Экономика
Мойка78В России объяснили невозможность выдать всем денег просто так
Эксперты-экономисты объяснили россиянам невозможность выдачи денег просто так в рамках поддержки населения в связи с ситуацией с коронавирусом. Как сообщает РИА Новости, прежде всего подобное может привести к инфляционному шоку в стране.
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Общество
Верховный суд разъяснил, как наказывать за нарушение самоизоляции
Верховный суд России дал разъяснения по поводу привлечения к административной ответственности за нарушения правил поведения в условиях распространения коронавируса.
Газета.Ru 22 апреля в 06:55
Происшествия
Пожар на Алтае отрезал выход из опасной зоны 12 людям
РИА Новости вчера в 07:41
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru 22 апреля в 15:35
Политика
Горбачев назвал виновников срыва перестройки
Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости вчера в 06:42
Происшествия
Президентское кадетское училище загорелось в Кузбассе
Сильное задымление наблюдается в здании кадетского корпуса в Кемерове.
Тайга.инфо вчера в 23:51
Здоровье
В Волгоградской области предлагают ужесточить режим самоизоляции
В связи с осложняющейся обстановкой в регионе главный санитарный врач Ольга Зубарева направила в оперативный штаб ряд предложений по ужесточению режима самоизоляции.
Южный Федеральный вчера в 21:04
Политика
Глава ДНР вернул Донецку дохрущёвское название
Ранее глава ЛНР вернул Луганску название Ворошиловград.
ИА Новороссия вчера в 16:01
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ 22 апреля в 17:57
Общество
Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия вчера в 08:18
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Общество
Эпидемиолог спрогнозировал шесть-семь месяцев пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса продлится не менее шести месяцев, если считать с ее начала, считает глава отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, подразделение Института вирусологии им. Ивановского Александр Бутенко.
Интерфакс вчера в 11:13
Политика
Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции
Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 22 апреля в 07:36
Кино
Первый 3D-мультфильм про Чебурашку создали в Японии
Мультипликаторы из Японии создали новую короткометражку о Чебурашке.
Вечерняя Москва вчера в 03:07
Экономика
США заподозрили Россию в игре на обвале нефти
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США с помощью Госдепартамента и ФБР начала расследование по поводу ставок на цены на нефть, с помощью которых трейдеры заработали сотни миллионов долларов, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 02:40
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 апреля
Ситуация в России Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 62773, за прошлые сутки оно возросло на 4774 человека.
РБК вчера в 03:05
Политика
Сессия Верховного Совета Хакасии сорвана второй раз за всю историю
За 27-летнюю историю парламента республики сессия сорвана во второй раз.
Пульс Хакасии вчера в 23:46
Общество
Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября
Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране.
ТАСС 22 апреля в 05:01
Общество
Собянин: Москва не прошла и середину пути в борьбе с коронавирусом
Трансляцию с выступления чиновника вел телеканал "Россия 24". По его мнению, город не прошел и середины пути в борьбе с вирусом.
Газета.Ru вчера в 11:26
Здоровье
Ещё 10 человек заразились коронавирусом в Забайкалье
Количество людей, заразившихся коронавирусом, выросло до 83 в Забайкалье – плюс 10 новых случаев за сутки.
Zabnews.ru вчера в 23:08
Здоровье
В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе
Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM вчера в 22:21
Политика
Путин призвал избегать абстрактных обещаний по поддержке граждан
Нужно избегать абстрактных обещаний, которые не влияют на жизни граждан и «никому не нужны», заявил российский лидер Владимир Путин на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования.
RT на русском вчера в 07:49
Интернет
«Яндекс» запустил платформу для смарт-телевизоров
Как пишет «Астера», «Яндекс» запустил свою платформу для смарт-телевизоров DEXP, а последние представлены только в магазинах сети DNS.
Газета DAILY вчера в 14:09
Шоу-бизнес
Анна Седокова призналась, что занималась групповым сексом
В рамках одного из эфиров с рэпером Kyivstoner знаменитость сделала неожиданное признание о групповом сексе, которым она занималась во время «ВИА Гры».
Bimru.ru вчера в 02:06
Культура
Депутат Госдумы попросил Генпрокуратуру проверить сериал «Зулейха открывает глаза» на оскорбление чувств верующих
Депутат Сергей Гаврилов, председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, заявил, что сериал "Зулейха открывает глаза" оскорбляет чувства верующих и обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить киноленту.
Реальное время вчера в 17:23
Общество
Врач назвал преимущество алкоголиков в борьбе с коронавирусом
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о шансах алкоголиков и наркоманов противостоять заражению коронавирусом.
ToDay News Ufa вчера в 08:46
Здоровье
Медики нашли новое осложнение от коронавируса
Sputnik Таджикистан вчера в 08:10
Шоу-бизнес
Азилия Бэнкс назвала русскую кухню «варварской едой»
WomanHit.ru 22 апреля в 11:19