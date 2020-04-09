Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что диагноз «коронавирусная инфекция» может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине.
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В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

Lenta.ru14:32

В Минздраве отметили возможность диагностировать коронавирус без теста

RT на русском15:39

Минздрав: Диагноз коронавирус можно ставить без лабораторного подтверждения

Российская газета14:48

В Минздраве предложили определять коронавирус без лабораторных тестов

РБК16:41

Минздрав: диагноз «коронавирус» можно ставить без лабораторных подтверждений

Газета.Ru14:23

Глава Минздрава: «Врачи могут выявлять коронавирус без результатов тестов»

News.ru14:01

Минздрав объяснил порядок постановки диагноза «коронавирус»

РИА Новости13:51
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Общество

«Вектор» не получал данные о повторных заражениях коронавирусом

Гендиректор Центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов заявил, что на данный момент не существует достоверных данных, которые подтверждают возможность повторного заражения коронавирусом.
РЕН ТВ 15:47
Политика

МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу

МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Известия 15:58
Происшествия

На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 9 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердилось на территории Краснодарского края за последние сутки.
REGNUM 04:17
Политика

Путин пообещал победу над «коронавирусной заразой»

Россия не раз проходила через серьёзные испытания, победит и «коронавирусную заразу».
RT на русском вчера в 09:12
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия договорились по нефти

Lenta.ru 16:27
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В симулятор выживания в саду Grounded добавят режим для арахнофобов

Студия Obsidian Entertainment, разрабатывающая симулятор выживания Grounded, объявила о планах добавить в игру режим для арахнофобов.
3DNews 04:50
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 12:06
Общество

Госдума призывает правительство остановить рост цен на продукты

Aobe.ru 14:18
Общество

Росавиация согласовала график вывозных рейсов до 13 апреля

Росавиация согласовала с оперативным штабом график вывоза россиян из-за границы до 13 апреля.
Телеканал Санкт-Петербург 14:42
Политика

Джо Байден оказался популярнее Трампа

Кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден оказался популярнее действующего главы государства Дональда Трампа.
Lenta.ru 16:04
Технологии

Sony показала новый геймпад для PlayStation 5

Добавили в новый геймпад еще и микрофон, поэтому игроки смогут общаться без гарнитуры. Вместо кнопки Share теперь появилась кнопка Create.
Astera вчера в 04:05
Гаджеты

LG продемонстрировала новый дизайн смартфона

Недавно компания официально распространила эскизы, в которых продемонстрировала новый дизайн смартфона.
Astera 14:29
Общество

Медсестра из США рассказала о сотнях жертв коронавируса

США по числу жертв коронавируса вышли на второе место в мире.
iReactor 12:13
Общество

Российский Ан-124 доставил медицинские маски и комбинезоны в Польшу

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил в Facebook, что российский Ан-124 привез в страну медицинские маски и защитные комбинезоны.
Аргументы и Факты вчера в 09:26
Общество

В России упрощается порядок регистрации безработных

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства об упрощенном порядке регистрации безработных россиян на бирже труда, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:26
Религия

У восьми московских священников выявлен коронавирус

Коронавирус выявлен у восьми священнослужителей московских храмов.
ТАСС 11:11
Здоровье

В Саратовской области выявили еще четыре новых случая коронавируса

Общее число заболевших коронавирусом в Саратовской области увеличилось еще на четыре человека, сообщает в эти минуты областной оперативный штаб.
FreeNews-Volga вчера в 14:16
Общество

«Русский репортер» сообщил о прекращении выпуска журнала

Журнал «Русский репортер» (учрежден медиахолдингом «Эксперт») больше не будет издаваться, его редакция получила письма о расторжении трудовых договоров, сказано в заявлении редакции на странице журнала в Facebook.
Ведомости 14:34
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам перенести решения о выплате дивидендов

Центральный банк рекомендовал финансовым организациям назначить годовые общие собрания акционеров (ГОСА), на которых будут приниматься решения о выплате дивидендов за 2019 год на конец августа — сентябрь 2020 года, говорится в информационном письме первого зампреда Сергея Швецова.
РБК 12:14
Здоровье

Потерялся коронавирус: десант из Киева ищет болезнь в «чистом» регионе

Киев, 9 апреля 2020, 15:27 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сегодня, 9 апреля, лично прибыл в Николаев, чтобы разобраться, почему в Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного случая коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:27
Политика

В Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru 04:50
Здоровье

Игорь Бабушкин рассказал, при каких условиях в области снимут ограничительные меры

Все меры предосторожности абсолютно обоснованы, - заявил губернатор.
Южная Волна 10:46
Политика

Китаю предъявили триллионные иски за коронавирус

Суды США и Израиля рассматривают целый ряд коллективных исков, поданных против властей Китая.
Московский Комсомолец 11:32
Футбол

Заключённые устроили прощальное барбекю для Роналдиньо

Заключённые следственного изолятора в Асунсьоне попрощались с Роналдиньо и его братом Роберто де Ассисом Морейрой.
Чемпионат 15:02
Происшествия

В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей

В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп.
Российская газета 10:57
Политика

Украина готовится к прекращению транзита российского газа

Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Российская газета 03:14
Общество

Сергей Собянин: Москва начала выплаты пособий по безработице

Москва начала выплаты пособий по безработице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Агентство Москва 07:46
Политика

Конте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом.
РБК 06:17
Политика

Правительство Украины готово ввести комендантский час в западных областях

Мэр сообщил, что рассматривается необходимость введения комендантского часа в трех областях западной Украины ввиду высокой степени распространения коронавируса.
ИА Красная Весна 16:31
Экономика

Регулятор вливает в американскую экономику еще $2,3 трлн

Регулятор вливает в американскую экономику еще $2,3 трлн Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о масштабном расширении поддержки американской экономики — суммарно на $2,3 трлн.
Коммерсантъ 15:27
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