Экономика

Мойка78Мойка78В России объяснили невозможность выдать всем денег просто так

Эксперты-экономисты объяснили россиянам невозможность выдачи денег просто так в рамках поддержки населения в связи с ситуацией с коронавирусом. Как сообщает РИА Новости, прежде всего подобное может привести к инфляционному шоку в стране.
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Эксперты пояснили, почему россиянам не будут раздавать деньги просто так

Life.ruвчера в 21:29

В России объяснили невозможность выдать всем денег просто так

Мойка78вчера в 20:20

Эксперты объяснили, почему в России не раздают «вертолетные деньги»

РИА Новостивчера в 17:20

Россиянам объяснили невозможность раздачи денег просто так

Lenta.ruвчера в 18:10

Эксперты пояснили, почему в России пока не время для раздачи «денег с вертолета»

ПРАЙМвчера в 17:20
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Общество

Верховный суд разъяснил, как наказывать за нарушение самоизоляции

Верховный суд России дал разъяснения по поводу привлечения к административной ответственности за нарушения правил поведения в условиях распространения коронавируса.
Газета.Ru 22 апреля в 06:55
3K
Происшествия

Пожар на Алтае отрезал выход из опасной зоны 12 людям

РИА Новости вчера в 07:41
Общество

В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru 22 апреля в 15:35
5,1K
Общество

В США изучили приспособленность коронавируса к теплу и влажности

АБН вчера в 23:00
Политика

Горбачев назвал виновников срыва перестройки

Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости вчера в 06:42
2,5K
Происшествия

Президентское кадетское училище загорелось в Кузбассе

Сильное задымление наблюдается в здании кадетского корпуса в Кемерове.
Тайга.инфо вчера в 23:51
Здоровье

В Волгоградской области предлагают ужесточить режим самоизоляции

В связи с осложняющейся обстановкой в регионе главный санитарный врач Ольга Зубарева направила в оперативный штаб ряд предложений по ужесточению режима самоизоляции.
Южный Федеральный вчера в 21:04
23
Политика

Глава ДНР вернул Донецку дохрущёвское название

Ранее глава ЛНР вернул Луганску название Ворошиловград.
ИА Новороссия вчера в 16:01
Происшествия

В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ 22 апреля в 17:57
431
Общество

Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам

Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия вчера в 08:18
54
Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
2,9K
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
3,4K
Общество

Эпидемиолог спрогнозировал шесть-семь месяцев пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса продлится не менее шести месяцев, если считать с ее начала, считает глава отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, подразделение Института вирусологии им. Ивановского Александр Бутенко.
Интерфакс вчера в 11:13
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Политика

Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции

Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
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Происшествия

МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских

МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 22 апреля в 07:36
14K
Кино

Первый 3D-мультфильм про Чебурашку создали в Японии

Мультипликаторы из Японии создали новую короткометражку о Чебурашке.
Вечерняя Москва вчера в 03:07
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Экономика

США заподозрили Россию в игре на обвале нефти

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США с помощью Госдепартамента и ФБР начала расследование по поводу ставок на цены на нефть, с помощью которых трейдеры заработали сотни миллионов долларов, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 02:40
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Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 апреля

Ситуация в России Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 62773, за прошлые сутки оно возросло на 4774 человека.
РБК вчера в 03:05
Политика

Сессия Верховного Совета Хакасии сорвана второй раз за всю историю

За 27-летнюю историю парламента республики сессия сорвана во второй раз.
Пульс Хакасии вчера в 23:46
Общество

Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября

Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране.
ТАСС 22 апреля в 05:01
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Общество

Собянин: Москва не прошла и середину пути в борьбе с коронавирусом

Трансляцию с выступления чиновника вел телеканал "Россия 24". По его мнению, город не прошел и середины пути в борьбе с вирусом.
Газета.Ru вчера в 11:26
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Здоровье

Ещё 10 человек заразились коронавирусом в Забайкалье

Количество людей, заразившихся коронавирусом, выросло до 83 в Забайкалье – плюс 10 новых случаев за сутки.
Zabnews.ru вчера в 23:08
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Здоровье

В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе

Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM вчера в 22:21
1
Политика

Путин призвал избегать абстрактных обещаний по поддержке граждан

Нужно избегать абстрактных обещаний, которые не влияют на жизни граждан и «никому не нужны», заявил российский лидер Владимир Путин на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования.
RT на русском вчера в 07:49
1,1K
Интернет

«Яндекс» запустил платформу для смарт-телевизоров

Как пишет «Астера», «Яндекс» запустил свою платформу для смарт-телевизоров DEXP, а последние представлены только в магазинах сети DNS.
Газета DAILY вчера в 14:09
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Шоу-бизнес

Анна Седокова призналась, что занималась групповым сексом

В рамках одного из эфиров с рэпером Kyivstoner знаменитость сделала неожиданное признание о групповом сексе, которым она занималась во время «ВИА Гры».
Bimru.ru вчера в 02:06
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Культура

Депутат Госдумы попросил Генпрокуратуру проверить сериал «Зулейха открывает глаза» на оскорбление чувств верующих

Депутат Сергей Гаврилов, председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, заявил, что сериал "Зулейха открывает глаза" оскорбляет чувства верующих и обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить киноленту.
Реальное время вчера в 17:23
Общество

Врач назвал преимущество алкоголиков в борьбе с коронавирусом

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о шансах алкоголиков и наркоманов противостоять заражению коронавирусом.
ToDay News Ufa вчера в 08:46
112
Здоровье

Медики нашли новое осложнение от коронавируса

Sputnik Таджикистан вчера в 08:10
22
Шоу-бизнес

Азилия Бэнкс назвала русскую кухню «варварской едой»

WomanHit.ru 22 апреля в 11:19
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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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