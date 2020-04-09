Коронавирус
РИА НовостиВ России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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Общество
Еврогруппа согласовала план поддержки экономики ЕС в условиях пандемии
Еврогруппа (Совет министров финансов зоны евро) согласовала план поддержки экономики ЕС в условиях пандемии суммарным объемом €500 млрд.
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Политика
В Белом доме сообщили об обсуждении Трампом и Путиным сделки по нефти
Американский президент Дональд Трамп проводит телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом по нефтяной сделке, сообщили в Белом доме.
Общество
Число умерших от коронавируса в Москве достигло 50
За последние сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом.
Происшествия
У сотрудников прокуратуры Нижегородской области выявили коронавирус
Нижний Новгород, 9 апреля 2020, 18:47 — REGNUM У нескольких сотрудников прокуратуры Нижегородской области выявлено заражение коронавирусом.
Здоровье
Минздрав назвал главные симптомы коронавируса
В пятой версии временных временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, опубликованной на сайте Минздрава указаны шесть основных и шесть реже встречающихся симптомов коронавируса.
Политика
Дмитрий Овсянников лишился партбилета
Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Хоккей
Артемий Панарин: Если зарплату урежут на 40-60 процентов, пропущу следующий сезон
В прямом эфире инстаграма Александра Кержакова речь зашла о зарплатах в клубах РПЛ. Сейчас всем урезают на 40-60 процентов, сказал Кержаков.
Финансы
Рубль резко укрепился к доллару и евро
Российская валюта резко укрепилась на Московской бирже: евро опустился ниже 80 рублей, доллар стоит меньше 73-х.
Энергетика
Глава РФПИ допустил падение цены на нефть до $10 за баррель
Цена на нефть может опуститься до $10 за баррель и ниже в том случае, если нефтедобывающие страны не достигнут нового соглашения о сокращении уровня нефтедобычи, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Общество
Путин снял с должности замглавы МВД Романова
Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
Футбол
В FIFPro сообщили о риске психических заболеваний у футболистов из-за коронавируса
Генеральный секретарь Международной ассоциации профессиональных футболистов (FIFPro) Йонас Баер-Хоффманн поделился мнением о том, как пандемия коронавируса может повлиять на игроков.
Здоровье
Число жертв коронавируса во Франции превысило 10 тысяч
Более 10 тыс. человек скончались во Франции после заражения коронавирусом нового типа, сообщает BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения страны Жерома Саломона.
Происшествия
Скрывшая поездку в Испанию инфекционист не считает себя виноватой
Бывший главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова, скрывшая от руководства поездку в Испанию и заболевшая COVID-19, "абсолютно" не считает себя виноватой.
Шоу-бизнес
Лещенко отреагировал на обвинения в заражении Бабкиной коронавирусом
Переболевший коронавирусом народный артист РСФСР Лев Лещенко отреагировал на обвинения в заражении эстрадной певицы Надежды Бабкиной.
Финансы
ЦБ зафиксировал рост ставок по вкладам в крупнейших банках
Хотя ЦБ по итогам заседания 20 марта сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых, были другие факторы, вынудившие банки повышать ставки, – прежде всего отток средств со вкладов, вызванный ростом волатильности на финансовых рынках и падением рубля, говорит гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев.
Политика
Путин сравнил коронавирус с терзавшими Русь печенегами
«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия», — сказал Путин.
Экономика
МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии
Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Бабкину перевели в закрытый инфекционный бокс
Народную артистку России Надежду Бабкину изолировали и перевели в закрытый инфекционный бокс, пишет StarHit.
Здоровье
В период пандемии все роды в Южно-Сахалинске будут принимать в перинатальном центре
С целью снижения рисков для беременных, рожениц и новорожденных министерством здравоохранения Сахалинской области принято решение о направлении пациенток из родильного дома в перинатальный центр.
Единоборства
Намаюнас снялась с турнира UFC 249 из-за смерти двух родственников
Американка Роуз Намаюнас приняла решение сняться с турнира по смешанным единоборствам UFC 249 после смерти двух членов семьи от коронавируса, сообщил менеджер спортсменки Брайан Батлер-Аю.
Здоровье
Глава Башкирии Радий Хабиров запретил врачам просить о помощи
Ранее региональный Минздрав попросил граждан передать для новых отделений предметы и оборудование, которые не предусмотрены стандартным финансированием, но потребуется врачам для фактического проживания в больницах.
Политика
Американская разведка предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Еще в ноябре минувшего года разведка США предупредила Белый дом о том, насколько губительны последствия коронавируса.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова порадовала поклонников теплыми фото с детьми
Звезда скучает по семейным путешествиям. Известная актриса Екатерина Климова воспитывает четверых детей.
Спорт
Губерниев ответил на критику Вяльбе: «Это клиника. Бедная женщина»
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику в свой адрес со стороны президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.
Политика
Джо Байден оказался популярнее Трампа
Кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден оказался популярнее действующего главы государства Дональда Трампа.
Здоровье
Потерялся коронавирус: десант из Киева ищет болезнь в «чистом» регионе
Киев, 9 апреля 2020, 15:27 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сегодня, 9 апреля, лично прибыл в Николаев, чтобы разобраться, почему в Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного случая коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM.