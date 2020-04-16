Коронавирус
ИзвестияВ России объявили о начале проекта тестирования на коронавирус на дому
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о запуске тестирования на коронавирусную инфекцию в домашних условиях компанией «Яндекс» — партнером по Альянсу в борьбе с коронавирусом. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщила «Известиям» пресс-служба фонда.
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Кино
Сэм Рэйми подтвердил, что снимет «Доктора Стрэнджа 2»
Piter.tv вчера в 07:43
Финансы
Силуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет
Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны.
REGNUM 12:42
Общество
В Китае опровергли версию об утечке коронавируса из лаборатории
Пекин опроверг версию, что смертельный коронавирус мог быть разработан в лаборатории в Ухани.
Рифей-Пермь 06:17
Общество
В Горном Алтае выявили первый случай заражения коронавирусом
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе оперативного штаба Республики Алтай, здесь выявили первый случай заражения коронавирусом.
REGNUM 11:26
Происшествия
В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31
Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться.
RT на русском 10:56
Политика
Кремль принял решение перенести парад Победы
О переносе парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне власти России объявят в ближайшие дни.
RuNews24.ru вчера в 18:17
Футбол
«Армавир» снялся с чемпионата ФНЛ
Президент «Армавира» Валентин Климко объявил, что клуб прекращает выступление в первенстве ФНЛ-2019/20 и следующий сезон, вероятно, проведёт в ПФЛ, лиге рангом ниже.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 04:35
Политика
Реформа РАН привела к ее неспособности помогать борьбе с коронавирусом
Реформа РАН произошла осенью 2013 года, когда ее объединили с Российской академией медицинских наук и Россельхозакадемией.
Новые Известия 10:18
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
Общество
Лукашенко назвал коронавирус уроком для наркоманов и «курцов»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал пандемию коронавируса COVID-19 хорошим уроком для наркоманов и курильщиков.
RT на русском 06:13
Общество
Мишустин предложил не утверждать список системообразующих предприятий
Премьер Михаил Мишустин предложил не устанавливать единый перечень системообразующих предприятий, а вместо этого отраслевым министерствам вести списки и представлять их в правительство.
Ведомости 06:26
Политика
Уткин не удержался от нового ответа Соловьеву, сославшись на президента страны
Напомним, накануне Соловьев в своем ютуб-шоу объяснил свой отказ провести с Уткиным словесный батл, на который тот его вызвал после резкой пикировки в соцсетях.
Советский спорт 12:02
Экономика
Кредиторы решили запустить взыскание 49% акций «Русского стандарта»
Швейцарский инвестиционный фонд Pala Assets бывшего совладельца «Мечела» Владимира Йориха, собравший больше 25% облигаций компании Russian Standard Ltd, объявил о намерении обратить взыскание на 49% акций банка «Русский стандарт» Рустама Тарико, говорится в заявлении Pala Assets, поступившем в РБК.
РБК 11:11
Общество
В Пятигорске ввели режим карантина из-за коронавируса
В городе-курорте Пятигорске Ставропольского края ввели режим карантина из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 13:19
Шоу-бизнес
Заслуженная артистка России Вера Воронкова избила 13-летнюю дочь
Shraibikus News 09:31
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Общество
В Самарской области продлен режим самоизоляции
Стало известно, что в Самарской области режима самоизоляции продлен до 30 апреля.
Pro Город Самара 13:19
Недвижимость
Путин предложил запустить льготную ипотечную программу
Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу со ставкой 6,5%, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:32
Энергетика
Саудовская Аравия просит платить ей за нефть векселями
«После соглашения с ОПЕК + повестка дня Саудовской Аравии остается в целом неизменной, поскольку она поддерживает давление на американские и международные нефтяные компании и продолжает вести пассивно-агрессивную ценовую войну с другими производителями», - пояснил ведущий аналитик по нефтегазовой отрасли JPMorgan Кристян Малек.
Expert.ru 04:20
Здоровье
В Белоруссии число зараженных коронавирусом достигло 4204
Количество жертв коронавируса на Украине составляет 116 человек. Накануне, 15 апреля, число зараженных COVID-19 в Белоруссии достигло 3728.
Известия 08:47
Общество
Венедиктов назвал причину аннуляции в Москве 220 тыс. пропусков
Причиной аннуляции 220 тыс. выданных в Москве пропусков индивидуальных предпринимателей стали расхождения в базах данных департамента информационных технологий столицы (ДИТ) и Федеральной налоговой службы.
РБК 11:04
Происшествия
Житель Саратова заплатит 1 тыс. рублей за прогулку в парке
Саратов, 16 апреля 2020, 17:50 — REGNUM Октябрьский районный суд Саратова привлек к административной ответственности мужчину за невыполнение правил поведения в период режима повышенной готовности, сообщает пресс-служба суда.
REGNUM 10:50
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Армия и оружие
США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета
Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
Известия вчера в 18:52
Шоу-бизнес
Иван Ургант разделся вместе с Глюкозой ради флешмоба
Популярная артистка и ведущий передачи Иван Ургант приняли решение поучаствовать в популярном флешмобе с подушками, суть которого заключается в проведении фотосессии в полуобнажённом виде, когда громоздкие подушки прикрывают всё обнажённые части тела вместо одежды.
Bimru.ru 06:04
Общество
Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции
Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
Российская газета 11:12
Киберспорт
Файтинг Jump Force с персонажами из разных аниме выйдет на Nintendo Switch в этом году
Издательство Bandai Namco объявило, что файтинг Jump Force в издании Deluxe Edition выйдет на Nintendo Switch в 2020 году.
3DNews 13:15
Политика
СПЧ просит не переносить День окончания Второй мировой войны
«Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября — в день памяти жертв теракта в Беслане», — говорится на сайте.
RT на русском 02:36
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 11:20
Гаджеты
Новый iPhone SE представлен официально
Игромания.ру вчера в 11:44