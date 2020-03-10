В России объяснили развал сделки с ОПЕК. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на близкого к Кремлю чиновника.

В России объяснили развал сделки с ОПЕК

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