Экономика

Народные новостиНародные новостиКремль сообщил, что решение о выходе из ОПЕК приняла Саудовская Аравия

Близкий к Кремлю чиновник сообщил о развале сделки с ОПЕК. Как передают «Ведомости», Москва выступала за продолжение сделки. По словам источника, решение о выходе приняла Саудовская Аравия.
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с чего всё началось

Россия и Саудовская Аравия спровоцировали обвал цен на нефть

Странам ОПЕК и России не удалось договориться об условиях продления сделки – рынки ответили резким падением.
Ведомостивчера в 16:58

Подробнее о событии

СМИ: в России объяснили причину развала сделки с ОПЕК

РИА Новости02:19

СМИ: Российские чиновники объяснили развал сделки с ОПЕК

Росбалтвчера в 23:31

Стали известны обстоятельства развала сделки ОПЕК+

Газета.Ru01:59

СМИ сообщили обстоятельства развала сделки ОПЕК

РБК01:42

«Ведомости»: чиновники, близкие к Кремлю, объяснили причину развала сделки ОПЕК

URA.Ru02:00

Развал сделки с ОПЕК объяснили в РФ

News.ruвчера в 22:23

В России объяснили развал сделки с ОПЕК

Lenta.ruвчера в 21:12
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Политика

Путин не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму

Президент России Владимир Путин заявил, что, если поправки в Конституцию будут приняты, то нет необходимости в досрочных выборах в Госдуму.
Газета.Ru 08:29
Хоккей

Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне НХЛ

iReactor 02:54
Финансы

Курс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 71 руб. и составил, по данным на 13.57 мск, 70,93 руб.
Ведомости 07:32
Культура

Вдова Муслима Магомаева оценила выбор актера для сериала о ее муже

Оперная певица Тамара Синявская в интервью сайту KP.RU оценила выбор актера для сериала о ее супруге — великом исполнителе советской эпохи Муслиме Магомаеве.
Пятый канал 05:22
Политика

Путин ждёт лидеров стран антигитлеровской коалиции в Москве на 9 Мая

News.ru 02:59
Политика

Эрдоган: США смягчили позицию по С-400

Соединенные Штаты смягчили свою позицию по отношению к зенитным ракетным системам С-400, приобретенным Анкарой у России.
Российская газета 08:28
Финансы

Доллар превысил 74 рубля, евро — 85

Курс доллара вырос до 74,41 рубля, евро подорожал до 85,01 рубля.
Тульская пресса вчера в 06:28
Политика

Эрдоган попросил у НАТО дополнительную помощь в ситуации с Сирией

Эрдоган рассказал о "миграционных вызовах", с которыми столкнулась Анкара, и попросил у НАТО помощи в защите границы.
Деловое.ТВ вчера в 14:14
Здоровье

Школы Энгельсского района снова закрыли на карантин

Внеплановые каникулы продлятся до 17 марта включительно. Напомним, в текущем году энгельсские школы уже закрывали на карантин.
Регион 64 07:49
Политика

Госдума одобрила поправку о языке государствообразующего народа

Депутаты Государственной думы поддержали президентскую поправку в Конституции о русском языке как языке государствообразующего народа.
News.ru 07:01
Политика

Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины

Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
REGNUM вчера в 02:18
Политика

Путин допустил участие в новых выборах президента

Президент России Владимир Путин допустил свое участие в следующих президентских выборах.
Lenta.ru 08:41
Шоу-бизнес

Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Вести.Ru 03:38
Футбол

Кокорин заявил о нежелании возвращаться в «Зенит»

РБК 07:52
Кино

Актриса Артемьева отказалась от съёмок в сериале «Сваты»

Об отказе Артемьевой от съёмок рассказала актриса Татьяна Кравченко, сообщает 10 марта «Собеседник».
REGNUM 05:56
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой

Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Вестник вчера в 03:40
Происшествия

В Таджикистане осудили на 25 лет колонии двух участников «банды GTA»

РИА Новости 03:23
Происшествия

Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

REGNUM вчера в 15:25
Футбол

Матчи сборной Польши с финнами и украинцами пройдут без зрителей

Домашние товарищеские матчи сборной Польши по футболу с командами Финляндии и Украины в марте пройдут без болельщиков из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте польской национальной команды.
РИА Новости 07:53
Общество

Эксперты оценили доступность ипотеки в Чувашии

Согласно рейтингу, в Чувашии в 2019 году 28,8% семей могли купить квартиру в ипотеку (в 2018 году — 26,2%).
REGNUM 07:54
Финансы

Минфин приостановил аукционы по ОФЗ до стабилизации ситуации на рынках

«В целях избежания избыточного давления на долговой рынок и учитывая наличие необходимых финансовых ресурсов для выполнения текущих бюджетных обязательств, проведение аукционов по размещению ОФЗ приостанавливается на период до стабилизации рыночной ситуации», — говорится в сообщении министерства.
Известия 07:56
Общество

Ещё три случая заболевания коронавирусом зафиксировали в России

В России зарегистрировали три новых случая заражения коронавируса.
Онлайн Тамбов.ру 08 марта в 11:15
Экономика

Названы товары, которые первыми подорожают после обвала рубля

Жителей России ждёт повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть.
Национальная служба новостей 06:05
Политика

Депутатам, которых не переизберут осенью, выплатят годовую зарплату

Депутаты Госдумы, которые не будут переизбраны на возможных внеочередных выборах в парламент, получат компенсацию, заявил 10 марта первый зампредседателя фракции КПРФ Николай Коломейцев, передает Интерфакс.
Красная весна 08:40
Экономика

Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым

Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина.
Ведомости вчера в 12:06
Экономика

Акции Сбербанка обвалились на фоне обещаний ЦБ изменить условия сделки

В законопроекте, который разработал ЦБ, сказано, что обязательное предложение по выкупу акций у миноритариев будет сделано при продаже первой части пакета акций Сбербанка.
РБК 04:35
Армия и оружие

Золотов заявил, что вооружение Росгвардии превосходит мировые аналоги

В интервью «Российской газете» Золотов рассказал, что Росгвардия получает высокотехнологичные образцы вооружения и техники, которые превосходят заграничные аналоги по многим показателям.
News.ru 08 марта в 10:11
Общество

«Уральские авиалинии» отменяют рейсы в Израиль

«Уральские авиалинии» отменили отменили рейсы из Екатеринбурга в Тель-Авив до 8 апреля, из Сочи в Тель-Авив до 22 марта, из Минеральных Вод в Тель-Авив до 2 апреля, а также из Москвы в Эйлат до 23 апреля.
Моменты 07:46
Футбол

Вернер не определился со своим будущим и может остаться в «Лейпциге»

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер не уверен, что уйдет из немецкой команды в летнее трансферное окно.
Матч ТВ 08:47
Политика

В Нидерландах начался суд по делу о крушении Boeing MH17

В Нидерландах начался судебный процесс по делу о крушении в июле 2014 года на востоке Украины пассажирского Boeing Малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, слушания проходят в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 05:25
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Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
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