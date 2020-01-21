Политика

REGNUMREGNUMВ России объявлен новый состав правительства

Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В состав правительства введены девять новых министров и шесть вице-премьеров.
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Политологи отметили баланс молодости и опыта в новом правительстве

РИА Новости11:33

Основные изменения в составе Кабмина затронули социальный блок

Эхо Москвывчера в 14:01

Путин назначил новых вице-премьеров

Ведомости06:52

Технократический перебор: каким получился кабинет Михаила Мишустина

РБКвчера в 15:20

Стали известны члены нового правительства. Полный список

Телеканал 360°вчера в 12:13

Снова взглянем на новый состав правительства

ИА REX07:57

Путин охарактеризовал новое правительство

Lenta.ruвчера в 12:21
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Общество

Онищенко рассказал о происхождении нового коронавируса

Экс-руководитель Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус, быстро распространяющийся в Китае, появился уже давно.
Известия 14:23
Наука

Открыты Т-клетки для универсальной и доступной иммунотерапии рака

Эксперименты на культурах клеток и грызунах подтвердили, что лимфоциты нового типа успешно атакуют опухоли различного происхождения.
Хайтек+ вчера в 05:38
Политика

Экс-министр здравоохранения Скворцова стала главой ФМБА

Свободная Пресса 19:56
Политика

Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле

Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 03:55
Политика

Чубаров назвал дату марша на Крым

Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
РИА Новости 18:44
Политика

Сенат США установил процедуру проведения импичмента Трампа

Сенат США принял предложенную ранее спикером Митчем Макконнелом процедуру проведения процесса импичмента президента Дональда Трампа, следует из итогов голосования.
РИА Новости 02:01
Шоу-бизнес

Скончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов

Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Life.ru 10:22
Здоровье

В Китае число заболевших новым коронавирусом превысило 570 человек

Число заболевших новым типом коронавируса в различных провинциях Китая составляет 571 человек, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения.
РИА Новости 20:05
Шоу-бизнес

Эвелина Бледанс снялась в фотосессии в стиле «ню»

Буквально на днях знаменитость решила удивить своих фанатов, снявшись в откровенной фотосессии.
Bimru.ru 02:52
Космос

Астрономы заметили гравитационные волны со стороны Бетельгейзе

News.ru 20 января в 08:11
Экономика

Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году

Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть.
Известия 19:29
Политика

Путин встретится с матерью осужденной израильтянки

Известия 09:03
Экономика

Аркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»

Один из основателей «Яндекса», Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, сообщила компания.
Ведомости 16:21
Космос

Иркутские учёные изучат часть атмосферы Земли

Учёным иркутского Института солнечно-земной физики СО РАН (ИСЗФ СО РАН) предстоит провести комплексное экспериментальное исследование состояния верхней нейтральной атмосферы и ионосферы Земли.
REGNUM 20 января в 05:53
Общество

В ПФР констатировали уменьшение количества пенсионеров

"В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом – то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году", – сказал Дроздов Глава ПФР добавил, что также прогнозируется рост количества досрочно выходящих на пенсию граждан, которые составляют примерно четверть от переходящих на пенсионное обеспечение.
Радио Sputnik вчера в 02:08
Общество

В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
RT на русском 13:24
Происшествия

Все детсады Биробиджана эвакуировали из-за сообщений о «минировании»

Воспитанники и персонал всех детских садов Биробиджана в Еврейской автономной области эвакуированы в четверг из-за сообщений об опасности, сообщает правительство региона.
РИА Новости 21:25
Общество

Максим Акимов может возглавить «Почту России»

Журналисты ТАСС со ссылкой на свой источник проинформировали, что Максиму Акимову, являвшемуся заместителем председателя правительства РФ в области транспорта, связи и цифровых технологий, предложили возглавить госкомпанию «Почта России».
iReactor 04:11
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Спортсмен был пьян и неадекватно себя вел, отмечается в публикации. Собеседник издания уточнил, что Емельяненко арестовали на семь суток.
РБК вчера в 13:45
Общество

Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет

Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
РИА Новости 05:57
Политика

Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство

В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
RT на русском 02:26
Политика

Путин выступил против создания института наставника над президентом

Президент России Владимир Путин заявил, что он против создания в РФ стабилизирующего института передачи власти в переходный период, так как это подорвет авторитет президента и приведет к двоевластию в стране.
Известия 11:21
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы

Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети то, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
iReactor 16:32
Хоккей

Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады

Сборная России по хоккею обыграла команду США в финале юношеских Олимпийских игр - 4:0.
Российская газета 11:23
Авто

Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой

РИА Новости 20 января в 10:13
Спорт

WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.
Коммерсантъ 14:00
Политика

Парламент Великобритании утвердил законопроект о Brexit

Законопроект о выходе Великобритании из состава Европейского союза (ЕС), который был подготовлен правительством премьер-министра Бориса Джонсона, получил одобрение обеих палат британского парламента.
РБК 19:17
Экономика

Сбербанк вновь стал самым дорогим российским брендом

Сбербанк занял 139 место в рейтинге самых дорогих мировых брендов независимой консалтинговой компании Brand Finance, кредитная организация вновь стала самым дорогим российским брендом, следует из рейтинга.
Rambler News Service 08:44
Политика

Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях

Президент Владимир Путин признался, что не мог поверить в существование людей, которые заманивают молодежь в «группы смерти» в соцсетях.
НТВ 10:08
Общество

Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика

Телеканал 360° 15:39
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