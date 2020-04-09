Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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В Минздраве предложили определять коронавирус без лабораторных тестов

РБК16:41

Минздрав рассказал, как можно поставить диагноз «коронавирус»

Газета.Ru16:58

Глава Минздрава: «Врачи могут выявлять коронавирус без результатов тестов»

News.ru14:01

Минздрав: Диагноз коронавирус можно ставить без лабораторного подтверждения

Российская газета14:48

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

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RT на русском15:39

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

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