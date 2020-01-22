Политика

REGNUMREGNUMВ России объявлен новый состав правительства

Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В состав правительства введены девять новых министров и шесть вице-премьеров.
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с чего всё началось
Кроме того, согласно указу
 Путина «О структуре федеральных органов исполнительной власти», упразднено Министерство по делам Северного Кавказа, его функции отошли к Минэкономразвития.
Юга.рувчера в 12:55

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Политологи отметили баланс молодости и опыта в новом правительстве

РИА Новости11:33

Стали известны члены нового правительства. Полный список

Телеканал 360°вчера в 12:13

Путин назначил новых вице-премьеров

Ведомости06:52

Стали известны доходы членов нового правительства России

Lenta.ruвчера в 18:09

Технократический перебор: каким получился кабинет Михаила Мишустина

РБКвчера в 15:20

Основные изменения в составе Кабмина затронули социальный блок

Эхо Москвывчера в 14:01

Обнародован состав нового правительства

Газета.Ru10:27
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Здоровье

Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода

Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
Известия вчера в 18:28
Финансы

Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,8 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек и составил 61,8 рубля.
ТАСС 02:06
Общество

С «Титаника» хотят поднять телеграфный передатчик

Компания RMS Titanic Inc. обратилась в суд США с намерением получить разрешение поднять с затонувшего в 1912 году "Титаника" телеграфный передатчик.
Газета.Ru 12:46
Шоу-бизнес

6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском

Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Летидор вчера в 09:10
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы

Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети то, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
iReactor 16:32
Спорт

Сборная России впервые выиграла медальный зачет юношеской Олимпиады

Вести.Ru 11:07
Футбол

«Тоттенхэм» победил «Норвич» благодаря голу Сона в концовке

«Тоттенхэм» обыграл «Норвич Сити» в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу (2:1).
RT на русском 16:35
Общество

Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет

Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
РИА Новости 05:57
Кино

Джордж Мартин рассказал, каким будет финал книжной «Игры престолов»

РИА Новости Крым 11:59
Технологии

ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны

Согласно концепции, которую предлагает ФАС: с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов; с 2021 года — для планшетов; с 2022 года — для компьютеров; с 2023 года — для Smart ТВ и ТВ-приставок.
РБК 12:29
Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова сделал Анастасии Волочковой предложение

Никас Сафронов подтвердил, что его сын сделал Анастасии Волочковой предложение руки и сердца.
OAnews вчера в 01:50
Фигурное катание

Алиев и Даниелян идут в числе лидеров на ЧЕ после короткой программы

РИА Новости 12:02
Политика

Глава фракции «Слуга народа» не знает о плане по захвату Донбасса

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия усомнился в том, что государство имеет план силового возвращения Донбасса.
РЕН ТВ 15:03
Общество

В ПФР констатировали уменьшение количества пенсионеров

"В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом – то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году", – сказал Дроздов Глава ПФР добавил, что также прогнозируется рост количества досрочно выходящих на пенсию граждан, которые составляют примерно четверть от переходящих на пенсионное обеспечение.
Радио Sputnik вчера в 02:08
Происшествия

Два человека госпитализированы в Петербурге с подозрением на ОРВИ

Двух человек доставили в клиническую инфекционную больницу имени Боткина в Санкт-Петербурге с подозрением на ОРВИ, один из них россиянин, другой — гражданин Китая.
RT на русском 10:56
Общество

Коллекторов могут допустить к взысканию долгов по ЖКХ

Летом 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать накопившиеся долги граждан по ЖКХ коллекторам.
Интерфакс 00:32
Общество

Метеорологи пообещали «розовый» февраль в Европейской части России

Что касается Европейской части России, то к концу февраля отклонение от нормы сократится до 0,5-1 градуса.
РИА Новости вчера в 23:33
Политика

Зеленский обвинил Россию в аннексии в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он обвинил Россию в аннексии территорий.
News.ru 11:39
Происшествия

На Украине возбудили дело из-за драки депутата Рады с посетителем кафе

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка возбудил дело из-за драки депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ильи Кивы с посетителем ресторана в Киеве.
РИА Новости 14:57
Шоу-бизнес

Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
ТВ Центр 20 января в 05:44
Хоккей

НХЛ назвала лучший гол десятилетия

Гол форварда "Чикаго Блэкхокс" Патрика Кейна в матче финальной серии Кубка Стэнли 2010 года против "Филадельфии Флайерз" признан лучшей забитой шайбой десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
РИА Новости 14:46
Киберспорт

Virtus.pro завершила выступление на DreamLeague Leipzig Major

Team Liquid побеждает в первом раунде нижней сетки В невероятном матче нижней сетки плей-офф на DreamLeague Leipzig Major команда Virtus.pro проиграла в best-of-1 серии шведскому коллективу Alliance и завершила выступление на турнире.
Inc-news.ru вчера в 17:58
Политика

Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit

Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit, подготовленный правительством под руководством премьера Бориса Джонсона, передает Sky News.
Ведомости 14:05
Политика

Глава МВФ заговорила с премьером Украины на русском языке

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева обратилась к украинскому премьеру Алексею Гончаруку на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе на русском языке.
Газета.Ru 11:04
Происшествия

Пассажиры связали скотчем россиянку, устроившую пьяный дебош на борту

Жительница Уфы устроила пьяный дебош на борту самолета Pegas Fly, который направлялся в Дубай, сообщают «Вести.ru».
Ридус 05:19
Спорт

Ласицкене намерена судиться с руководством ВФЛА из-за Олимпиады

Газета.Ru 11:54
Футбол

Руководство «Зенита» подтвердило уход Кокорина в «Сочи»

Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев не стал отрицать информацию о достигнутых договоренностях с футбольным клубом "Сочи" по поводу аренды Александра Кокорина до конца нынешнего сезона.
Вести.Ru 07:12
Общество

Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

РИА Новости 07:49
Политика

Помпео: Украина находится на границе между демократией и тиранией

Соединённые Штаты чувствуют свою ответственность за Украину, сообщил 22 января американский госсекретарь Майк Помпео в интервью Bloomberg TV.
REGNUM 15:24
Армия и оружие

В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет

Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Газета.Ru 01:52
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