Странам ОПЕК и России не удалось договориться об условиях продления сделки – рынки ответили резким падением.

с чего всё началось

Власти России выступали за продолжение сделки с ОПЕК, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к Кремлю источник.

В России объяснили причину развала сделки с ОПЕК

Политика Конституционная поправка о детях будет скорректирована Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объявил, что будет предложена другая формулировка конституционной поправки о детях, передает "Интерфакс".

Финансы Юдаева заявила об устойчивости финансовой системы России Nation News писало: срыв сделки ОПЕК+, произошедший из-за разногласий между участниками картеля, спровоцировал обрушение цен на нефть, фондовых рынков и курса национальной валюты.

Здоровье Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен в Липецкой области Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов ввел на территории региона с 10 марта режим повышенной готовности из-за первых случаев выявления коронавируса у местных жителей, сообщила во вторник пресс-служба обладминистрации.

Экономика Новак оценил ситуацию на рынке нефти Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.

Политика В Нидерландах начался суд по делу о крушении Boeing MH17 В Нидерландах начался судебный процесс по делу о крушении в июле 2014 года на востоке Украины пассажирского Boeing Малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, слушания проходят в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол, передает корреспондент РИА Новости.

Финансы Российские биржевые индексы открылись резким снижением Индекс Мосбиржи терял на тот момент около 8%. Курс рубля по сравнению со вчерашним закрытием в Нью-Йорке отыграл часть снижения.

Шоу-бизнес Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.

Культура Крупнейший музыкальный фестиваль мира отменили из-за коронавируса Один из крупнейших в мире фестивалей музыки и искусств «Коачелла» (Coachella) не состоится в запланированное время из-за вспышки смертельного коронавируса.

Экономика Названы последствия падения курса рубля для россиян Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Энергетика Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.

Происшествия Школьницу изнасиловали в примерочной ТРЦ в центре Петербурга В Петербурге разыскивают преступника, который совершил сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в примерочной одного из магазинов, расположенных в крупнейшем городском ТРЦ «Галерея» на Лиговском проспекте.

Здоровье За заражение коронавирусом добровольцам предложили 4000 евро Добровольцы получат 3500 фунтов (около 4000 евро), их поместят в карантин на две недели, они будут принимать лекарства под контролем врачей.

Экономика Основатель Alibaba стал богатейшим человеком Азии Основатель работающей в сфере интернет-коммерции китайской корпорации Alibaba Джек Ма стал богатейшим человеком Азии.

Футбол Встреча «Зенита» с «Уфой» закончилась ничьей Встреча прошла в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 0:0. Гости практически не предоставляли подопечным Сергея Семака свободных зон, сообщается на сайте «Зенита».

Политика В Германии связались с СК по делу экс-нациста Оберлендера Следственный комитет РФ в феврале запросил у Канады материалы по делу 96-летнего Гельмута Оберлендера (Helmut Oberlander - нем.) - экс-переводчика действовавшего в годы войны на юге СССР нацистского подразделения, организовавшего убийство 214 детдомовцев в Ейске и другие преступления.

Гаджеты Протирать iPhone разрешила Apple Рекомендации по уходу за iPhone и iPad обновила компания Apple. Теперь пользователям разрешено протирать гаджеты влажными салфетками.

Политика Оснований для паники из-за коронавируса нет, заявил Онищенко Поводов для паники в связи с распространением нового коронавируса в мире на сегодняшний день нет, заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко.

Здоровье Выявлены новые симптомы коронавируса Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.

Общество Роструд напомнил, что следующие длинные выходные ожидают россиян в мае Дополнительные выходные ожидают россиян с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда и с 9 по 11 мая, когда будут отмечать День Победы.

Наука Предложено новое соединение для хранения информации Группа химиков синтезировала новые молекулярные комплексы железа с переключаемыми магнитными свойствами и предложила совершенно новый принцип их конструирования.

Происшествия В Италии начались тюремные бунты из-за борьбы с коронавирусом В Италии начались тюремные бунты из-за запрета свиданий с родными и других ограничений в результате карантина в рамках борьбы с коронавирусом.