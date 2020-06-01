Политика
URA.RuВ России объявят 1 июля выходным днем
Завершающий день голосования по поправкам в Конституцию РФ — 1 июля — может быть объявлен нерабочим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. «Да», — ответил Песков на вопрос о выходном.
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Первого числа будет выходной в соответствии с законом.
— Павел Крашенинников, российский государственный деятельРИА Новости 10:04
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Происшествия
Названа новая причина смерти чернокожего мужчины в Миннеаполисе
Вскрытие показало, что смерть чернокожего Джорджа Флойда наступила в результате удушья от оказания сильного давления со стороны полицейских.
Lenta.ru 17:14
Происшествия
Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области
Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия 08:55
Кино
Дж. К. Симмонс получит роль в новых фильмах о Человеке-пауке
Версия.Инфо 05:23
Политика
Трамп направит дополнительные силы на подавление беспорядков
Президент США Дональд Трамп принял решение направить дополнительные силы на подавление массовых беспорядков в американских городах, заявила пресс-секретарь главы государства Кейли Макинани в ходе брифинга, трансляция которого ведется на сайте Белого дома.
Газета.Ru 14:42
Общество
МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров
«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru 07:20
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма
Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости вчера в 20:53
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
РИА Новости 09:27
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца
Судно «Академик Черский», способное достроить газопровод «Северный поток-2», сменило владельца: теперь оно принадлежит Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ).
Lenta.ru 17:40
Политика
Украинский вице-премьер заявил, что не видит угроз войны с Россией
Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что сейчас нет угрозы широкомасштабной войны России и Украины.
РИА Новости 17:00
Армия и оружие
Вьетнам высмеял Украину за попытку поиздеваться над кораблями России
По словам вьетнамских экспертов, украинским военным следует обратить внимание на собственный «москитный флот», поскольку в настоящее время ВМСУ пополняется за счет списанных американских катеров класса «Island».
ГЛАС.RU 04:42
Политика
Китай частично приостанавливает импорт сельхозпродукции из США
Власти Китая попросили крупные государственные сельскохозяйственные компании приостановить закупки некоторых американских сельхозтоваров, включая соевые бобы, поскольку Пекин негативно оценивает продолжающуюся эскалацию напряженности в отношениях с США из-за Гонконга.
Вести.Ru 07:57
Авто
Toyota начала продажи самого мощного Toyota RAV4 Prime
Гибридный Toyota RAV4 Prime, анонсированный японской маркой еще осенью 2019 года, поступил в продажу в США.
Автоновости дня 30 мая в 02:28
Общество
«Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России
РФ предсказали тяжелейший за последние 10 лет кризис, при котором доходы будут «драматически падать» Максимальную готовность к участию в протестах с экономическими требованиями высказывают наименее обеспеченные респонденты, которые, оценивая свой достаток, сообщили: «Денег хватает только на еду».
Infox.ru 06:02
Политика
Правительство подготовило план восстановления экономики России
Москва, 1 июня 2020, 11:26 — REGNUM Правительство РФ подготовило план восстановления экономики страны.
REGNUM 04:26
Политика
Путин отправил в отставку четырех генералов
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей ряда высокопоставленных силовиков.
Первое антикоррупционное СМИ 10:36
Происшествия
Бывшего прокурора Читы обвинили в изнасиловании любовницы
В изнасиловании мужчину обвинила его любовница.
Вести.Ru 11:03
Политика
Путин провёл телефонный разговор с Трампом
RT на русском 11:50
Кино
Актеры из «Властелина колец» приняли участие в новом шоу
Известные актеры трилогии Питера Джексона "Властелин колец", созданной по мотивам одноименного романа Дж. Р. Р. Толкина, снова встретились в рамках онлайн-шоу актера Джоша Гада "Reunited apart".
NewInform 02:40
Шоу-бизнес
Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд
Lenta.ru вчера в 18:39
Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала фото сразу после родов
Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина Настасья Шубская поделилась со своими подписчиками фотографией, сделанной сразу после родов.
ФАН вчера в 20:40
Происшествия
В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи
BFM.ru вчера в 09:55
Музыка
Little Big получили музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»
Клип на песню "Go bananas" группы Little big победил в номинации "Самый трэшовый клип" музыкальной премии Berlin Music Video Awards.
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Общество
В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом
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Игры
Ранние отзывы о The Last of Us 2: улучшили почти все, что было в оригинале
1 июня спало эмбарго на ранние превью The Last of Us 2: журналисты, получившие игру неделей ранее, смогли рассказать о впечатлениях на основе 2 часов финальной версии игры.
Cyber.sports.ru 14:01
Наука
Причиной второго крупнейшего вымирания в истории стала пропажа озона
Live24 29 мая в 11:53
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Шоу-бизнес
Бывшая девушка принца Гарри боялась выходить за него замуж
Модель Крессида Бонас, бывшая девушка принца Гарри, откровенно призналась, что боялась выходить за него замуж.
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Общество
Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля
Российский олигарх Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов.
Lenta.ru 18:38