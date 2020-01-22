с чего всё началось

Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В состав правительства введены девять новых министров и шесть вице-премьеров.

Финансы Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,8 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек и составил 61,8 рубля.

Общество С «Титаника» хотят поднять телеграфный передатчик Компания RMS Titanic Inc. обратилась в суд США с намерением получить разрешение поднять с затонувшего в 1912 году "Титаника" телеграфный передатчик.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети то, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.

Технологии ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны Согласно концепции, которую предлагает ФАС: с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов; с 2021 года — для планшетов; с 2022 года — для компьютеров; с 2023 года — для Smart ТВ и ТВ-приставок.

Общество В ПФР констатировали уменьшение количества пенсионеров "В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом – то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году", – сказал Дроздов Глава ПФР добавил, что также прогнозируется рост количества досрочно выходящих на пенсию граждан, которые составляют примерно четверть от переходящих на пенсионное обеспечение.

Происшествия Два человека госпитализированы в Петербурге с подозрением на ОРВИ Двух человек доставили в клиническую инфекционную больницу имени Боткина в Санкт-Петербурге с подозрением на ОРВИ, один из них россиянин, другой — гражданин Китая.

Общество Коллекторов могут допустить к взысканию долгов по ЖКХ Летом 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать накопившиеся долги граждан по ЖКХ коллекторам.

Политика Зеленский обвинил Россию в аннексии в Давосе Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он обвинил Россию в аннексии территорий.

Шоу-бизнес Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов 48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.

Хоккей НХЛ назвала лучший гол десятилетия Гол форварда "Чикаго Блэкхокс" Патрика Кейна в матче финальной серии Кубка Стэнли 2010 года против "Филадельфии Флайерз" признан лучшей забитой шайбой десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Киберспорт Virtus.pro завершила выступление на DreamLeague Leipzig Major Team Liquid побеждает в первом раунде нижней сетки В невероятном матче нижней сетки плей-офф на DreamLeague Leipzig Major команда Virtus.pro проиграла в best-of-1 серии шведскому коллективу Alliance и завершила выступление на турнире.

Политика Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit, подготовленный правительством под руководством премьера Бориса Джонсона, передает Sky News.

Политика Глава МВФ заговорила с премьером Украины на русском языке Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева обратилась к украинскому премьеру Алексею Гончаруку на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе на русском языке.

Футбол Руководство «Зенита» подтвердило уход Кокорина в «Сочи» Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев не стал отрицать информацию о достигнутых договоренностях с футбольным клубом "Сочи" по поводу аренды Александра Кокорина до конца нынешнего сезона.