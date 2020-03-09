Экономика

РБКРБКСМИ сообщили обстоятельства развала сделки ОПЕК

Инициатором выхода из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти была не Россия, а Саудовская Аравия, сообщают «Ведомости».
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с чего всё началось

Россия и Саудовская Аравия спровоцировали обвал цен на нефть

Странам ОПЕК и России не удалось договориться об условиях продления сделки – рынки ответили резким падением.
Ведомостивчера в 16:58

Подробнее о событии

СМИ: в России объяснили причину развала сделки с ОПЕК

РИА Новости02:19

«Ведомости»: обстоятельства развала сделки ОПЕК

URA.Ru02:00

В России объяснили развал сделки с ОПЕК

Lenta.ruвчера в 21:12

СМИ сообщили обстоятельства развала сделки ОПЕК

РБК01:42

СМИ: Российские чиновники объяснили развал сделки с ОПЕК

Росбалтвчера в 23:31

Развал сделки с ОПЕК объяснили в РФ

News.ruвчера в 22:23

Стали известны обстоятельства развала сделки ОПЕК+

Газета.Ru01:59
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Экономика

Решетников анонсировал изменение системы управления госинвестициями

На фоне скачков на внешних рынках глава правительства Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в систему управления государственными инвестициями.
РБК 02:21
Общество

Названы две главные опасности для России от изменения климата

По оценкам группы российских ученых, к 2050 году ущерб экономике России от таяния вечной мерзлоты составит 8,5% от ВВП", — сказал ученый.
РИА Новости вчера в 23:33
Финансы

ЦБ принял решение об упреждающей продаже валюты

«Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле», — заявили в ЦБ.
Известия 02:28
Политика

Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам

Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:43
Технологии

Часть объектов первой очереди космодрома Восточный достроят к концу марта

ТАСС 02:07
Шоу-бизнес

Певица МакSим выписалась из клиники

В феврале МакSим пришлось отменить запланированные концерты и мероприятия, чтобы посвятить время здоровью, которое было сильно подорвано в результате аварии: певица стала участницей ДТП за границей весной прошлого года и получила серьезные травмы.
StarHit.ru вчера в 09:30
Политика

Как проходила бомбардировка Токио 75 лет назад

ТАСС вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой

Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Вестник вчера в 03:40
Энергетика

Мировые цены на нефть растут на 7% после резкого снижения котировок

Во вторник утром мировые цены на нефть коррекционно растут на 7% после падения на 24-25% днем ранее из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.
РИА Новости 01:26
Армия и оружие

Госдеп указал российские вооружения для включения в продление СНВ-3

Госдеп США перечислил российские вооружения, которые желает включить в продление Договора между Россией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), действие которого заканчивается в начале 2021 года.
Газета.Ru вчера в 18:16
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве

Принц Гарри и Меган Маркл последний раз появились на публике в королевском статусе, сообщает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 18:34
Финансы

Курс рубля колеблется на рынке Forex

Курс рубля на международном валютном рынке Forex продолжает колебаться, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Радио Sputnik 00:31
Экономика

Для России кардинально изменились условия внешней торговли

В результате для отечественной экономики радикально изменились условия внешней торговли.
Бизнес-новости в Кирове 02:21
Футбол

Букмекеры: «РБ Лейпциг» обыграет «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов

10 марта «РБ Лейпциг» примет «Тоттенхэм» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 04:57
Общество

Длинные выходные ждут россиян в мае

В праздники Дня весны и труда и Дня Победы в мае россиян ожидают длинные выходные, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Известия вчера в 22:33
Политика

Госдума рассмотрит во втором чтении поправки в Конституцию

Госдума 10 марта рассмотрит во втором чтении поправки в Конституцию Российской Федерации, передает ОТР.
Общественное телевидение России 00:12
Политика

Прокурор по делу MH17 заявил, что самолет был сбит «Буком»

Прокурор по делу MH17 заявил, что самолет был сбит зенитно-ракетной установкой "Бук" из РФ.
Piter.tv 00:36
Экономика

Основные индексы США продолжили падение после возобновления торгов

Торги на фондовом рынке в США возобновлены после приостановки на 15 минут из-за обрушения индексов Dow Jones и S&P 500 на 7%, однако ключевые американские индексы продолжают снижение, следует из данных торговой площадки.
Взгляд.ру вчера в 10:18
Экономика

Делягин дал прогноз после падения цен на нефть

Известный экономист и политолог Михаил Делягин предположил, как могут развиваться событий после падения цен на нефть, которое произошло накануне.
LentaChel.ru 02:27
Футбол

В Сети появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме

Опубликован первый снимок бывшего форварда сборной Бразилии Роналдиньо в парагвайской тюрьме. Кадр сделан журналистом Эрнаном Родригесом.
NewInform вчера в 12:48
Финансы

«Паника, которая не может длиться долго»: как российское ТВ рассказало о падении рубля

На Первом канале указали, что «многие эксперты» считают ситуацию на финансовых рынках «не иначе как паникой, которая не может длиться долго».
БИЗНЕС Online 01:45
Происшествия

В Екатеринбурге Lexus сбил женщину-пешехода и загорелся

REGNUM 08 марта в 01:47
Общество

Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках

Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок.
Ведомости вчера в 21:18
Экономика

«Газпром» возобновляет регулярную продажу валюты на рынке РФ

"Газпром" возобновляет продажу иностранной валюты на внутреннем рынке на регулярной основе, сообщил зампред правления газового холдинга Фамил Садыгов агентству Bloomberg.
ПРАЙМ 01:46
Общество

Мишустина предупредили о рисках для бизнеса при принятии нового КоАП

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов отправил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, где предупредил об опасностях для малого и среднего бизнеса, которые возникнут при принятии нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), передает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 01:31
Футбол

Орлов раскритиковал Ерохина за матч с «Уфой»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" критически высказался об игре полузащитника "Зенита" Александра Ерохина в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России против "Уфы" (0:0).
Спорт-Экспресс 02:10
Биатлон

Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Контиолахти

Тренерский штаб сборной России огласил состав команды на восьмой этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
Pravda.Ru вчера в 03:22
Авто

Дилеры раскрыли цены на Geely Coolray

Ранее автопроизводитель сообщил, что Geely Coolray предлагают в двух комплектациях, а позднее появятся и новые версии, но информации о них пока нет.
Tvoe-avto.com 02:23
Гаджеты

В Роскачестве назвали недостатки смарт-часов

Российская газета 01:00
Экономика

Киселев прокомментировал падение рубля: «Россия остается в плюсе»

Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев прокомментировал ситуацию на мировых рынках, где прошлой ночью началось падение цен на нефть, повлекшее обвал курса рубля.
Московский Комсомолец вчера в 11:05
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Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
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