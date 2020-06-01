Политика

URA.RuURA.RuВ России объявят 1 июля выходным днем

Завершающий день голосования по поправкам в Конституцию РФ — 1 июля — может быть объявлен нерабочим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. «Да», — ответил Песков на вопрос о выходном.
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Павел Крашенинников
Первого числа будет выходной в соответствии с законом.
— Павел Крашенинников, российский государственный деятельРИА Новости 10:04

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День голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля будет выходным

Интерфакс12:11

В России 1 июля объявят выходным

РБК10:27

День голосования по поправкам к Конституции будет выходным

Коммерсантъ10:14

День голосования по поправкам в Конституцию объявят выходным

РИА Новости10:23

В России объявят 1 июля выходным днём

RT на русском10:17

1 июля объявили выходным днем

НГС10:23

Песков: день голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля может стать нерабочим

ТАСС10:04
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 18:44, Ашберн
Происшествия

Названа новая причина смерти чернокожего мужчины в Миннеаполисе

Вскрытие показало, что смерть чернокожего Джорджа Флойда наступила в результате удушья от оказания сильного давления со стороны полицейских.
Lenta.ru 17:14
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Происшествия

Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области

Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия 08:55
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Кино

Дж. К. Симмонс получит роль в новых фильмах о Человеке-пауке

Версия.Инфо 05:23
Политика

Трамп направит дополнительные силы на подавление беспорядков

Президент США Дональд Трамп принял решение направить дополнительные силы на подавление массовых беспорядков в американских городах, заявила пресс-секретарь главы государства Кейли Макинани в ходе брифинга, трансляция которого ведется на сайте Белого дома.
Газета.Ru 14:42
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Общество

МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров

«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru 07:20
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Политика

Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма

Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости вчера в 20:53
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Космос

Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце

РИА Новости 09:27
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Кино

Алексей Воробьев снялся в сериале «Космические войска» от Netflix

NewInform 06:46
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца

Судно «Академик Черский», способное достроить газопровод «Северный поток-2», сменило владельца: теперь оно принадлежит Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ).
Lenta.ru 17:40
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Политика

Украинский вице-премьер заявил, что не видит угроз войны с Россией

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что сейчас нет угрозы широкомасштабной войны России и Украины.
РИА Новости 17:00
Армия и оружие

Вьетнам высмеял Украину за попытку поиздеваться над кораблями России

По словам вьетнамских экспертов, украинским военным следует обратить внимание на собственный «москитный флот», поскольку в настоящее время ВМСУ пополняется за счет списанных американских катеров класса «Island».
ГЛАС.RU 04:42
11
Политика

Китай частично приостанавливает импорт сельхозпродукции из США

Власти Китая попросили крупные государственные сельскохозяйственные компании приостановить закупки некоторых американских сельхозтоваров, включая соевые бобы, поскольку Пекин негативно оценивает продолжающуюся эскалацию напряженности в отношениях с США из-за Гонконга.
Вести.Ru 07:57
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Авто

Toyota начала продажи самого мощного Toyota RAV4 Prime

Гибридный Toyota RAV4 Prime, анонсированный японской маркой еще осенью 2019 года, поступил в продажу в США.
Автоновости дня 30 мая в 02:28
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Общество

«Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России

РФ предсказали тяжелейший за последние 10 лет кризис, при котором доходы будут «драматически падать» Максимальную готовность к участию в протестах с экономическими требованиями высказывают наименее обеспеченные респонденты, которые, оценивая свой достаток, сообщили: «Денег хватает только на еду».
Infox.ru 06:02
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Политика

Правительство подготовило план восстановления экономики России

Москва, 1 июня 2020, 11:26 — REGNUM Правительство РФ подготовило план восстановления экономики страны.
REGNUM 04:26
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Политика

Путин отправил в отставку четырех генералов

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей ряда высокопоставленных силовиков.
Первое антикоррупционное СМИ 10:36
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Происшествия

Бывшего прокурора Читы обвинили в изнасиловании любовницы

В изнасиловании мужчину обвинила его любовница.
Вести.Ru 11:03
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Политика

Путин провёл телефонный разговор с Трампом

RT на русском 11:50
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Кино

Актеры из «Властелина колец» приняли участие в новом шоу

Известные актеры трилогии Питера Джексона "Властелин колец", созданной по мотивам одноименного романа Дж. Р. Р. Толкина, снова встретились в рамках онлайн-шоу актера Джоша Гада "Reunited apart".
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Шоу-бизнес

Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд

Lenta.ru вчера в 18:39
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Шоу-бизнес

Жена Овечкина показала фото сразу после родов

Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина Настасья Шубская поделилась со своими подписчиками фотографией, сделанной сразу после родов.
ФАН вчера в 20:40
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Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

BFM.ru вчера в 09:55
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Музыка

Little Big получили музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»

Клип на песню "Go bananas" группы Little big победил в номинации "Самый трэшовый клип" музыкальной премии Berlin Music Video Awards.
Pravda.Ru 04:51
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Общество

В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом

Интерфакс 15:16
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Игры

Ранние отзывы о The Last of Us 2: улучшили почти все, что было в оригинале

1 июня спало эмбарго на ранние превью The Last of Us 2: журналисты, получившие игру неделей ранее, смогли рассказать о впечатлениях на основе 2 часов финальной версии игры.
Cyber.sports.ru 14:01
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Наука

Причиной второго крупнейшего вымирания в истории стала пропажа озона

Live24 29 мая в 11:53
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Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
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Шоу-бизнес

Бывшая девушка принца Гарри боялась выходить за него замуж

Модель Крессида Бонас, бывшая девушка принца Гарри, откровенно призналась, что боялась выходить за него замуж.
Актуальные Новости 30 мая в 12:54
Общество

Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля

Российский олигарх Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов.
Lenta.ru 18:38
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В Крыму задержали отца погибшей 6-летней девочки

ТАСС 16:26
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