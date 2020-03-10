Странам ОПЕК и России не удалось договориться об условиях продления сделки – рынки ответили резким падением.

с чего всё началось

Власти России выступали за продолжение сделки с ОПЕК, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к Кремлю источник.

В России объяснили причину развала сделки с ОПЕК

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