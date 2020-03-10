Энергетика

Lenta.ruLenta.ruВ России объяснили развал сделки с ОПЕК

В России объяснили развал сделки с ОПЕК. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на близкого к Кремлю чиновника.
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«ЗаСланцы» не пройдут

The Moscow Post00:48

В России объяснили развал сделки с ОПЕК

Piter.tv00:23

СМИ: Российские чиновники объяснили развал сделки с ОПЕК

Росбалтвчера в 23:31

СМИ: Решение о выходе из сделки по добыче нефти принимала Саудовская Аравия

Военное обозрениевчера в 23:20

Развал сделки с ОПЕК объяснили в РФ

News.ruвчера в 22:23

В России объяснили развал сделки с ОПЕК

Lenta.ruвчера в 21:12
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Комментарии

Авто

Brabus представил модернизированные кроссоверы Mercedes GLE и GLS

Car.ru 07 марта в 07:38
Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Известия 00:26
Армия и оружие

США начали вывод своих войск из Афганистана

ТАСС вчера в 15:44
Политика

В Татарстане выступили против положения о русском языке в Конституции

Общественники Татарстана выступили против закрепления в Конституции статуса русского языка как языка «государствообразующего народа».
Lenta.ru вчера в 23:48
Хоккей

Овечкин догнал Пастрняка в борьбе за звание лучшего снайпера сезона

Российская газета 00:40
Финансы

На Первом канале и «России 1» в «черный понедельник» не сказали, на сколько упал рубль

На Первом канале и России 1 в вечерних выпусках новостей в черный понедельник не сказали, на сколько упал курс рубль.
Znak.com вчера в 23:25
Общество

Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекцией

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в город Ухань, где он проведет инспекцию. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Газета.Ru 00:24
Здоровье

В Москве рассказали о состоянии здоровья заболевших коронавирусом

Газета.Ru вчера в 09:37
Общество

СМИ сообщили об усложненной схеме воровства с банковских карт

В интернете появилась новая система кражи денег с банковских карт.
РБК вчера в 23:09
Политика

Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Известия 08 марта в 16:11
Финансы

После рекордного падения цена на нефть во вторник стала расти

Bloomberg в свою очередь напоминает, что накануне котировки резко упали, более чем на 10 долларов, отреагировав на выход России из сделки с ОПЕК+, которая предусматривала значительное сокращение добычи.
Фонтанка.Ру 00:20
Энергетика

Bloomberg сообщил о планах «Роснефти» наращивать добычу с апреля

«Роснефть» планирует увеличить добычу нефти в апреле, сразу после того, как сделка ОПЕК+, ограничивающая добычу, перестанет действовать, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к компании.
РБК вчера в 11:51
Происшествия

Женщина устроила погром в аптеке в Иркутске

Женщина ударила фармацевта и устроила погром в одной из аптек Иркутска.
АиФ Иркутск 00:46
Общество

Названы две главные опасности для России от изменения климата

По оценкам группы российских ученых, к 2050 году ущерб экономике России от таяния вечной мерзлоты составит 8,5% от ВВП", — сказал ученый.
РИА Новости вчера в 23:33
Политика

Белый дом заявил, что Трампа не тестировали на коронавирус

Пресс-секретарь Белого дома Стефания Гришэм подчеркнула, что никаких характерных для СОVID-19 симптомов у Трампа не наблюдается.
Телеканал 360° вчера в 23:50
Футбол

Чемпионат Италии по футболу остановлен из-за коронавируса

По словам Конте, отмена всех регулярных спортивных чемпионатов и отдельных турниров на территории Италии является той жертвой, которую необходимо принести итальянцам, чтобы остановить распространение COVID-19.
Красная весна вчера в 17:19
Экономика

Минфин заявил о готовности к обвалу цен на нефть

В Министерстве финансов России заявили, что средств Фонда национального благосостояния хватит на покрытие выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25−30 долларов США за баррель на протяжении 6−10 лет.
МР7.ру вчера в 04:30
Армия и оружие

Саперы частично разминировали стратегическую высоту в Сирии

РЕН ТВ вчера в 22:00
Футбол

Экс-наставник «Локомотива» ответил на обвинения Смородской в договорном матче

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Красножан ответил на обвинения экс-президента клуба Ольги Смородской в договорном матче.
RT на русском вчера в 09:45
Общество

Длинные выходные ждут россиян в мае

В праздники Дня весны и труда и Дня Победы в мае россиян ожидают длинные выходные, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Известия вчера в 22:33
Энергетика

Трамп обвинил в падении рынков Россию и Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп назвал причину падения нефтяных котировок.
Профиль вчера в 12:01
Общество

За спекуляцию масками в Японии введут штраф и тюремный срок

Попытка заработать на перепродаже медицинских масок в Японии может обойтись довольно дорого – с 15 марта власти вводят в действие норму, которая предусматривает до миллиона йен (9,8 тысячи долларов) штрафа и до года тюремного заключения пойманным на спекуляции.
Экспресс газета 01:00
Общество

ВОЗ назвала угрозу пандемии коронавируса реальной

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал угрозу пандемии нового коронавируса реальной.
Lenta.ru вчера в 14:29
Шоу-бизнес

Двух дочерей Анджелины Джоли прооперировали

Как рассказала звезда фильма «Лара Крофт», последние два месяца она провела со старшей дочерью Захарой, а несколько дней назад ее младшей дочи тоже потребовалось хирургическое вмешательство.
RuNews24.ru вчера в 19:31
Экономика

Названы самые экономически здоровые регионы России

По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская, Московская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.
Российская газета 00:08
Политика

Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ

Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
РЕН ТВ 08 марта в 03:41
Политика

Байден лидирует по итогам опросов в Мичигане, Миссури и Миссисипи

Экс-вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, опережает своего соперника сенатора Берни Сандерса по итогам опросов, проводившихся в штатах Мичиган, Миссури и Миссисипи.
ТАСС вчера в 10:44
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой

Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Вестник вчера в 03:40
Армия и оружие

США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2

США перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, сообщило в пресс-релизе Европейское командование ВС США.
РИА Новости вчера в 19:32
Общество

В Алтайском крае вновь перекрыли несколько трасс из-за непогоды

Проезд для всех видов транспорта закрыт на трассе Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла Новосибирской области, а также от Змеиногорска до Рубцовска.
Московский Комсомолец 08 марта в 00:48
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Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
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