Коронавирус
ИзвестияВ России объявили о начале проекта тестирования на коронавирус на дому
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о запуске тестирования на коронавирусную инфекцию в домашних условиях компанией «Яндекс» — партнером по Альянсу в борьбе с коронавирусом. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщила «Известиям» пресс-служба фонда.
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Недвижимость
Путин предложил запустить льготную ипотечную программу
Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу со ставкой 6,5%, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:32
Гаджеты
Apple готовится представить первые полноразмерные наушники
Актуальные Новости 10:38
Футбол
Акинфеев признался, что получает кайф от оскорблений фанатов
Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как относится к оскорбительным кричалкам фанатов в свой адрес.
РИА Новости 06:07
Гаджеты
Первая партия OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro была распродана
По сообщениям инсайдеров, первая партия гаджетов была распродана спустя всего несколько минут после открытия предзаказов.
ITZine.ru 11:52
Политика
Путин отложил проведение парада Победы
RT на русском 11:16
Экономика
Выручка X5 Retail Group в первом квартале выросла на 15,9%
Выручка ретейлера X5 Retail Group (входят "Перекресток", "Пятерочка", "Карусель") в январе-марте 2020 года увеличилась по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 15,9% и составила 468,5 млрд рублей.
ТАСС 03:58
Музыка
Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ 10:27
Общество
В Горном Алтае выявили первый случай заражения коронавирусом
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе оперативного штаба Республики Алтай, здесь выявили первый случай заражения коронавирусом.
REGNUM 11:26
Общество
Минобрнауки не исключило начало учебного года осенью онлайн
Минобрнауки РФ не исключает возможности начала нового учебного года онлайн, заявил глава ведомства Валерий Фальков.
РИА Новости 08:43
Шоу-бизнес
19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу
Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru 04:58
Экономика
Губернатор Алтайского края отказался финансово поддерживать бизнес
Власти Алтайского края не намерены пока оказывать прямую поддержку бизнесу, пострадавшему от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.
РБК 10:15
Здоровье
Еще 14 случаев коронавируса выявили в Саратовской области
По данным на 09:00 16 апреля в Саратовской области лабораторно подтверждены 70 случаев заражения COVID-19.
Kursk.com 06:04
Музыка
Little Big выступит на телеконцерте «Евровидения»
Новый Калининград Российская группа Little Big примет участие в специальном телеконцерте Europe Shine A Light, организованном как альтернатива отмененному "Евровидению — 2020".
Новый Калининград.Ru 10:26
Общество
Режим повышенной готовности в Свердловской области введен бессрочно
Режим повышенной готовности в Свердловской области, где зарегистрировано 111 случаев коронавируса, из-за распространения инфекции введен бессрочно до специального указа о его отмене.
ТАСС 10:27
Общество
Девять тонн защитных масок доставил Ан-225 «Мрия» в Варшаву
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело вчера в 04:50
Политика
Путин сегодня вновь выступит с обращением
Обращение Владимира Путина: Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 06:20
Происшествия
В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31
Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться.
RT на русском 10:56
Общество
Швейцария начнет снимать ограничения из-за коронавируса с 27 апреля
Швейцария с 27 апреля начнет постепенное снятие ограничений, введенных в связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19, второй этап планируется с 11 мая, заявила на пресс-конференции в Берне президент Симонетта Соммаруга.
Коммерсантъ 10:34
Армия и оружие
В Сирии появились новые террористические группировки
ИА Красная Весна вчера в 01:55
Здоровье
Активность клещей усилилась в Свердловской области
В Свердловской области был зафиксирован рост активности клещей.
Екатеринбург в эфире 09:54
Здоровье
Инфекционист сообщил, когда наступит пик коронавируса в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал, на какой срок в России придется пик заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 09:54
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 11:20
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
Мишустин предложил не утверждать список системообразующих предприятий
Премьер Михаил Мишустин предложил не устанавливать единый перечень системообразующих предприятий, а вместо этого отраслевым министерствам вести списки и представлять их в правительство.
Ведомости 06:26
Политика
В Крыму сотрудники ФСБ задержали двух украинских шпионов
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух агентов Главного управления разведки Минобороны Украины.
Дни.ру вчера в 11:50
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Общество
Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов в России
РИА Новости 05:32
Экономика
В России действует мораторий на возбуждение дел о банкротстве
В начале апреля в России введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве, касающийся определенных категорий должников.
Советская Чувашия 09:52