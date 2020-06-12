Коронавирус
Lenta.ruВ России объяснили влияние солнца на заражение коронавирусом
В некоторые регионы России пришла жаркая погода, а вместе с ней ультрафиолет, который негативно влияет на вирусы, и в том числе на COVID-19. Такую причину снижения числа заражений назвал «Парламентской газете» главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Николай Брико.
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с чего всё началось
Главный эпидемиолог Минздрава: число заражённых коронавирусом в России может значительно снизиться к концу июня
В несколько регионов России пришла жаркая погода, а вместе с ней ультрафиолет, который негативно влияет на вирусы, и в том числе на COVID-19, сказал «Парламентской газете» главный эпидемиолог Министерства здравоохранения, академик РАН, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Николай Брико.Парламентская газетавчера в 17:00
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Жаркая погода не остановит распространение коронавируса, рассказал главный эпидемиолог Минздрава
Парламентская газетавчера в 17:47
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