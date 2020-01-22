Политика
REGNUMВ России объявлен новый состав правительства
Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В состав правительства введены девять новых министров и шесть вице-премьеров.
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с чего всё началось
Кроме того, согласно указу Путина «О структуре федеральных органов исполнительной власти», упразднено Министерство по делам Северного Кавказа, его функции отошли к Минэкономразвития.Юга.рувчера в 12:55
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Здоровье
Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода
Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,8 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек и составил 61,8 рубля.
Общество
С «Титаника» хотят поднять телеграфный передатчик
Компания RMS Titanic Inc. обратилась в суд США с намерением получить разрешение поднять с затонувшего в 1912 году "Титаника" телеграфный передатчик.
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском
Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети то, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
Футбол
«Тоттенхэм» победил «Норвич» благодаря голу Сона в концовке
«Тоттенхэм» обыграл «Норвич Сити» в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу (2:1).
Общество
Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет
Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
Кино
Джордж Мартин рассказал, каким будет финал книжной «Игры престолов»
Технологии
ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны
Согласно концепции, которую предлагает ФАС: с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов; с 2021 года — для планшетов; с 2022 года — для компьютеров; с 2023 года — для Smart ТВ и ТВ-приставок.
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова сделал Анастасии Волочковой предложение
Никас Сафронов подтвердил, что его сын сделал Анастасии Волочковой предложение руки и сердца.
Фигурное катание
Алиев и Даниелян идут в числе лидеров на ЧЕ после короткой программы
Политика
Глава фракции «Слуга народа» не знает о плане по захвату Донбасса
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия усомнился в том, что государство имеет план силового возвращения Донбасса.
Общество
В ПФР констатировали уменьшение количества пенсионеров
"В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом – то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году", – сказал Дроздов Глава ПФР добавил, что также прогнозируется рост количества досрочно выходящих на пенсию граждан, которые составляют примерно четверть от переходящих на пенсионное обеспечение.
Происшествия
Два человека госпитализированы в Петербурге с подозрением на ОРВИ
Двух человек доставили в клиническую инфекционную больницу имени Боткина в Санкт-Петербурге с подозрением на ОРВИ, один из них россиянин, другой — гражданин Китая.
Общество
Коллекторов могут допустить к взысканию долгов по ЖКХ
Летом 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать накопившиеся долги граждан по ЖКХ коллекторам.
Общество
Метеорологи пообещали «розовый» февраль в Европейской части России
Что касается Европейской части России, то к концу февраля отклонение от нормы сократится до 0,5-1 градуса.
Политика
Зеленский обвинил Россию в аннексии в Давосе
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он обвинил Россию в аннексии территорий.
Происшествия
На Украине возбудили дело из-за драки депутата Рады с посетителем кафе
Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка возбудил дело из-за драки депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ильи Кивы с посетителем ресторана в Киеве.
Шоу-бизнес
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
Хоккей
НХЛ назвала лучший гол десятилетия
Гол форварда "Чикаго Блэкхокс" Патрика Кейна в матче финальной серии Кубка Стэнли 2010 года против "Филадельфии Флайерз" признан лучшей забитой шайбой десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Киберспорт
Virtus.pro завершила выступление на DreamLeague Leipzig Major
Team Liquid побеждает в первом раунде нижней сетки В невероятном матче нижней сетки плей-офф на DreamLeague Leipzig Major команда Virtus.pro проиграла в best-of-1 серии шведскому коллективу Alliance и завершила выступление на турнире.
Политика
Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit
Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit, подготовленный правительством под руководством премьера Бориса Джонсона, передает Sky News.
Политика
Глава МВФ заговорила с премьером Украины на русском языке
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева обратилась к украинскому премьеру Алексею Гончаруку на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе на русском языке.
Происшествия
Пассажиры связали скотчем россиянку, устроившую пьяный дебош на борту
Жительница Уфы устроила пьяный дебош на борту самолета Pegas Fly, который направлялся в Дубай, сообщают «Вести.ru».
Футбол
Руководство «Зенита» подтвердило уход Кокорина в «Сочи»
Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев не стал отрицать информацию о достигнутых договоренностях с футбольным клубом "Сочи" по поводу аренды Александра Кокорина до конца нынешнего сезона.
Политика
Помпео: Украина находится на границе между демократией и тиранией
Соединённые Штаты чувствуют свою ответственность за Украину, сообщил 22 января американский госсекретарь Майк Помпео в интервью Bloomberg TV.
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.