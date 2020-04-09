Коронавирус
РИА НовостиВ России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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Общество
Согласован график вывоза россиян из-за рубежа до 13 апреля
Оперативным штабом правительства России согласован график вывозных рейсов до 13 апреля.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев рассказал о перенесенной пневмонии
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Игры
Большего всего копий 3-го «Ведьмака» в 2019 году продано для ПК
Большего всего копий 3-го «Ведьмака» в 2019 году продано для ПК.
Общество
Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
Общество
В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Двенадцать пациентов с коронавирусом умерли в Москве, трое из них были моложе 45 лет, сообщили в оперативном штабе.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении нефтедобычи
Россия и страны-участницы ОПЕК+ пришли к согласию относительно сокращения добычи нефти.
Футбол
Шишкин выбрил на голове эмблему «Спартака» и передал эстафету Роналду
Защитник «Спартака-2» Роман Шишкин придумал новый челлендж. Его суть заключается в том, чтобы выбрить на голове эмблему своего клуба.
Наука
Магнитная стимуляция мозга поборола депрессию у 90% пациентов
Речь идёт об интенсивной магнитной стимуляции, нацеленной точно на нужную зону головного мозга.
Интернет
Google запретила сотрудникам использовать Zoom
Google запретила своим сотрудникам пользоваться Zoom на служебных компьютерах из-за несоответствия стандартам безопасности.
Энергетика
В России упало производство бензина
За первую неделю апреля в России на 19% сократилось производство бензина, сообщает РБК со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго).
Энергетика
Переговоры ОПЕК+ перенесли на пятницу из-за позиции Мексики
Участники переговоров ОПЕК+ по сокращению добычи нефти после девяти часов видеоконференции приняли участие возобновить обсуждение в пятницу 10 апреля.
Гаджеты
Представлена видеокарта ASUS GeForce GT 710
Графический процессор работает на частоте на 954 МГц, а объём vRAM составляет 2 ГБGDDR5 с 64-разрядной шиной и эффективной частотой 5 ГГц.
Происшествия
Подозреваемый в афере на 3 млн рублей отправлен под домашний арест
Предполагается, что Алексей Тарабурин получил в кафе на Арбате 3 млн рублей от женщины под предлогом прекращения уголовного дела в отношении ее супруга.
Авто
Запуск производства электрокаров Rivian отложен до 2021 года
Компания Rivian решила скорректировать свои планы и отложить выпуск собственных электрокаров до следующего года.
Культура
«КиноПоиск» объявил конкурс сценаристов для сериалов
«КиноПоиск» объявил конкурс сценаристов для сериалов на своем портале.
Общество
Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня
Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
Шоу-бизнес
Лолита призналась, что сделала пластическую операцию
Лолита призналась, что "подрезала глаза". Пластическая операция, по словам певицы, ей понадобилась из-за растяжения век.
Футбол
Месси опроверг слухи о возможном переходе в «Интер» и «Ньюэллз»
Футболист "Барселоны" Лионель Месси опроверг слухи о том, что может перейти в миланский "Интер" или аргентинский "Ньюэллз Олд Бойз".
Единоборства
Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса
Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменен из-за коронавируса COVID-19, сообщил глава UFC Дэйна Уайт в интервью телеканалу ESPN.
Наука
Почему утром несвежее дыхание
Причина повышенного запаха изо рта может быть связана с недостаточной гигиеной.
Общество
Кладбища Москвы закрыли из-за коронавируса
Политика
Китаю предъявили триллионные иски за коронавирус
Суды США и Израиля рассматривают целый ряд коллективных исков, поданных против властей Китая.
Гаджеты
Какие смартфоны Xiaomi обновятся до MIUI 12
В сеть слили список смартфонов Xiaomi, которые получат новую оболочку MIUI 12.
Гаджеты
Huawei представила новый телевизор Smart TV X65
Китайская корпорация Huawei презентовала новый Smart-телевизор с мощным оснащением. Толщина устройства составляет 24,9 миллиметра.
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин не исключает развода с Валерией
Иосиф Пригожин дал интервью для YouTube-шоу «Алёна, блин». Знаменитый продюсер высказался о ссорах с женой, певицей Валерией.
Общество
Российским школьникам показали порно на уроке православия
Российским школьникам в ходе дистанционного урока «Основы православной культуры» по сервису для видеозвонков и конференций Zoom показали порнографию.
Политика
Владимир Путин увидел, как промышленность встала на военные рельсы
Владимир Путин увидел, как промышленность встала на военные рельсы 9 апреля перед заседанием комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) с иностранными государствами президент России Владимир Путин встретился с главами некоторых предприятий ВПК и субъектов федерации, где эти предприятия сосредоточены.