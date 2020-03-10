Странам ОПЕК и России не удалось договориться об условиях продления сделки – рынки ответили резким падением.

с чего всё началось

Власти России выступали за продолжение сделки с ОПЕК, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к Кремлю источник.

В России объяснили причину развала сделки с ОПЕК

Экономика Правительство провело совещание по поддержанию стабильности экономики Глава правительства РФ Михаил Мишустин на фоне падения мировых рынков провел совещание, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности российской экономики.

Финансы ЦБ принял решение об упреждающей продаже валюты «Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле», — заявили в ЦБ.

Шоу-бизнес В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».

Экономика Названы последствия падения курса рубля для россиян Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Экономика Мошенники стали в четыре раза реже подменять номера банков при звонках Телефонные мошенники стали в четыре раза реже использовать подмену номеров при звонках от имени банка клиенту или при звонке самой жертвы мошенничества в банк.

Здоровье Выявлены новые симптомы коронавируса Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.

Общество Роструд напомнил, что следующие длинные выходные ожидают россиян в мае Дополнительные выходные ожидают россиян с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда и с 9 по 11 мая, когда будут отмечать День Победы.

Политика Конституционная поправка о детях будет скорректирована Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объявил, что будет предложена другая формулировка конституционной поправки о детях, передает "Интерфакс".

Шоу-бизнес Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.

Экономика Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 12% «В рамках своего мандата Национальный банк на внеочередном заседании принял решение с 10 марта повысить базовую ставку до 12% с процентным коридором +/- 1,5 п.п.», — сказал Досаев.

Армия и оружие В Госдепе намерены внести ряд российских вооружений в СНВ-3 Госдепартамент США назвал ряд российских вооружений, которые хотел бы включить в продление договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Здоровье В НИИ питания РАМН дали рецепт полезного шашлыка Заведующий отделением сердечно-сосудистой патологии клиники НИИ питания РАМН Альфред Богданов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил важность хорошей прожарки шашлыка.

Космос Ученые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космоса В 2018 году первый заместитель гендиректора холдинга "Швабе" Сергей Попов в интервью РИА Новости рассказал, что российские ученые разрабатывают орбитальный лазер с зеркалом-ретранслятором, который будет способен передавать энергию Солнца в те части Земли, где невозможно или крайне затруднительно построить электростанции, в том числе в Арктику.

Здоровье Горздрав Москвы опубликовал памятку с частыми вопросами о коронавирусе Вся важная информация по ситуации с новым коронавирусом в Москве незамедлительно появляется на сайтах Департамента здравоохранения Москвы и Роспотребнадзора по городу Москве, а также на портале mos.ru.

Политика Путин уточнил полномочия Медведева Владимир Путин подписал указ о Совете безопасности России, в нем прописаны функции заместителя председателя и секретаря.