два троса навесного пешеходного моста через реку Устье в Борисоглебском районе Ярославской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 08:51
Музыка
The Rolling Stones выпустили посвященную коронавирусу песню
Британская рок-группа Rolling Stones выпустила новую песню и клип на нее под названием Living in a Ghost Town ("Жизнь в городе-призраке").
Газета.Ru 20:15
Общество
В ВОЗ назвали оптимистичной ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве в последние три дня вызывает осторожный оптимизм, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Известия 14:43
Экономика
«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год
Годовому общему собранию акционеров рекомендуется принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию.
Коммерсантъ 11:13
Политика
Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний
«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
BFM.ru 08:24
Автоспорт
Ferrari опровергла заявление Маттиа Бинотто
Autosport.com.ru 05:57
Происшествия
В обрушении моста в Свободном обвиняют экс-начальника управления ЖКХ
В ближайшее время материалы поступят в суд, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.
Амурская правда 20:15
Общество
Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса
Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 03:56
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
Автоспорт
Попов оценил вероятность перехода Квята в Ferrari
Комментатор Формулы-1 Алексей Попов прокомментировал вероятность перехода российского гонщика Даниила Квята в Ferrari, сообщает "Матч ТВ".
ProstoProSport вчера в 07:17
Экономика
Минпромторг заявил о стабильности цен на продукты
Российские торговые сети постоянно поддерживают запас продовольствия на два месяца, рассказывал глава Минпромторга Денис Мантуров ранее в апреле.
Известия 07:15
Здоровье
В Минздраве рассказали о необычном течении пневмонии при коронавирусе
Коронавирус вызывает необычное течение пневмонии у пациентов, об этом в интервью "Российской газете" рассказал главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.
РИА Новости 20:15
Общество
Собянин: Москва не прошла и середину пути в борьбе с коронавирусом
Трансляцию с выступления чиновника вел телеканал "Россия 24". По его мнению, город не прошел и середины пути в борьбе с вирусом.
Газета.Ru 11:26
Армия и оружие
Nikkei Asian Review: глупость США может подтолкнуть Россию и Китай к военному альянсу
Как отмечается в японском издании Nikkei Asian Review, Вашингтон собственноручно подталкивает Москву и Пекин к более тесному сотрудничеству и созданию мощного альянса, передает "ПолитРоссия".
ИнфоШОС 10:28
Происшествия
СК возбудил дело после поставки просроченных на 15 лет ИВЛ в больницу
Управление Следственного комитета (СК) по Владимирской области возбудило уголовное дело по факту сбыта недоброкачественных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые были поставлены в городскую больницу № 6 во Владимире.
РБК вчера в 09:34
Общество
На Сахалине принимают указ, который запретит делать ремонт до 15:00
Указ об ограничении шума до 15:00 принимают в Сахалинской области.
РИА Сахалин-Курилы 02:37
Кино
В Сети появились первые отзывы о боевике с Крисом Хемсвортом «Эвакуация»
Кинокритики уже оставили первые отзывы в Сети.
РИА Новости 20:40
Интернет
«Яндекс» запустил платформу для смарт-телевизоров
Как пишет «Астера», «Яндекс» запустил свою платформу для смарт-телевизоров DEXP, а последние представлены только в магазинах сети DNS.
Газета DAILY 14:09
Политика
Трамп назвал недостоверными сообщения о плохом здоровье Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения СМИ об ухудшении состояния здоровья главы КНДР Ким Чен Ына являются ложными.
Газета.Ru 19:36
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Политика
Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света
«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп.
РБК 20:39