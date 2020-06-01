Политика
ЛОТ1 июля в России объявлен выходным днем
Первое июля, на которое назначено голосование по поправкам в Конституцию РФ, будет выходным днем. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает «РИА Новости». Информацию об объявленном выходном дне в России подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
Происшествия
Алтайскому экс-борцу с коррупцией Вадиму Надвоцкому не удалось обжаловать шесть лет «строгача»
Банкфакс 02:25
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
Происшествия
В Нью-Йорке начались мародерства
Lenta.ru 00:55
Футбол
Бергкамп: Анри был лучшим из тех, кто мог уничтожить интригу в матче
Были такие игроки, которые могли уничтожить интригу в матче.
Чемпионат вчера в 22:20
Общество
Водохранилища Крыма накопили воды вдвое меньше прошлогоднего
ИА Красная Весна вчера в 16:59
Общество
Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса
Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
ТАСС 01:04
Здоровье
Стало известно о трех новых правилах измерения температуры
Профессор Чжан Вэньхун из Шанхая назвал правила измерения температуры, без соблюдения которых она может казаться повышенной.
Gazeta.SPb 02:17
Общество
«Уральские авиалинии» планируют привлечь кредиты в нескольких банках
Авиакомпания "Уральские авиалинии" проводит переговоры с несколькими банками для предоставления займов, помимо уже открытой кредитной линии от Сбербанка.
ТАСС 01:55
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
Шоу-бизнес
Галкин показал домашний обед с огорода Пугачевой
В одном из роликов Галкин похвастался салатом из свежих овощей с огорода. Блюдо, по традиции, приготовила для него Пугачева.
Слово и Дело вчера в 09:19
Шоу-бизнес
Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей
Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru вчера в 10:49
Общество
В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК вчера в 09:37
Общество
Роспотребнадзор предупредил о мошенничествах во время эпидемии
В связи с участившимися инцидентами, Роспотребнадзор рекомендовал использовать информацию из официальных источников и справочные материалы в сфере защиты прав потребителей.
REGNUM 00:50
Политика
Трамп назвал беспорядки в США актами внутреннего терроризма
Нынешние беспорядки в США являются не мирными демонстрациями, а актами внутреннего терроризма.
ТАСС вчера в 19:23
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия вчера в 03:18
Происшествия
Под Брянском истощенную девочку доставили в больницу из приемной семьи
Проверку начали после того, как ребенка доставили в больницу с обморожением ног.
Известия вчера в 22:41
Шоу-бизнес
Юлия Савичева рассказала о потере ребёнка
Певица Юлия Савичева в июле 2017 года стала мамой дочери Анны. Беременность и роды она тщательно скрывала, опасаясь излишнего внимания.
Paparazzi.ru 01:11
Здоровье
У 70 человек в онкодиспансере в Барнауле выявлен коронавирус
В Барнауле коронавирус подтверждён у 70 человек из онкологического диспансера. На карантин до 10 июня закрыт корпус на улице Никитина.
Evo-rus.com 01:05
Общество
Выпускников могут ждать трудности в поиске работы из-за коронавируса
Трудности в поиске работы могут ждать выпускников из-за коронавируса.
Псковское агентство информации 00:00
Шоу-бизнес
Шнуров написал ещё один матерный стих про звезд, попросивших денег
Pravda.Ru 31 мая в 06:32
Общество
МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров
Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала фото сына Рафаэля
Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
Суть событий 02:08
Общество
Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля
Российский олигарх Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов.
Lenta.ru вчера в 18:38
Технологии
Агрегаторам объявлений предложили идентификацию на портале госуслуг
Популярные сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
Ведомости вчера в 23:23
Политика
Кадыров призвал ООН наказать власти США за бесчинства
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Организацию Объединенных Наций принять меры в отношении официальных властей США и призвать их к ответу за преследование и убийство невиновных людей, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 20:09
Общество
«Сила японской модели». Как страна спасает туриндустрию
25 мая премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по случаю полной отмены режима ЧС в стране рассказал журналистам об особой японской модели взаимодействия с населением.
ТАСС вчера в 08:00
Политика
Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 13:39
Общество
Роскачество призвало не употреблять водопроводную воду
Роскачество призвало россиян воздержаться от регулярного употребления водопроводной воды из-за превышения в ней нормы количества вредных веществ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 01:33
Гаджеты
Вероятная Radeon RX 5950 XT засветилась в Linux. Без подробностей, но кое-что выделить всё же можно
Большинство различных источников сходится во мнении, что это, наиболее вероятно, и есть Navi 21 — флагманский GPU AMD нового поколения.
iXBT.com 01:55