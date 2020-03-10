Экономика
REGNUMВ России объяснили причину развала сделки с ОПЕК
Власти России выступали за продолжение сделки с ОПЕК, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к Кремлю источник.
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с чего всё началось
Странам ОПЕК и России не удалось договориться об условиях продления сделки – рынки ответили резким падением.Ведомостивчера в 16:58
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Футбол
Появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме
Технологии
Nvidia решила не проводить GTC 2020 даже в формате онлайн-трансляции
Компания Nvidia снова изменила свои планы относительно формата проведения мероприятия GTC 2020.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл распрощались с королевскими обязанностями
Принц потерял финансовую поддержку Букингемского дворца, а также право именоваться «высочеством», но при этом сохранил за собой титул герцога и возможность вернуть прежний статус в течение года.
Политика
В Госдуму внесут поправку о досрочных парламентских выборах
Перед заседание с предложением провести досрочные парламентские выборы выступил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отметивший, что его фракция во втором чтении поддержит поправки в Конституцию.
Общество
В Ухане закрыли 11 из 14 временных госпиталей
В китайском Ухане по причине выписки пациентов 11 из 14 временных госпиталей закрыли.
Происшествия
На Украине забросали камнями поезд в Москву
На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.
Происшествия
В Петербурге студент погиб из-за беспечного отношения к оружию
Трагедия стала следствием бездумного баловства с травматическим оружием, которое оказалось заряженным.
Финансы
В украинских обменниках подскочила валюта
Стоимость доллара в обменных пунктах Киева на утро вторника, 10 марта, выросла до 25,8 гривны за доллар.
Футбол
Ростов — ЦСКА 3:2
Еременко не сумел реализовать пенальти на 22-й минуте матча, Акинфеев отразил удар, а на добивание игроки "Ростова" не успели.
Финансы
Мосбиржа подняла верхние границы курса доллара и евро
На валютном рынке верхняя граница по доллару поднята до 76 рублей, по евро до 87, сообщает ОТР.
Здоровье
В России число заболевших коклюшем выросло на 40%
В 2019 году заболели 14 406 человек, это почти на 40% больше, чем в 2018 году (10 421 заболевших), пишет РБК со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
Экономика
Индексы Мосбиржи и РТС упали на открытии торгов
Индекс Мосбиржи на открытии торгов упал на 10,150% до 2443,39 п.п. на фоне срыва соглашения о добыче нефти в рамках ОПЕК+ и распространения эпидемии коронавируса.
Кино
Появился трейлер аниме по «Видоизменённому углероду»
Netflix опубликовал трейлер аниме по вселенной «Видоизменённого углерода».
Экономика
ЦБ увеличит максимальную сумму перевода в системе быстрых платежей
Банк России намерен увеличить максимальную сумму перевода в Системе быстрых платежей до 2 миллионов рублей с нынешних 600 тысяч рублей, говорится в пресс-релизе регулятора.
Происшествия
Под Тамбовом задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Футбол
«Зенит» потерял очки в матче с «Уфой»
Общество
Длинные выходные ждут россиян в мае
В праздники Дня весны и труда и Дня Победы в мае россиян ожидают длинные выходные, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган попросил прощения у супруги публично
Джиган разочаровывает своих фанатов, ведя прямые эфиры в своем аккаунте Instagram в пьяном виде.
Здоровье
Российские регионы вводят особый режим из-за коронавируса
С 10 марта в Липецкой области объявлен особый режим из-за коронавируса, написано на сайте администрации региона.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Энергетика
Новак назвал возможные сроки восстановления цен на нефть
Восстановление цен на нефть займет несколько месяцев. Об этом 10 марта заявил глава Минэнерго России Александр Новак.
Политика
Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами
Армия и оружие
Турков обвиняют в уничтожении поддельного тульского ЗРПК «Панцирь-С1»
Турки могли уничтожить ненастоящий ЗРПК "Панцирь-С1", а лишь плохо сделанную копию.
Экономика
Основные индексы США продолжили падение после возобновления торгов
Торги на фондовом рынке в США возобновлены после приостановки на 15 минут из-за обрушения индексов Dow Jones и S&P 500 на 7%, однако ключевые американские индексы продолжают снижение, следует из данных торговой площадки.