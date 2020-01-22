Политика

Газета.RuГазета.RuОбнародован состав нового правительства

Президент России Владимир Путин назначил новый состав правительства. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля. Премьер-министр Михаил Мишустин будет иметь девять заместителей.
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Политологи отметили баланс молодости и опыта в новом правительстве

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Премьер и его команда

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Основные изменения в составе Кабмина затронули социальный блок

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Кадровая детоксикация правительства

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Технократический перебор: каким получился кабинет Михаила Мишустина

РБКвчера в 15:20

Стали известны члены нового правительства. Полный список

Телеканал 360°вчера в 12:13

В России объявлен новый состав правительства

REGNUM00:49
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 15:26, Ашберн
Общество

Пенсионный возраст многодетным отцам в России предложено снизить

В законопроекте, предложенном удмуртскими законодателями, сказано, что в целях смягчения последствий пенсионной реформы, по предложению президента России Владимира Путина, для многодетных матерей, родивших 3 и 4 ребенка, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию.
REGNUM 13:56
Политика

Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit

Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit, подготовленный правительством под руководством премьера Бориса Джонсона, передает Sky News.
Ведомости 14:05
Происшествия

Губернатор Ставропольского края попал в аварию

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в среду, 22 января, сообщил, что попал в ДТП.
Известия 13:52
Происшествия

Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей

Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
BFM.ru вчера в 09:33
Общество

Программу Малахова сняли с эфира

URA.Ru 07:26
Общество

Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать город

С утра 23 января жителям китайского города Ухань, ставшего эпицентром вспышки пневмонии, будет временно запрещено покидать свой город без особых причин.
Российская газета 14:03
Футбол

«Барселона» вырвала путёвку в 1/8 финала Кубка Испании на 4-й добавленной минуте

«Барселона» одолела в гостях «Ибицу» в матче 1/16 финала Кубка Испании.
RT на русском 15:19
Общество

Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова

Интерфакс вчера в 13:20
Общество

Метеорологи пообещали «розовый» февраль в Европейской части России

Что касается Европейской части России, то к концу февраля отклонение от нормы сократится до 0,5-1 градуса.
РИА Новости вчера в 23:33
Общество

ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны

При выборе приложения производитель гаджета должен будет руководствоваться следующими критериями: право на ПО принадлежит российскому лицу; ПО реализуется на территории России; разработчик в течение последних пяти лет не нарушал закон в области персональных данных.
РБК 12:29
Шоу-бизнес

Шепелев прокомментировал новость о своём увольнении с Первого канала

Вестник 05:48
Здоровье

Иммунолог назвала средства для защиты от китайского коронавируса

Пока вирусологи ищут вакцину от китайского коронавируса, россияне могут обезопасить себя, надевая респиратор и используя специальные назальные средства, заявила газете ВЗГЛЯД иммунолог-аллерголог Надежда Логина.
Взгляд.ру 08:50
Политика

Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ

20 января президент РФ Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ.
ТАСС 03:13
Шоу-бизнес

Скоропостижно скончался актер Данила Перов, сын Раисы Рязановой

Данила Перов - сын актрисы Раисы Рязановой и актера Юрия Перова - родился 9 ноября 1968 года. В 1992-м окончил школу-студию МХАТ.
Российская газета 10:50
Политика

Зеленский заявил о возможности завершить войну в Донбассе «завтра»

Конфликт в Донбассе может быть прекращен «завтра», если все стороны захотят завершения войны, заявил 22 января президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Известия 14:10
Хоккей

Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады

Российская газета 11:23
Политика

Начальники «главков» Генпрокуратуры подали рапорты об увольнении

Рапорт об увольнении подали три руководителя главных управлений Генеральной прокуратуры, рассказали РБК два источника, близких к надзорному ведомству.
РБК 09:04
Общество

В ГД внесли поправки об отмене налогов для граждан и бизнеса в ДФО

Освобождение граждан и организаций от федеральных налогов благотворно скажется на уровне жизни жителей Дальневосточного федерального округа и лишь ненамного уменьшит объем федерального бюджета в виде выпадающих доходов, полагают авторы законопроекта.
Российская газета вчера в 09:51
Спорт

WADA приостановило работу московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило работу московской антидопинговой лаборатории.
РИА Новости 14:01
Политика

Генсек ООН перечислил четырех грозящих миру «всадников апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления на Генассамблее ООН заявил, что в настоящее время человечеству угрожают "четыре всадника апокалипсиса".
Московский Комсомолец 12:12
Футбол

Эксперт считает, что Семак может покинуть «Зенит» из-за Кокорина

Известный футбольный эксперт Андрей Созин высказал предложение, что главный тренер петербургского «Зенита» Серей Семак может покинуть клуб из-за ситуации с трансфером нападающего Александра Кокорина.
Свободная Пресса 11:56
Политика

Владимир Путин высказался о парламентской республике в России

Конституционные поправки, предложенные Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию 15 января, заставили ряд комментаторов предположить, а не намечается ли в России дрейф в сторону парламентской республики.
LipetskMedia.ru 07:47
Кино

Второй сезон «Видоизмененного углерода» выйдет 27 февраля

Стрим-сервис Netflix объявил дату релиза второго сезона сериала «Видоизмененный углерод».
КиноПоиск 02:08
Экономика

Украина может закончить сотрудничество с МВФ

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина может прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) после выполнения новой трехлетней программы, о которой на данный момент ведутся переговоры.
Газета.Ru 08:40
Общество

В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
RT на русском 13:24
Происшествия

Суд на Кубани прекратил дело сироты о незаконной вырубке деревьев

Апшеронский районный суд на Кубани в связи с примирением сторон прекратил уголовное преследование Василия Попкова, являющегося сиротой, за незаконную вырубку зеленых насаждений в школе.
ТАСС 10:42
Происшествия

На Украине зарезали россиянина из батальона «Азов»

Lenta.ru 10:46
Технологии

Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак

«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
Телеканал 360° 02:33
Политика

Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме

Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме 30 декабря 2019 года.
Коммерсантъ 03:32
Общество

Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет

Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
РИА Новости 05:57
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