Эксперты-экономисты объяснили россиянам невозможность выдачи денег просто так в рамках поддержки населения в связи с ситуацией с коронавирусом. Как сообщает РИА Новости, прежде всего подобное может привести к инфляционному шоку в стране.

В России объяснили невозможность выдать всем денег просто так

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