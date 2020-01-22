Президент России Владимир Путин назначил новый состав правительства. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля. Премьер-министр Михаил Мишустин будет иметь девять заместителей.

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Общество Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать город С утра 23 января жителям китайского города Ухань, ставшего эпицентром вспышки пневмонии, будет временно запрещено покидать свой город без особых причин.

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