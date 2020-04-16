Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ России объявили о начале проекта тестирования на коронавирус на дому

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о запуске тестирования на коронавирусную инфекцию в домашних условиях компанией «Яндекс» — партнером по Альянсу в борьбе с коронавирусом. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщила «Известиям» пресс-служба фонда.
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«Яндекс» организует домашнее тестирование на коронавирус в рамках проекта «Помощь рядом»

Агентство Москва08:14

РФПИ и «Яндекс» запускают тестирование на коронавирус на дому

ТАСС09:16

Россиян массово протестируют на коронавирус на дому

Lenta.ru09:09

В России объявили о начале проекта тестирования на коронавирус на дому

Известия08:33

«Яндекс» запустит проект по тестированию на COVID-19 на дому

РИА Новости09:45

«Яндекс» организовал анализы на коронавирус на дому

Ведомости08:12

«Яндекс» запустит домашнее тестирование на коронавирус

РБК08:00
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Недвижимость

Путин предложил запустить льготную ипотечную программу

Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу со ставкой 6,5%, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:32
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Гаджеты

Apple готовится представить первые полноразмерные наушники

Актуальные Новости 10:38
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Футбол

Акинфеев признался, что получает кайф от оскорблений фанатов

Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как относится к оскорбительным кричалкам фанатов в свой адрес.
РИА Новости 06:07
Гаджеты

Первая партия OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro была распродана

По сообщениям инсайдеров, первая партия гаджетов была распродана спустя всего несколько минут после открытия предзаказов.
ITZine.ru 11:52
Политика

Путин отложил проведение парада Победы

RT на русском 11:16
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Экономика

Выручка X5 Retail Group в первом квартале выросла на 15,9%

Выручка ретейлера X5 Retail Group (входят "Перекресток", "Пятерочка", "Карусель") в январе-марте 2020 года увеличилась по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 15,9% и составила 468,5 млрд рублей.
ТАСС 03:58
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Музыка

Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ 10:27
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Общество

В Горном Алтае выявили первый случай заражения коронавирусом

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе оперативного штаба Республики Алтай, здесь выявили первый случай заражения коронавирусом.
REGNUM 11:26
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Общество

Минобрнауки не исключило начало учебного года осенью онлайн

Минобрнауки РФ не исключает возможности начала нового учебного года онлайн, заявил глава ведомства Валерий Фальков.
РИА Новости 08:43
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Шоу-бизнес

19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу

Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru 04:58
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Экономика

Губернатор Алтайского края отказался финансово поддерживать бизнес

Власти Алтайского края не намерены пока оказывать прямую поддержку бизнесу, пострадавшему от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.
РБК 10:15
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Здоровье

Еще 14 случаев коронавируса выявили в Саратовской области

По данным на 09:00 16 апреля в Саратовской области лабораторно подтверждены 70 случаев заражения COVID-19.
Kursk.com 06:04
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Музыка

Little Big выступит на телеконцерте «Евровидения»

Новый Калининград Российская группа Little Big примет участие в специальном телеконцерте Europe Shine A Light, организованном как альтернатива отмененному "Евровидению — 2020".
Новый Калининград.Ru 10:26
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Общество

Режим повышенной готовности в Свердловской области введен бессрочно

Режим повышенной готовности в Свердловской области, где зарегистрировано 111 случаев коронавируса, из-за распространения инфекции введен бессрочно до специального указа о его отмене.
ТАСС 10:27
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Происшествия

Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске

Газета.Ru 05:31
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Общество

Девять тонн защитных масок доставил Ан-225 «Мрия» в Варшаву

На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело вчера в 04:50
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Политика

Путин сегодня вновь выступит с обращением

Обращение Владимира Путина: Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 06:20
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Происшествия

В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31

Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться.
RT на русском 10:56
2
Общество

Швейцария начнет снимать ограничения из-за коронавируса с 27 апреля

Швейцария с 27 апреля начнет постепенное снятие ограничений, введенных в связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19, второй этап планируется с 11 мая, заявила на пресс-конференции в Берне президент Симонетта Соммаруга.
Коммерсантъ 10:34
Армия и оружие

В Сирии появились новые террористические группировки

ИА Красная Весна вчера в 01:55
Здоровье

Активность клещей усилилась в Свердловской области

В Свердловской области был зафиксирован рост активности клещей.
Екатеринбург в эфире 09:54
11
Здоровье

Инфекционист сообщил, когда наступит пик коронавируса в России

Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал, на какой срок в России придется пик заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 09:54
2,6K
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 11:20
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Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
1,3K
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости вчера в 10:56
5,4K
Общество

Мишустин предложил не утверждать список системообразующих предприятий

Премьер Михаил Мишустин предложил не устанавливать единый перечень системообразующих предприятий, а вместо этого отраслевым министерствам вести списки и представлять их в правительство.
Ведомости 06:26
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Политика

В Крыму сотрудники ФСБ задержали двух украинских шпионов

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух агентов Главного управления разведки Минобороны Украины.
Дни.ру вчера в 11:50
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Происшествия

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
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Общество

Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов в России

РИА Новости 05:32
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Экономика

В России действует мораторий на возбуждение дел о банкротстве

В начале апреля в России введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве, касающийся определенных категорий должников.
Советская Чувашия 09:52
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