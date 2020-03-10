Экономика

REGNUMREGNUMВ России объяснили причину развала сделки с ОПЕК

Власти России выступали за продолжение сделки с ОПЕК, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к Кремлю источник.
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с чего всё началось

Россия и Саудовская Аравия спровоцировали обвал цен на нефть

Странам ОПЕК и России не удалось договориться об условиях продления сделки – рынки ответили резким падением.
Ведомостивчера в 16:58

Подробнее о событии

СМИ: в России объяснили причину развала сделки с ОПЕК

РИА Новости02:19

В России объяснили развал сделки с ОПЕК

Lenta.ruвчера в 21:12

Стали известны обстоятельства развала сделки ОПЕК+

Газета.Ru01:59

СМИ сообщили обстоятельства развала сделки ОПЕК

РБК01:42

СМИ: Российские чиновники объяснили развал сделки с ОПЕК

Росбалтвчера в 23:31

Развал сделки с ОПЕК объяснили в РФ

News.ruвчера в 22:23

«Ведомости»: чиновники, близкие к Кремлю, объяснили причину развала сделки ОПЕК

URA.Ru02:00
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Политика

Конституционная поправка о детях будет скорректирована

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объявил, что будет предложена другая формулировка конституционной поправки о детях, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:28
Финансы

Юдаева заявила об устойчивости финансовой системы России

Nation News писало: срыв сделки ОПЕК+, произошедший из-за разногласий между участниками картеля, спровоцировал обрушение цен на нефть, фондовых рынков и курса национальной валюты.
Народные новости 04:00
Здоровье

Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен в Липецкой области

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов ввел на территории региона с 10 марта режим повышенной готовности из-за первых случаев выявления коронавируса у местных жителей, сообщила во вторник пресс-служба обладминистрации.
Интерфакс 04:11
Экономика

Новак оценил ситуацию на рынке нефти

Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.
RT на русском вчера в 11:55
Политика

В Нидерландах начался суд по делу о крушении Boeing MH17

В Нидерландах начался судебный процесс по делу о крушении в июле 2014 года на востоке Украины пассажирского Boeing Малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, слушания проходят в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 05:25
Шоу-бизнес

Артист балета Сергей Полунин рассекретил необычное имя своего сына

Сегодня, 9 марта, молодые родители рассекретили имя новорожденного. Мальчика назвали необычным именем Мир.
Lisa.ru вчера в 07:45
Финансы

Российские биржевые индексы открылись резким снижением

Индекс Мосбиржи терял на тот момент около 8%. Курс рубля по сравнению со вчерашним закрытием в Нью-Йорке отыграл часть снижения.
BFM.ru 03:21
Политика

Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам

Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:43
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой

Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Вестник вчера в 03:40
Культура

Крупнейший музыкальный фестиваль мира отменили из-за коронавируса

Один из крупнейших в мире фестивалей музыки и искусств «Коачелла» (Coachella) не состоится в запланированное время из-за вспышки смертельного коронавируса.
Lenta.ru 02:35
Политика

Как проходила бомбардировка Токио 75 лет назад

ТАСС вчера в 17:00
Происшествия

На Украине в окно поезда Львов — Москва бросили камень

На Украине неизвестные бросили камень в окно одного из вагонов поезда Львов — Москва, сообщил 9 марта ресурс «Варта 1».
REGNUM 01:31
Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Известия 00:26
Энергетика

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков

Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
РИА Новости вчера в 11:30
Авто

Hyundai анонсировала новую Hyundai Creta для российского рынка

Российский офис марки озвучил первую информацию о кроссовере Hyundai Creta, который недавно пережил рестайлинг.
SpeedMe вчера в 02:02
Энергетика

Мировые цены на нефть растут на 7% после резкого снижения котировок

Во вторник утром мировые цены на нефть коррекционно растут на 7% после падения на 24-25% днем ранее из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.
РИА Новости 01:26
Происшествия

Школьницу изнасиловали в примерочной ТРЦ в центре Петербурга

В Петербурге разыскивают преступника, который совершил сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в примерочной одного из магазинов, расположенных в крупнейшем городском ТРЦ «Галерея» на Лиговском проспекте.
REGNUM 02:49
Здоровье

За заражение коронавирусом добровольцам предложили 4000 евро

Добровольцы получат 3500 фунтов (около 4000 евро), их поместят в карантин на две недели, они будут принимать лекарства под контролем врачей.
Красная весна вчера в 09:58
Экономика

Основатель Alibaba стал богатейшим человеком Азии

Основатель работающей в сфере интернет-коммерции китайской корпорации Alibaba Джек Ма стал богатейшим человеком Азии.
Известия 01:01
Футбол

Встреча «Зенита» с «Уфой» закончилась ничьей

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 0:0. Гости практически не предоставляли подопечным Сергея Семака свободных зон, сообщается на сайте «Зенита».
Профиль вчера в 14:22
Политика

В Германии связались с СК по делу экс-нациста Оберлендера

Следственный комитет РФ в феврале запросил у Канады материалы по делу 96-летнего Гельмута Оберлендера (Helmut Oberlander - нем.) - экс-переводчика действовавшего в годы войны на юге СССР нацистского подразделения, организовавшего убийство 214 детдомовцев в Ейске и другие преступления.
РИА Новости 03:26
Общество

Умер актер Владимир Михайловский

ТАСС вчера в 14:57
Гаджеты

Протирать iPhone разрешила Apple

Рекомендации по уходу за iPhone и iPad обновила компания Apple. Теперь пользователям разрешено протирать гаджеты влажными салфетками.
Соловей.Инфо 04:06
Политика

Оснований для паники из-за коронавируса нет, заявил Онищенко

Поводов для паники в связи с распространением нового коронавируса в мире на сегодняшний день нет, заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко.
РИА Новости 04:06
Здоровье

Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Lenta.ru 01:08
Общество

Роструд напомнил, что следующие длинные выходные ожидают россиян в мае

Дополнительные выходные ожидают россиян с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда и с 9 по 11 мая, когда будут отмечать День Победы.
ТАСС 02:46
Наука

Предложено новое соединение для хранения информации

Группа химиков синтезировала новые молекулярные комплексы железа с переключаемыми магнитными свойствами и предложила совершенно новый принцип их конструирования.
Индикатор 07 марта в 05:14
Происшествия

В Италии начались тюремные бунты из-за борьбы с коронавирусом

В Италии начались тюремные бунты из-за запрета свиданий с родными и других ограничений в результате карантина в рамках борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 09:36
Энергетика

«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+

6 марта министры нефти ОПЕК и стран, не входящих в картель, включая Россию, Казахстан и Азербайджан (ОПЕК+) не смогли договориться об условиях сделки по сокращению добычи нефти.
РБК 08 марта в 04:05
Происшествия

Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

REGNUM вчера в 15:25
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