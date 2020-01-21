Политика
REGNUMВ России объявлен новый состав правительства
Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В состав правительства введены девять новых министров и шесть вице-премьеров.
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Общество
Онищенко рассказал о происхождении нового коронавируса
Экс-руководитель Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус, быстро распространяющийся в Китае, появился уже давно.
Наука
Открыты Т-клетки для универсальной и доступной иммунотерапии рака
Эксперименты на культурах клеток и грызунах подтвердили, что лимфоциты нового типа успешно атакуют опухоли различного происхождения.
Политика
Экс-министр здравоохранения Скворцова стала главой ФМБА
Политика
Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле
Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Политика
Чубаров назвал дату марша на Крым
Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
Политика
Сенат США установил процедуру проведения импичмента Трампа
Сенат США принял предложенную ранее спикером Митчем Макконнелом процедуру проведения процесса импичмента президента Дональда Трампа, следует из итогов голосования.
Шоу-бизнес
Скончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов
Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Здоровье
В Китае число заболевших новым коронавирусом превысило 570 человек
Число заболевших новым типом коронавируса в различных провинциях Китая составляет 571 человек, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения.
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс снялась в фотосессии в стиле «ню»
Буквально на днях знаменитость решила удивить своих фанатов, снявшись в откровенной фотосессии.
Космос
Астрономы заметили гравитационные волны со стороны Бетельгейзе
Экономика
Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году
Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть.
Экономика
Аркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»
Один из основателей «Яндекса», Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, сообщила компания.
Космос
Иркутские учёные изучат часть атмосферы Земли
Учёным иркутского Института солнечно-земной физики СО РАН (ИСЗФ СО РАН) предстоит провести комплексное экспериментальное исследование состояния верхней нейтральной атмосферы и ионосферы Земли.
Общество
В ПФР констатировали уменьшение количества пенсионеров
"В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом – то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году", – сказал Дроздов Глава ПФР добавил, что также прогнозируется рост количества досрочно выходящих на пенсию граждан, которые составляют примерно четверть от переходящих на пенсионное обеспечение.
Общество
В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка
Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Происшествия
Все детсады Биробиджана эвакуировали из-за сообщений о «минировании»
Воспитанники и персонал всех детских садов Биробиджана в Еврейской автономной области эвакуированы в четверг из-за сообщений об опасности, сообщает правительство региона.
Общество
Максим Акимов может возглавить «Почту России»
Журналисты ТАСС со ссылкой на свой источник проинформировали, что Максиму Акимову, являвшемуся заместителем председателя правительства РФ в области транспорта, связи и цифровых технологий, предложили возглавить госкомпанию «Почта России».
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Спортсмен был пьян и неадекватно себя вел, отмечается в публикации. Собеседник издания уточнил, что Емельяненко арестовали на семь суток.
Общество
Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет
Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
Политика
Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство
В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Политика
Путин выступил против создания института наставника над президентом
Президент России Владимир Путин заявил, что он против создания в РФ стабилизирующего института передачи власти в переходный период, так как это подорвет авторитет президента и приведет к двоевластию в стране.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети то, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
Хоккей
Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады
Сборная России по хоккею обыграла команду США в финале юношеских Олимпийских игр - 4:0.
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Спорт
WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.
Политика
Парламент Великобритании утвердил законопроект о Brexit
Законопроект о выходе Великобритании из состава Европейского союза (ЕС), который был подготовлен правительством премьер-министра Бориса Джонсона, получил одобрение обеих палат британского парламента.
Экономика
Сбербанк вновь стал самым дорогим российским брендом
Сбербанк занял 139 место в рейтинге самых дорогих мировых брендов независимой консалтинговой компании Brand Finance, кредитная организация вновь стала самым дорогим российским брендом, следует из рейтинга.
Политика
Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях
Президент Владимир Путин признался, что не мог поверить в существование людей, которые заманивают молодежь в «группы смерти» в соцсетях.
Общество