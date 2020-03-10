Энергетика
Lenta.ruВ России объяснили развал сделки с ОПЕК
В России объяснили развал сделки с ОПЕК. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на близкого к Кремлю чиновника.
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СМИ: Решение о выходе из сделки по добыче нефти принимала Саудовская Аравия
Военное обозрениевчера в 23:20
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На Первом канале и России 1 в вечерних выпусках новостей в черный понедельник не сказали, на сколько упал курс рубль.
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Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекцией
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в город Ухань, где он проведет инспекцию. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
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В Москве рассказали о состоянии здоровья заболевших коронавирусом
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СМИ сообщили об усложненной схеме воровства с банковских карт
В интернете появилась новая система кражи денег с банковских карт.
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Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины
2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
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После рекордного падения цена на нефть во вторник стала расти
Bloomberg в свою очередь напоминает, что накануне котировки резко упали, более чем на 10 долларов, отреагировав на выход России из сделки с ОПЕК+, которая предусматривала значительное сокращение добычи.
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Bloomberg сообщил о планах «Роснефти» наращивать добычу с апреля
«Роснефть» планирует увеличить добычу нефти в апреле, сразу после того, как сделка ОПЕК+, ограничивающая добычу, перестанет действовать, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к компании.
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Женщина устроила погром в аптеке в Иркутске
Женщина ударила фармацевта и устроила погром в одной из аптек Иркутска.
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Названы две главные опасности для России от изменения климата
По оценкам группы российских ученых, к 2050 году ущерб экономике России от таяния вечной мерзлоты составит 8,5% от ВВП", — сказал ученый.
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Белый дом заявил, что Трампа не тестировали на коронавирус
Пресс-секретарь Белого дома Стефания Гришэм подчеркнула, что никаких характерных для СОVID-19 симптомов у Трампа не наблюдается.
Футбол
Чемпионат Италии по футболу остановлен из-за коронавируса
По словам Конте, отмена всех регулярных спортивных чемпионатов и отдельных турниров на территории Италии является той жертвой, которую необходимо принести итальянцам, чтобы остановить распространение COVID-19.
Экономика
Минфин заявил о готовности к обвалу цен на нефть
В Министерстве финансов России заявили, что средств Фонда национального благосостояния хватит на покрытие выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25−30 долларов США за баррель на протяжении 6−10 лет.
Армия и оружие
Саперы частично разминировали стратегическую высоту в Сирии
Футбол
Экс-наставник «Локомотива» ответил на обвинения Смородской в договорном матче
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Красножан ответил на обвинения экс-президента клуба Ольги Смородской в договорном матче.
Общество
Длинные выходные ждут россиян в мае
В праздники Дня весны и труда и Дня Победы в мае россиян ожидают длинные выходные, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Энергетика
Трамп обвинил в падении рынков Россию и Саудовскую Аравию
Президент США Дональд Трамп назвал причину падения нефтяных котировок.
Общество
За спекуляцию масками в Японии введут штраф и тюремный срок
Попытка заработать на перепродаже медицинских масок в Японии может обойтись довольно дорого – с 15 марта власти вводят в действие норму, которая предусматривает до миллиона йен (9,8 тысячи долларов) штрафа и до года тюремного заключения пойманным на спекуляции.
Общество
ВОЗ назвала угрозу пандемии коронавируса реальной
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал угрозу пандемии нового коронавируса реальной.
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Как рассказала звезда фильма «Лара Крофт», последние два месяца она провела со старшей дочерью Захарой, а несколько дней назад ее младшей дочи тоже потребовалось хирургическое вмешательство.
Экономика
Названы самые экономически здоровые регионы России
По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская, Московская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.
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Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ
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Байден лидирует по итогам опросов в Мичигане, Миссури и Миссисипи
Экс-вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, опережает своего соперника сенатора Берни Сандерса по итогам опросов, проводившихся в штатах Мичиган, Миссури и Миссисипи.
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Армия и оружие
США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2
США перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, сообщило в пресс-релизе Европейское командование ВС США.
Общество
В Алтайском крае вновь перекрыли несколько трасс из-за непогоды
Проезд для всех видов транспорта закрыт на трассе Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла Новосибирской области, а также от Змеиногорска до Рубцовска.