Политика

Газета.RuГазета.RuОбнародован состав нового правительства

Президент России Владимир Путин назначил новый состав правительства. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля. Премьер-министр Михаил Мишустин будет иметь девять заместителей.
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Политологи отметили баланс молодости и опыта в новом правительстве

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Основные изменения в составе Кабмина затронули социальный блок

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Путин охарактеризовал новое правительство

Lenta.ruвчера в 12:21
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Экономика

Названы источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Вероятным источником средств для исполнения поручений собеседники «Известий», знакомые с последними расчетами Минфина, называют отмену части налоговых льгот, которые уже сейчас ежегодно обходятся бюджету более чем в 4 трлн рублей, а к концу 2022-го могут превысить 4,5 трлн рублей в год.
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Генсек ООН предупредил об угрожающих миру «всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что на сегодняшний день существует четыре "всадника Апокалипсиса", которые несут угрозы миру.
Газета.Ru 18:45
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Глава АСА Яценко прокомментировал арест Александра Емельяненко

Глава Absolute Championship Akhmat Алексей Яценко заявил, что арест Александра Емельяненко в Анапе на семь суток не помешает бойцу смешанных единоборств подготовиться к турниру АСА, который пройдет 3 апреля в Москве.
Вести.Ru 08:20
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Ксения Собчак поделилась умилительными снимками сына на Мальдивах

На снимках трехлетний Платон лежит на песке на берегу и искренне улыбается солнцу. «Люблю», - лаконично подписала фото Ксения Собчак.
RuNews24.ru 04:30
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OnePlus 8 Pro наконец получит то, что давно есть у настоящих флагманов

Источники сообщают, что эта функция наконец будет реализована в линейке OnePlus 8. По одной из версий, поддержку беспроводной зарядки получит только старшая версия, которая будет выпущена под названием OnePlus 8 Pro.
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Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы

Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети то, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
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Технологии

В WhatsApp появилась тёмная тема

Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
The GEEK 03:22
Происшествия

Китайский коронавирус в России заподозрили у двух человек

Первые возможные пациенты направлены в больницу Петербурга Гражданин России, у которого подозревают коронавирус 2019-nCoV, прилетел из Шанхая в петербургский аэропорт Пулково в среду, 22 января.
Lenta.ru 10:55
Экономика

«Гиря на ногах у Мишустина»: как Белоусов подвинул Силуанова и к чему теперь готовиться бизнесу

Перед Силуановым стояла задача бюджетной консолидации и жесткой экономии средств, сейчас конъюнктура поменялась, приоритетом стало экономическое развитие — нужно перезапустить рост, а для этого требуется другая квалификация, объясняет другой чиновник.
Forbes вчера в 14:17
Политика

Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко

Михаил Мурашко назначен министром здравоохранения РФ. Он сменит на этом посту теперь уже экс-главу ведомства Веронику Скворцову.
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Общество

Футболка нового министра культуры возмутила пользователей соцсетей

Свободная Пресса 09:52
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в Сиэтле

Неизвестный открыл огонь в Сиэтле (американский штат Вашингтон). Жертвой трагедии стал один человек.
Российская газета 21:58
Политика

Трамп обновил рекорд по количеству твитов за день

Глава американского государства Дональд Трамп обновил личный рекорд по количеству размещенных им за сутки в своем аккаунте в Twitter публикаций.
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Украина потребовала денег в Давосе

Глава президентской фракции партии «Слуги народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что пропустит следующий Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, если нынешние мероприятия не принесут стране денег, передает ТАСС.
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Общество

Онищенко рассказал о происхождении нового коронавируса

Экс-руководитель Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус, быстро распространяющийся в Китае, появился уже давно.
Известия 14:23
Происшествия

Все детсады Биробиджана эвакуировали из-за сообщений о «минировании»

Воспитанники и персонал всех детских садов Биробиджана в Еврейской автономной области эвакуированы в четверг из-за сообщений об опасности, сообщает правительство региона.
РИА Новости 21:25
Спорт

Российские ватерполисты проиграли венграм в четвертьфинале ЧЕ

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Общество

Макрон накричал на израильских полицейских

В Иерусалиме президент Франции Эммануэль Макрон вступил в перепалку с полицейскими, сообщает ОТР.
Общественное телевидение России 17:50
Здоровье

Владимир Шкарин рассказал волгоградцам, как уберечься от коронавируса

От коронавируса уже скончались шесть человек. Владимир Шкарин в своем профиле в соцсети перечислил основные симптомы болезни.
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Общество

Синоптики пообещали «розовый» февраль в России

Зарубежные метеорологи заявили, что в Европейской части России может наступить "розовый" февраль.
Газета.Ru 21:39
Здоровье

Число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 570

Государственный комитет Китая по вопросам здравоохранения сообщил, что число больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, возросло до 571.
RT на русском 20:16
Фигурное катание

Орсер рассказал о планах Медведевой на остаток сезона

Медведева снялась с декабрьского чемпионата России в Красноярске после короткой программы из-за поломки конька, которая случилась на тренировке перед стартом турнира.
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Фигурное катание

Россияне заняли весь пьедестал почета после короткой программы на ЧЕ

Отечественные фигуристы заняли весь пьедестал почета после короткой программы на чемпионате Европы, который в настоящее время проходит в австрийском Граце.
Газета.Ru 20:44
Шоу-бизнес

Умер артист «Содружества актеров Таганки» Данила Перов

Заслуженный артист России Данила Перов скончался в ночь на среду, 22 января.
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Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

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В России предложили понизить пенсионный возраст многодетным отцам

Госсовет Удмуртии внес в Госдуму законопроект, согласно которому многодетные отцы смогут выходить на пенсию досрочно, следует из электронной базы данных нижней палаты.
РИА Новости 13:25
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В Саратове доставили в больницу пьяного 10-летнего мальчика

В Саратове положили в больницу десятилетнего мальчика, который был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Газета.Ru 22:01
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WADA отстранило Московскую антидопинговую лабораторию

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно отстранило Московскую антидопинговую лабораторию от работы.
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Маргарита Симоньян попала в реанимацию

Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
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