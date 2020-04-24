Эксперты в области экономики пояснили, почему в России нет возможности выдать населению деньги просто так в рамках поддержки на фоне ограничений, связанных с коронавирусом. Подобные действия могут привести к инфляционному шоку и более серьезным последствиям.

В России объяснили невозможность выдать всем денег просто так

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