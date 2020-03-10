Экономика
REGNUMВ России объяснили причину развала сделки с ОПЕК
Власти России выступали за продолжение сделки с ОПЕК, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к Кремлю источник.
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с чего всё началось
Странам ОПЕК и России не удалось договориться об условиях продления сделки – рынки ответили резким падением.Ведомостивчера в 16:58
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Политика
Конституционная поправка о детях будет скорректирована
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объявил, что будет предложена другая формулировка конституционной поправки о детях, передает "Интерфакс".
Финансы
Юдаева заявила об устойчивости финансовой системы России
Nation News писало: срыв сделки ОПЕК+, произошедший из-за разногласий между участниками картеля, спровоцировал обрушение цен на нефть, фондовых рынков и курса национальной валюты.
Здоровье
Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен в Липецкой области
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов ввел на территории региона с 10 марта режим повышенной готовности из-за первых случаев выявления коронавируса у местных жителей, сообщила во вторник пресс-служба обладминистрации.
Экономика
Новак оценил ситуацию на рынке нефти
Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о крушении Boeing MH17
В Нидерландах начался судебный процесс по делу о крушении в июле 2014 года на востоке Украины пассажирского Boeing Малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, слушания проходят в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол, передает корреспондент РИА Новости.
Шоу-бизнес
Артист балета Сергей Полунин рассекретил необычное имя своего сына
Сегодня, 9 марта, молодые родители рассекретили имя новорожденного. Мальчика назвали необычным именем Мир.
Финансы
Российские биржевые индексы открылись резким снижением
Индекс Мосбиржи терял на тот момент около 8%. Курс рубля по сравнению со вчерашним закрытием в Нью-Йорке отыграл часть снижения.
Политика
Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам
Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Культура
Крупнейший музыкальный фестиваль мира отменили из-за коронавируса
Один из крупнейших в мире фестивалей музыки и искусств «Коачелла» (Coachella) не состоится в запланированное время из-за вспышки смертельного коронавируса.
Политика
Как проходила бомбардировка Токио 75 лет назад
Происшествия
На Украине в окно поезда Львов — Москва бросили камень
На Украине неизвестные бросили камень в окно одного из вагонов поезда Львов — Москва, сообщил 9 марта ресурс «Варта 1».
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
Авто
Hyundai анонсировала новую Hyundai Creta для российского рынка
Российский офис марки озвучил первую информацию о кроссовере Hyundai Creta, который недавно пережил рестайлинг.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут на 7% после резкого снижения котировок
Во вторник утром мировые цены на нефть коррекционно растут на 7% после падения на 24-25% днем ранее из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.
Происшествия
Школьницу изнасиловали в примерочной ТРЦ в центре Петербурга
В Петербурге разыскивают преступника, который совершил сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в примерочной одного из магазинов, расположенных в крупнейшем городском ТРЦ «Галерея» на Лиговском проспекте.
Здоровье
За заражение коронавирусом добровольцам предложили 4000 евро
Добровольцы получат 3500 фунтов (около 4000 евро), их поместят в карантин на две недели, они будут принимать лекарства под контролем врачей.
Экономика
Основатель Alibaba стал богатейшим человеком Азии
Основатель работающей в сфере интернет-коммерции китайской корпорации Alibaba Джек Ма стал богатейшим человеком Азии.
Футбол
Встреча «Зенита» с «Уфой» закончилась ничьей
Встреча прошла в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 0:0. Гости практически не предоставляли подопечным Сергея Семака свободных зон, сообщается на сайте «Зенита».
Политика
В Германии связались с СК по делу экс-нациста Оберлендера
Следственный комитет РФ в феврале запросил у Канады материалы по делу 96-летнего Гельмута Оберлендера (Helmut Oberlander - нем.) - экс-переводчика действовавшего в годы войны на юге СССР нацистского подразделения, организовавшего убийство 214 детдомовцев в Ейске и другие преступления.
Общество
Умер актер Владимир Михайловский
Гаджеты
Протирать iPhone разрешила Apple
Рекомендации по уходу за iPhone и iPad обновила компания Apple. Теперь пользователям разрешено протирать гаджеты влажными салфетками.
Политика
Оснований для паники из-за коронавируса нет, заявил Онищенко
Поводов для паники в связи с распространением нового коронавируса в мире на сегодняшний день нет, заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Общество
Роструд напомнил, что следующие длинные выходные ожидают россиян в мае
Дополнительные выходные ожидают россиян с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда и с 9 по 11 мая, когда будут отмечать День Победы.
Наука
Предложено новое соединение для хранения информации
Группа химиков синтезировала новые молекулярные комплексы железа с переключаемыми магнитными свойствами и предложила совершенно новый принцип их конструирования.
Происшествия
В Италии начались тюремные бунты из-за борьбы с коронавирусом
В Италии начались тюремные бунты из-за запрета свиданий с родными и других ограничений в результате карантина в рамках борьбы с коронавирусом.
Энергетика
«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+
6 марта министры нефти ОПЕК и стран, не входящих в картель, включая Россию, Казахстан и Азербайджан (ОПЕК+) не смогли договориться об условиях сделки по сокращению добычи нефти.
Происшествия