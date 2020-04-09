Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус». Больные с пневмонией будут проходить такое же лечение, как и больные с коронавирусом.
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Минздрав: Диагноз коронавирус можно ставить без лабораторного подтверждения

Российская газета14:48

Минздрав: диагноз коронавирус может ставиться по клинической картине

РИА Новости13:51

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

Lenta.ru14:32

Минздрав: диагноз «коронавирус» можно ставить без лабораторных подтверждений

Газета.Ru14:23

Минздрав: Коронавирус можно диагностировать без анализов

Life.ru14:15

Глава Минздрава: Врачи могут выявлять коронавирус без результатов тестов

News.ru14:01

Глава Минздрава: Диагноз коронавирус можно ставить по клинической картине

Национальная служба новостей14:33
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Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Общество

Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет

Тюменские семьи получат выплату 5 тыс. рублей на детей до трех лет в соответствии с указом президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года.
Тюменская линия 05:39
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Энергетика

Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти

Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.
REGNUM 10:42
Авто

Стал известен победитель премии «Всемирный автомобиль года 2020»

RuNews24.ru 03:49
Общество

В Подмосковье ввели три новые меры по борьбе с коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении трех дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 11:38
Здоровье

Федеральные выплаты получат 1,2 тыс. астраханских медработников

Астрахань, 9 апреля 2020, 18:10 — REGNUM В астраханской области дополнительные выплаты из федерального бюджета получат более 1,2 тыс. врачей, медсестер и фельдшеров.
REGNUM 11:10
Общество

На нарушителей самоизоляции в Москве составлено более 400 протоколов

Начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин сообщил, что с начала действия режима самоизоляции на нарушителей составлено уже более 400 административных протоколов.
Московский Комсомолец 10:06
Наука

Подавляющее коронавирус за 48 часов лекарство оказалось ветеринарным

Австралийские ученые обнаружили, что антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение коронавируса в клеточных культурах до 48 часов.
ФАН 09:58
Общество

«Русский репортер» сообщил о прекращении выпуска журнала

Журнал «Русский репортер» (учрежден медиахолдингом «Эксперт») больше не будет издаваться, его редакция получила письма о расторжении трудовых договоров, сказано в заявлении редакции на странице журнала в Facebook.
Ведомости 14:34
Политика

Путин уволил замглавы МВД Александра Романова

Президент России Владимир Путин уволил генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД.
Газета.Ru 13:50
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 12:06
Космос

Космический корабль по дороге к Меркурию передаст данные о Луне

При движении один из инструментов BepiColombo будет направлен на Луну для проверки устройства до его прибытия на Меркурий.
HotGeo 07 апреля в 08:40
Общество

В России упрощается порядок регистрации безработных

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства об упрощенном порядке регистрации безработных россиян на бирже труда, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:26
Экономика

Украину все больше кормит Россия

Торговцы продуктами на Украине бьют тревогу – такая обыденная овощная культура, как лук, в этой стране все больше импортная.
Взгляд.ру 12:30
Общество

Мишустин поддержал заморозку цен на продукты

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение «Единой России» по заморозке цен на продукты.
Lenta.ru 04:51
Общество

Бориса Джонсона перевели из реанимации

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.
Lenta.ru 14:24
Футбол

Аршавин, Быстров и Денисов могли перейти в «Спартак»

Клуб хотел продать меня, Аршавина, Денисова, ещё одного футболиста в «Спартак». Сумма была смешная, нас хотели отдать оптом.
ГЛАС.RU 10:21
Кино

Джеймс Ганн раскрыл детали сюжета «Стражей Галактики 3»

В третьей части франшизы будет подробно рассказана история енота Ракеты. Режиссер Джеймс Ганн раскрыл некоторые секреты "Стражей Галактики".
Piter.tv 07:52
Происшествия

Москвичка пожаловалась в полицию на парикмахерскую и подстригшуюся мать

Жительница Москвы обратилась в полицию после похода пожилой матери в парикмахерскую во время режима всеобщей изоляции, пишет издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 14:03
Футбол

ЦСКА претендует на хавбека «Жилины»

Словацкий полузащитник Ян Бернат попал в сферу интересов московского ЦСКА. В настоящий момент футболист выступает за «Жилину».
Bookmaker-ratings.ru 11:05
Происшествия

Уральская семья попыталась спрятаться от коронавируса в лесу

Ведомости 08:12
Политика

Кадыров ответил на критику ограничительных мер по коронавирусу

В понедельник премьер Михаил Мишустин заявил, что главы регионов должны принимать адекватные меры по борьбе с коронавирусом и не путать региональные полномочия с федеральными.
РИА Новости 11:31
Здоровье

Комаровский объяснил, что делать при первых симптомах коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский сделал публикацию в своем Instagram-аккаунте, где описал необходимые действия после того, как человек обнаружил у себя первые признаки коронавируса нового типа.
Рамблер 13:55
Политика

Украина готовится к прекращению транзита российского газа

Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Российская газета 03:14
Футбол

Семин вступился за отказавшихся сокращать зарплаты футболистов

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин вступился за отказавшихся сокращать зарплаты футболистов. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Lenta.ru 13:25
Общество

Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
REGNUM вчера в 13:35
Экономика

Эксперты рассказали, какие продукты подорожают через две недели

Стоимость некоторых продуктов увеличится в ближайшее время — рассказали в «Руспродсоюзе».
Телеканал 360° 07:02
Здоровье

Глава Минздрава запретил россиянам самолечение от коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян воздержаться от использования противомалярийных препаратов вне больниц.
News.ru 14:34
Футбол

В чемпионате Таджикистана забили невероятный гол через себя

Soccer.ru 06:19
Общество

Собянин временно ограничил посещения кладбищ

Газета.Ru 11:01
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