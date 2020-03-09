Экономика
РБКСМИ сообщили обстоятельства развала сделки ОПЕК
Инициатором выхода из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти была не Россия, а Саудовская Аравия, сообщают «Ведомости».
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с чего всё началось
Странам ОПЕК и России не удалось договориться об условиях продления сделки – рынки ответили резким падением.Ведомостивчера в 16:58
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Экономика
Решетников анонсировал изменение системы управления госинвестициями
На фоне скачков на внешних рынках глава правительства Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в систему управления государственными инвестициями.
Общество
Названы две главные опасности для России от изменения климата
По оценкам группы российских ученых, к 2050 году ущерб экономике России от таяния вечной мерзлоты составит 8,5% от ВВП", — сказал ученый.
Финансы
ЦБ принял решение об упреждающей продаже валюты
«Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле», — заявили в ЦБ.
Политика
Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам
Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
Шоу-бизнес
Певица МакSим выписалась из клиники
В феврале МакSим пришлось отменить запланированные концерты и мероприятия, чтобы посвятить время здоровью, которое было сильно подорвано в результате аварии: певица стала участницей ДТП за границей весной прошлого года и получила серьезные травмы.
Политика
Как проходила бомбардировка Токио 75 лет назад
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут на 7% после резкого снижения котировок
Во вторник утром мировые цены на нефть коррекционно растут на 7% после падения на 24-25% днем ранее из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.
Армия и оружие
Госдеп указал российские вооружения для включения в продление СНВ-3
Госдеп США перечислил российские вооружения, которые желает включить в продление Договора между Россией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), действие которого заканчивается в начале 2021 года.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве
Принц Гарри и Меган Маркл последний раз появились на публике в королевском статусе, сообщает ОТР.
Финансы
Курс рубля колеблется на рынке Forex
Курс рубля на международном валютном рынке Forex продолжает колебаться, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Экономика
Для России кардинально изменились условия внешней торговли
В результате для отечественной экономики радикально изменились условия внешней торговли.
Футбол
Букмекеры: «РБ Лейпциг» обыграет «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов
10 марта «РБ Лейпциг» примет «Тоттенхэм» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Общество
Длинные выходные ждут россиян в мае
В праздники Дня весны и труда и Дня Победы в мае россиян ожидают длинные выходные, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Политика
Госдума рассмотрит во втором чтении поправки в Конституцию
Госдума 10 марта рассмотрит во втором чтении поправки в Конституцию Российской Федерации, передает ОТР.
Политика
Прокурор по делу MH17 заявил, что самолет был сбит «Буком»
Прокурор по делу MH17 заявил, что самолет был сбит зенитно-ракетной установкой "Бук" из РФ.
Экономика
Основные индексы США продолжили падение после возобновления торгов
Торги на фондовом рынке в США возобновлены после приостановки на 15 минут из-за обрушения индексов Dow Jones и S&P 500 на 7%, однако ключевые американские индексы продолжают снижение, следует из данных торговой площадки.
Экономика
Делягин дал прогноз после падения цен на нефть
Известный экономист и политолог Михаил Делягин предположил, как могут развиваться событий после падения цен на нефть, которое произошло накануне.
Футбол
В Сети появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме
Опубликован первый снимок бывшего форварда сборной Бразилии Роналдиньо в парагвайской тюрьме. Кадр сделан журналистом Эрнаном Родригесом.
Финансы
«Паника, которая не может длиться долго»: как российское ТВ рассказало о падении рубля
На Первом канале указали, что «многие эксперты» считают ситуацию на финансовых рынках «не иначе как паникой, которая не может длиться долго».
Происшествия
В Екатеринбурге Lexus сбил женщину-пешехода и загорелся
Общество
Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках
Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок.
Экономика
«Газпром» возобновляет регулярную продажу валюты на рынке РФ
"Газпром" возобновляет продажу иностранной валюты на внутреннем рынке на регулярной основе, сообщил зампред правления газового холдинга Фамил Садыгов агентству Bloomberg.
Общество
Мишустина предупредили о рисках для бизнеса при принятии нового КоАП
Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов отправил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, где предупредил об опасностях для малого и среднего бизнеса, которые возникнут при принятии нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), передает "Коммерсантъ".
Футбол
Орлов раскритиковал Ерохина за матч с «Уфой»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" критически высказался об игре полузащитника "Зенита" Александра Ерохина в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России против "Уфы" (0:0).
Биатлон
Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Контиолахти
Тренерский штаб сборной России огласил состав команды на восьмой этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
Авто
Дилеры раскрыли цены на Geely Coolray
Ранее автопроизводитель сообщил, что Geely Coolray предлагают в двух комплектациях, а позднее появятся и новые версии, но информации о них пока нет.
Гаджеты
В Роскачестве назвали недостатки смарт-часов
Экономика
Киселев прокомментировал падение рубля: «Россия остается в плюсе»
Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев прокомментировал ситуацию на мировых рынках, где прошлой ночью началось падение цен на нефть, повлекшее обвал курса рубля.