Коронавирус
ИзвестияВ России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что диагноз «коронавирусная инфекция» может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине.
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Общество
«Вектор» не получал данные о повторных заражениях коронавирусом
Гендиректор Центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов заявил, что на данный момент не существует достоверных данных, которые подтверждают возможность повторного заражения коронавирусом.
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Происшествия
На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 9 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердилось на территории Краснодарского края за последние сутки.
Политика
Путин пообещал победу над «коронавирусной заразой»
Россия не раз проходила через серьёзные испытания, победит и «коронавирусную заразу».
Игры
В симулятор выживания в саду Grounded добавят режим для арахнофобов
Студия Obsidian Entertainment, разрабатывающая симулятор выживания Grounded, объявила о планах добавить в игру режим для арахнофобов.
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Общество
Росавиация согласовала график вывозных рейсов до 13 апреля
Росавиация согласовала с оперативным штабом график вывоза россиян из-за границы до 13 апреля.
Политика
Джо Байден оказался популярнее Трампа
Кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден оказался популярнее действующего главы государства Дональда Трампа.
Технологии
Sony показала новый геймпад для PlayStation 5
Добавили в новый геймпад еще и микрофон, поэтому игроки смогут общаться без гарнитуры. Вместо кнопки Share теперь появилась кнопка Create.
Гаджеты
LG продемонстрировала новый дизайн смартфона
Недавно компания официально распространила эскизы, в которых продемонстрировала новый дизайн смартфона.
Общество
Медсестра из США рассказала о сотнях жертв коронавируса
США по числу жертв коронавируса вышли на второе место в мире.
Общество
Российский Ан-124 доставил медицинские маски и комбинезоны в Польшу
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил в Facebook, что российский Ан-124 привез в страну медицинские маски и защитные комбинезоны.
Общество
В России упрощается порядок регистрации безработных
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства об упрощенном порядке регистрации безработных россиян на бирже труда, передает "Интерфакс".
Религия
У восьми московских священников выявлен коронавирус
Коронавирус выявлен у восьми священнослужителей московских храмов.
Здоровье
В Саратовской области выявили еще четыре новых случая коронавируса
Общее число заболевших коронавирусом в Саратовской области увеличилось еще на четыре человека, сообщает в эти минуты областной оперативный штаб.
Общество
«Русский репортер» сообщил о прекращении выпуска журнала
Журнал «Русский репортер» (учрежден медиахолдингом «Эксперт») больше не будет издаваться, его редакция получила письма о расторжении трудовых договоров, сказано в заявлении редакции на странице журнала в Facebook.
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам перенести решения о выплате дивидендов
Центральный банк рекомендовал финансовым организациям назначить годовые общие собрания акционеров (ГОСА), на которых будут приниматься решения о выплате дивидендов за 2019 год на конец августа — сентябрь 2020 года, говорится в информационном письме первого зампреда Сергея Швецова.
Здоровье
Потерялся коронавирус: десант из Киева ищет болезнь в «чистом» регионе
Киев, 9 апреля 2020, 15:27 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сегодня, 9 апреля, лично прибыл в Николаев, чтобы разобраться, почему в Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного случая коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM.
Политика
В Швеции призвали возобновить санкции против России
Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Здоровье
Игорь Бабушкин рассказал, при каких условиях в области снимут ограничительные меры
Все меры предосторожности абсолютно обоснованы, - заявил губернатор.
Политика
Китаю предъявили триллионные иски за коронавирус
Суды США и Израиля рассматривают целый ряд коллективных исков, поданных против властей Китая.
Футбол
Заключённые устроили прощальное барбекю для Роналдиньо
Заключённые следственного изолятора в Асунсьоне попрощались с Роналдиньо и его братом Роберто де Ассисом Морейрой.
Происшествия
В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей
В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп.
Политика
Украина готовится к прекращению транзита российского газа
Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Общество
Сергей Собянин: Москва начала выплаты пособий по безработице
Москва начала выплаты пособий по безработице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Политика
Конте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом.
Политика
Правительство Украины готово ввести комендантский час в западных областях
Мэр сообщил, что рассматривается необходимость введения комендантского часа в трех областях западной Украины ввиду высокой степени распространения коронавируса.
Экономика
Регулятор вливает в американскую экономику еще $2,3 трлн
Регулятор вливает в американскую экономику еще $2,3 трлн Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о масштабном расширении поддержки американской экономики — суммарно на $2,3 трлн.