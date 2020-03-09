Общество

REGNUMREGNUMВ России объяснили причину развала сделки с ОПЕК

Власти России выступали за продолжение сделки с ОПЕК, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к Кремлю источник.
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с чего всё началось

Россия и Саудовская Аравия спровоцировали обвал цен на нефть

Странам ОПЕК и России не удалось договориться об условиях продления сделки – рынки ответили резким падением.
Ведомостивчера в 16:58

Подробнее о событии

СМИ: Российские чиновники объяснили развал сделки с ОПЕК

Росбалтвчера в 23:31

В Москве рассказали, кто развалил сделку ОПЕК

Красная весна01:26

СМИ сообщили обстоятельства развала сделки ОПЕК

РБК01:22

В России объяснили развал сделки с ОПЕК

Piter.tv00:23

В России объяснили причину развала сделки с ОПЕК

REGNUM01:26

Развал сделки с ОПЕК объяснили в РФ

News.ruвчера в 22:23

В России объяснили развал сделки с ОПЕК

Lenta.ruвчера в 21:12
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Здоровье

В Москве рассказали о состоянии здоровья заболевших коронавирусом

Газета.Ru вчера в 09:37
Политика

Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Lenta.ru вчера в 13:56
Экономика

Вслед за обрушением цен на нефть резко обвалился курс рубля

Накануне произошло резкое изменение стоимости нефти.
Городской телеканал (Брянск) вчера в 02:09
Хоккей

Овечкин догнал Пастрняка в борьбе за звание лучшего снайпера сезона

Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне. По этому показателю он догнал лидера списка лучших бомбардиров Давида Пастрняка из «Бостон Брюинз».
РБК 00:56
Здоровье

Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Lenta.ru 01:08
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала себя в купальнике после операции

Сегодня Лера показала первое селфи в купальнике. Это первое пляжное фото телезвезды после перенесённой в конце декабря операции.
7Дней.ру 07 марта в 09:00
Политика

Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель

РИА Новости вчера в 02:57
Экономика

Названы самые экономически здоровые регионы России

По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская, Московская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.
Российская газета 00:08
Космос

Ученые планируют подавать электроснабжение на Землю из космоса

Специалисты отмечают, что такое энергоснабжение из космоса позволит обеспечить энергией труднодоступные района, где нет наземных линий передачи большой протяженности.
Невские Новости вчера в 23:00
Общество

В галерее «Дорога памяти» собрано более 27 млн записей об участниках войны

Минобороны РФ опубликовало на своем сайте информацию о количестве загруженных материалов в базу мультимедийного проекта "Дорога памяти", призванного увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны.
ТАСС 00:15
Общество

Экс-полковник Захарченко назвал рецепт борьбы с коррупцией в России

Осужденный за взяточничество экс-полковник дал интервью.
БИЗНЕС Online 01:11
Общество

Мишустина предупредили о рисках для бизнеса при принятии нового КоАП

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов отправил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, где предупредил об опасностях для малого и среднего бизнеса, которые возникнут при принятии нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), передает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 01:31
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
РИА Новости вчера в 04:26
Политика

Путин заявил, что число президентских сроков необходимо ограничить

Наличие ограничения числа сроков, на которые может избираться президент, является предпочтительным для России, чтобы гарантировать сменяемость власти, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью на телеканале «Россия-1».
Аргументы и Факты 08 марта в 07:55
Энергетика

Эксперт сравнил политику Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ с шантажом

По мнению эксперта, цена нефти зависит сейчас не от баланса спроса и предложения, а в основном от финансовой политики США.
Lenta.ru 08 марта в 11:57
Финансы

Куликов спрогнозировал вероятный рост нефтяных цен в этом году

«Российская экономика в 2020 году не только и не столько пострадает от падения нефтяных цен, сколько почувствует замедление экономик стран торговых партнеров и временное сокращение мирового туризма», – заявил эксперт.
ФАН вчера в 22:41
Финансы

Доллар дорожает, нефть дешевеет. Что теперь будет?

Курс доллара на онлайн-площадке Forex обвалился до 75 рублей за доллар и 85 рублей за евро. Сегодня цены на нефть немного выросли.
66.ru вчера в 23:23
Политика

В Нидерландах начался суд по делу сбитого в Донбассе Boeing MH17

В окружном суде Гааги начался суд по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH17.
Lenta.ru вчера в 06:03
Происшествия

На Украине в окно поезда Львов — Москва бросили камень

На Украине неизвестные бросили камень в окно одного из вагонов поезда Львов — Москва, сообщил 9 марта ресурс «Варта 1».
REGNUM 01:31
Культура

Лариса Голубкина отмечает юбилей

Шутит, что «юбилей будет, когда исполнится 100 лет», но с удовольствием отмечает 106-й юбилей в образе Ма-Муре в одноименном спектакле Театра Российской Армии.
Театрал вчера в 05:00
Общество

Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекционной поездкой

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в город Ухань провинции Хубэй, которая стала эпицентром возникновения нового типа коронавируса COVID-19.
ФАН вчера в 23:59
Музыка

Little Big отложила премьеру песни для «Евровидения»

78.ru 00:30
Футбол

Роналду улетел из Турина и вернулся к матери

Спорт день за днем 01:18
Энергетика

Цены на нефть отыграли треть утреннего падения

Мировые цены на нефть замедлили темпы падения, отыграв 30 процентов утреннего обвала, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 06:25
Общество

В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса нового типа будет распространяться по миру по меньшей мере до конца июня, заявил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Daily Storm вчера в 05:34
Шоу-бизнес

Яна Рудковская оказалась на карантине из-за коронавируса

Мэр Москвы призвал всех граждан, вернувшихся из стран, где выявлены случаи заражения коронавирусом, остаться дома на двухнедельный карантин.
Paparazzi.ru вчера в 17:01
Политика

Как проходила бомбардировка Токио 75 лет назад

ТАСС вчера в 17:00
Общество

Названы две главные опасности для России от изменения климата

РИА Новости вчера в 23:33
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве

Супруги посетили службу Содружества наций в Вестминстерском аббатстве.
Общественное телевидение России вчера в 18:34
Спорт

Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии

РИА Новости 08 марта в 09:35
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Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
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