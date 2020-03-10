Экономика

REGNUMREGNUMВ России объяснили причину развала сделки с ОПЕК

Власти России выступали за продолжение сделки с ОПЕК, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к Кремлю источник.
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с чего всё началось

Россия и Саудовская Аравия спровоцировали обвал цен на нефть

Странам ОПЕК и России не удалось договориться об условиях продления сделки – рынки ответили резким падением.
Ведомостивчера в 16:58

Подробнее о событии

СМИ: в России объяснили причину развала сделки с ОПЕК

РИА Новости02:19

«Ведомости»: чиновники, близкие к Кремлю, объяснили причину развала сделки ОПЕК

URA.Ru02:00

Стали известны обстоятельства развала сделки ОПЕК+

Газета.Ru01:59

СМИ сообщили обстоятельства развала сделки ОПЕК

РБК01:42

СМИ: Российские чиновники объяснили развал сделки с ОПЕК

Росбалтвчера в 23:31

Развал сделки с ОПЕК объяснили в РФ

News.ruвчера в 22:23

В России объяснили развал сделки с ОПЕК

Lenta.ruвчера в 21:12
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Футбол

Появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме

КМВ Новости вчера в 05:19
Технологии

Nvidia решила не проводить GTC 2020 даже в формате онлайн-трансляции

Компания Nvidia снова изменила свои планы относительно формата проведения мероприятия GTC 2020.
iXBT.com 05:04
Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Известия 00:26
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл распрощались с королевскими обязанностями

Принц потерял финансовую поддержку Букингемского дворца, а также право именоваться «высочеством», но при этом сохранил за собой титул герцога и возможность вернуть прежний статус в течение года.
НТВ 01:50
Политика

В Госдуму внесут поправку о досрочных парламентских выборах

Перед заседание с предложением провести досрочные парламентские выборы выступил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отметивший, что его фракция во втором чтении поддержит поправки в Конституцию.
РБК 05:21
Общество

В Ухане закрыли 11 из 14 временных госпиталей

В китайском Ухане по причине выписки пациентов 11 из 14 временных госпиталей закрыли.
Gazeta.SPb вчера в 00:29
Происшествия

На Украине забросали камнями поезд в Москву

На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.
Lenta.ru 05:35
Происшествия

В Петербурге студент погиб из-за беспечного отношения к оружию

Трагедия стала следствием бездумного баловства с травматическим оружием, которое оказалось заряженным.
REGNUM 03:46
Финансы

В украинских обменниках подскочила валюта

Стоимость доллара в обменных пунктах Киева на утро вторника, 10 марта, выросла до 25,8 гривны за доллар.
Украина.ру 04:56
Футбол

Ростов — ЦСКА 3:2

Еременко не сумел реализовать пенальти на 22-й минуте матча, Акинфеев отразил удар, а на добивание игроки "Ростова" не успели.
Bobsoccer вчера в 07:25
Финансы

Мосбиржа подняла верхние границы курса доллара и евро

На валютном рынке верхняя граница по доллару поднята до 76 рублей, по евро до 87, сообщает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 21:24
Хоккей

Овечкин догнал Пастрняка в борьбе за звание лучшего снайпера сезона

РБК 00:56
Происшествия

Суд признал виновным экс-замглавы ФСИН Коршунова по делу о растрате

РИА Новости 04:36
Здоровье

В России число заболевших коклюшем выросло на 40%

В 2019 году заболели 14 406 человек, это почти на 40% больше, чем в 2018 году (10 421 заболевших), пишет РБК со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
BFM.ru 00:49
Общество

В России появился новый способ кражи денег в интернете

Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
REGNUM 02:05
Экономика

Индексы Мосбиржи и РТС упали на открытии торгов

Индекс Мосбиржи на открытии торгов упал на 10,150% до 2443,39 п.п. на фоне срыва соглашения о добыче нефти в рамках ОПЕК+ и распространения эпидемии коронавируса.
Коммерсантъ 03:06
Кино

Появился трейлер аниме по «Видоизменённому углероду»

Netflix опубликовал трейлер аниме по вселенной «Видоизменённого углерода».
Игромания.ру вчера в 19:21
Экономика

ЦБ увеличит максимальную сумму перевода в системе быстрых платежей

Банк России намерен увеличить максимальную сумму перевода в Системе быстрых платежей до 2 миллионов рублей с нынешних 600 тысяч рублей, говорится в пресс-релизе регулятора.
РИА Новости 04:41
Происшествия

Под Тамбовом задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки

РИА Новости вчера в 14:48
Политика

Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Lenta.ru вчера в 13:56
Футбол

«Зенит» потерял очки в матче с «Уфой»

Vprognoze.ru вчера в 16:05
Общество

Длинные выходные ждут россиян в мае

В праздники Дня весны и труда и Дня Победы в мае россиян ожидают длинные выходные, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Известия вчера в 22:33
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган попросил прощения у супруги публично

Джиган разочаровывает своих фанатов, ведя прямые эфиры в своем аккаунте Instagram в пьяном виде.
RuNews24.ru вчера в 02:53
Здоровье

Российские регионы вводят особый режим из-за коронавируса

С 10 марта в Липецкой области объявлен особый режим из-за коронавируса, написано на сайте администрации региона.
Газета.Ru 05:12
Происшествия

В Иванове ликвидировали пожар в торговом центре

REGNUM 05:04
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
РИА Новости вчера в 04:26
Энергетика

Новак назвал возможные сроки восстановления цен на нефть

Восстановление цен на нефть займет несколько месяцев. Об этом 10 марта заявил глава Минэнерго России Александр Новак.
Известия 05:38
Политика

Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами

RT на русском 04:28
Армия и оружие

Турков обвиняют в уничтожении поддельного тульского ЗРПК «Панцирь-С1»

Турки могли уничтожить ненастоящий ЗРПК "Панцирь-С1", а лишь плохо сделанную копию.
Тульская служба новостей 04:01
Экономика

Основные индексы США продолжили падение после возобновления торгов

Торги на фондовом рынке в США возобновлены после приостановки на 15 минут из-за обрушения индексов Dow Jones и S&P 500 на 7%, однако ключевые американские индексы продолжают снижение, следует из данных торговой площадки.
Взгляд.ру вчера в 10:18
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
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