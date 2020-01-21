Политика
Газета.RuОбнародован состав нового правительства
Президент России Владимир Путин назначил новый состав правительства. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля. Премьер-министр Михаил Мишустин будет иметь девять заместителей.
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Экономика
Названы источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
Вероятным источником средств для исполнения поручений собеседники «Известий», знакомые с последними расчетами Минфина, называют отмену части налоговых льгот, которые уже сейчас ежегодно обходятся бюджету более чем в 4 трлн рублей, а к концу 2022-го могут превысить 4,5 трлн рублей в год.
Политика
Генсек ООН предупредил об угрожающих миру «всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что на сегодняшний день существует четыре "всадника Апокалипсиса", которые несут угрозы миру.
Происшествия
Глава АСА Яценко прокомментировал арест Александра Емельяненко
Глава Absolute Championship Akhmat Алексей Яценко заявил, что арест Александра Емельяненко в Анапе на семь суток не помешает бойцу смешанных единоборств подготовиться к турниру АСА, который пройдет 3 апреля в Москве.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поделилась умилительными снимками сына на Мальдивах
На снимках трехлетний Платон лежит на песке на берегу и искренне улыбается солнцу. «Люблю», - лаконично подписала фото Ксения Собчак.
Гаджеты
OnePlus 8 Pro наконец получит то, что давно есть у настоящих флагманов
Источники сообщают, что эта функция наконец будет реализована в линейке OnePlus 8. По одной из версий, поддержку беспроводной зарядки получит только старшая версия, которая будет выпущена под названием OnePlus 8 Pro.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети то, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Происшествия
Китайский коронавирус в России заподозрили у двух человек
Первые возможные пациенты направлены в больницу Петербурга Гражданин России, у которого подозревают коронавирус 2019-nCoV, прилетел из Шанхая в петербургский аэропорт Пулково в среду, 22 января.
Экономика
«Гиря на ногах у Мишустина»: как Белоусов подвинул Силуанова и к чему теперь готовиться бизнесу
Перед Силуановым стояла задача бюджетной консолидации и жесткой экономии средств, сейчас конъюнктура поменялась, приоритетом стало экономическое развитие — нужно перезапустить рост, а для этого требуется другая квалификация, объясняет другой чиновник.
Политика
Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко
Михаил Мурашко назначен министром здравоохранения РФ. Он сменит на этом посту теперь уже экс-главу ведомства Веронику Скворцову.
Общество
Футболка нового министра культуры возмутила пользователей соцсетей
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в Сиэтле
Неизвестный открыл огонь в Сиэтле (американский штат Вашингтон). Жертвой трагедии стал один человек.
Политика
Трамп обновил рекорд по количеству твитов за день
Глава американского государства Дональд Трамп обновил личный рекорд по количеству размещенных им за сутки в своем аккаунте в Twitter публикаций.
Политика
Украина потребовала денег в Давосе
Глава президентской фракции партии «Слуги народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что пропустит следующий Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, если нынешние мероприятия не принесут стране денег, передает ТАСС.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: Король никуда не уходит
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал видеоролик о подготовке к бою с Тони Фергюсоном.
Общество
Онищенко рассказал о происхождении нового коронавируса
Экс-руководитель Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус, быстро распространяющийся в Китае, появился уже давно.
Происшествия
Все детсады Биробиджана эвакуировали из-за сообщений о «минировании»
Воспитанники и персонал всех детских садов Биробиджана в Еврейской автономной области эвакуированы в четверг из-за сообщений об опасности, сообщает правительство региона.
Общество
Макрон накричал на израильских полицейских
В Иерусалиме президент Франции Эммануэль Макрон вступил в перепалку с полицейскими, сообщает ОТР.
Здоровье
Владимир Шкарин рассказал волгоградцам, как уберечься от коронавируса
От коронавируса уже скончались шесть человек. Владимир Шкарин в своем профиле в соцсети перечислил основные симптомы болезни.
Общество
Синоптики пообещали «розовый» февраль в России
Зарубежные метеорологи заявили, что в Европейской части России может наступить "розовый" февраль.
Здоровье
Число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 570
Государственный комитет Китая по вопросам здравоохранения сообщил, что число больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, возросло до 571.
Фигурное катание
Орсер рассказал о планах Медведевой на остаток сезона
Медведева снялась с декабрьского чемпионата России в Красноярске после короткой программы из-за поломки конька, которая случилась на тренировке перед стартом турнира.
Фигурное катание
Россияне заняли весь пьедестал почета после короткой программы на ЧЕ
Отечественные фигуристы заняли весь пьедестал почета после короткой программы на чемпионате Европы, который в настоящее время проходит в австрийском Граце.
Шоу-бизнес
Умер артист «Содружества актеров Таганки» Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов скончался в ночь на среду, 22 января.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Общество
В России предложили понизить пенсионный возраст многодетным отцам
Госсовет Удмуртии внес в Госдуму законопроект, согласно которому многодетные отцы смогут выходить на пенсию досрочно, следует из электронной базы данных нижней палаты.
Происшествия
В Саратове доставили в больницу пьяного 10-летнего мальчика
В Саратове положили в больницу десятилетнего мальчика, который был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Спорт
WADA отстранило Московскую антидопинговую лабораторию
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно отстранило Московскую антидопинговую лабораторию от работы.
Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.