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Общество В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Происшествия Все детсады Биробиджана эвакуировали из-за сообщений о «минировании» Воспитанники и персонал всех детских садов Биробиджана в Еврейской автономной области эвакуированы в четверг из-за сообщений об опасности, сообщает правительство региона.

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