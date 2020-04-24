Экономика

Дни24Дни24В России объяснили невозможность выдать всем денег просто так

Эксперты в области экономики пояснили, почему в России нет возможности выдать населению деньги просто так в рамках поддержки на фоне ограничений, связанных с коронавирусом. Подобные действия могут привести к инфляционному шоку и более серьезным последствиям.
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Почему власти не могут раздать деньги нуждающимся

Аргументы недели01:19

Почему российские власти не могут раздать деньги всем нуждающимся – экономисты ответили

EAOmedia.ruвчера в 22:10

Эксперты пояснили, почему в России пока не время для раздачи «денег с вертолета»

ПРАЙМвчера в 17:20

В России объяснили невозможность выдать всем денег просто так

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Россиянам объяснили невозможность раздачи денег просто так

Lenta.ruвчера в 18:10

Эксперты объяснили, почему в России не раздают «вертолетные деньги»

РИА Новостивчера в 17:20

Эксперты пояснили, почему россиянам не будут раздавать деньги просто так

Life.ruвчера в 21:29
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Общество

Собянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в Москве

Проблема с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве не уходит, а нарастает.
RT на русском вчера в 11:23
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Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 22 апреля в 05:25
3K
Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
3K
Энергетика

Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года

Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Ведомости 00:19
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Гаджеты

AMD Ryzen 3 300X почти не уступает Intel Core i7-7700K

Согласно результатам одноядерного тестирования производительности новый процессор Ryzen 3 3300X от AMD отстает от Intel Kaby Lake 7-го поколения всего на 0,5%. Поскольку производительность одного ядра не всегда является одинаковой для разных процессоров, еще неизвестно, насколько хорошо Ryzen 3 3300X работает при работе всех четырех ядер.
МИТ вчера в 15:25
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Общество

ВОЗ одобрила девять российских разработок вакцин против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения включила девять российских разработок вакцин против коронавируса в перечень перспективных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 02:07
Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
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Экономика

Обвал рубля увеличил активность россиян на рынке Forex

Что привлекло россиян на валютный рынок Март для форекс-дилеров был горячим месяцем, признает руководитель АФД Евгений Машаров, а волатильность на рынке стала одним из факторов, привлекших клиентов.
РБК вчера в 22:00
8
Общество

Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.
РИА Новости вчера в 09:19
721
Политика

Трамп назвал недостоверными сообщения о плохом здоровье Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения СМИ об ухудшении состояния здоровья главы КНДР Ким Чен Ына являются ложными.
Газета.Ru вчера в 19:36
8
Здоровье

Неожиданное заявление про распространение коронавируса сделали испанские ученые

Испанские вирусологи изучили биоматериал большого числа заболевших, на основании чего и был сделан вывод.
LentaChel.ru 01:27
Общество

У 840 человек на авианосце Theodore Roosevelt подтвердился коронавирус

Количество инфицированных коронавирусом моряков на авианосце Theodore Roosevelt выросло до 840 в результате тестирования 100% экипажа, информируют ВМС США на своём сайте.
Московский Комсомолец 00:56
3
Общество

В Минобрнауки назвали дату начала учебного года

Формат обучения будет выбран в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом, отметил Фальков.
Ньюс-НН 22 апреля в 14:43
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Авто

АвтоВАЗ представит три новинки в 2020 году

Вероятнее всего, ближайшими премьерами российской компании могут стать обновлённые версии Lada Vesta, Largus, а также Lada Niva-2 (бывший внедорожник Chevrolet Niva).
Тарантас Ньюс вчера в 07:52
8
Здоровье

Названо новое осложнение от коронавируса

РИА Новости вчера в 06:40
24
Политика

Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России

Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.
РИА Новости вчера в 13:21
354
Политика

Верховный совет Хакасии не рассмотрел отчет главы региона из-за отсутствия кворума

Сессия Верховного совета Хакасии, на которой должен был быть рассмотрен отчет главы республики Валентина Коновалов об итогах работы за 2019 год, не состоялась из-за отсутствия кворума.
ТАСС 01:27
4
Экономика

Россияне стали чаще гасить кредиты досрочно на фоне кризиса

Активнее всего граждане гасили кредиты наличными, ссуды на покупку товаров (POS-кредиты) и задолженность по кредитным картам: на них пришлось 67% от всех досрочных выплат в этом месяце (647,4 тыс. — потребкредиты, 297,6 тыс. — кредитки).
РБК 00:00
19
Политика

Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции

Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
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Гаджеты

В Китае начались продажи цветных букридеров с экранами E Ink Print Color, цена не радует

Как сообщают источники, в Китае теперь можно приобрести электронную книгу iFlytek Ebook с 6-дюймовым цветным дисплеем E Ink Print Color.
3DNews 02:00
Происшествия

В Кемерове загорелась крыша на стройке кадетского училища

Российская газета 02:02
22
Политика

Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний

«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
BFM.ru вчера в 08:24
1,2K
Политика

Трамп сообщил о способности света убить коронавирус за минуту

Заразиться могли более 2,7 млн американцев - В Нью-Йорке 2,7 млн человек могли быть заражены коронавирусом.
Газета.Ru 01:36
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Футбол

Лунёв рассказал, на что готов ради попадания в европейский чемпионат

Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв заявил, что готов сделать всё, чтобы заиграть в команде европейского чемпионата.
Metaratings 01:32
Экономика

Правительство утвердило программу льготной ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 15:25
1,1K
ЖКХ

В Омске появился график по отключению горячей воды

Как обращает внимание АО «Омск РТС», в графике представлены только дома, получающие горячую воду от теплоисточников АО «Омск РТС» и АО «ТГК-11».
БК55 00:30
1
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
3,5K
Армия и оружие

Ливийское ПНС обвинило ЧВК Вагнера в применении «химического оружия»

Выступая на пресс-конференции в Триполи 22 апреля, Башага заявил, что наемники из российской ЧВК Вагнера, воюющие на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) Хафтара, якобы применили "нервно-паралитический газ" против подразделений из состава "сил международно признанного Правительства национального согласия" (ПНС) Фаиза Сараджа.
Военное обозрение вчера в 05:14
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Общество

Где в Кузбассе выявили новых пациентов с коронавирусом

Накануне в Кемеровской области инфекцию выявили в Новокузнецке, Кемерове, в посёлках Краснобродский и Тяжинский и в Прокопьевском районе.
ВашГород.ру вчера в 00:13
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Авто

На техосмотре владельцы легковых авто сэкономят 1,5 млрд рублей

Новые правила прохождения техосмотра, принимаемые для минимизации издержек бизнеса и граждан в этой сфере, позволят владельцам легковых автомобилей сэкономить 1,5 млрд рублей за 3 года, а владельцам автобусов – 350 млн рублей за 5 лет.
Автоновости дня 22 апреля в 03:10
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