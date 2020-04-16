Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о запуске тестирования на коронавирусную инфекцию в домашних условиях компанией «Яндекс» — партнером по Альянсу в борьбе с коронавирусом. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщила «Известиям» пресс-служба фонда.

В России объявили о начале проекта тестирования на коронавирус на дому

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