Политика
СургутИнформТВ1 июля в России объявят выходным днем
День голосования за поправки в Конституцию России объявят выходным. Это подтвердил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости. Напомним, буквально час назад была утверждена дата голосования.
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Первого числа будет выходной в соответствии с законом.
— Павел Крашенинников, российский государственный деятельРИА Новости 10:04
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Армия и оружие
Стало известно, как будет проходить Парад Победы в Севастополе
ИА Красная Весна 11:13
Космос
Астрофизик РАН расскажет тоболякам о космосе
Тоболяки смогут узнать больше о космосе от аспиранта Специальной астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкессии Александры Гроховской.
Тюменская область сегодня вчера в 03:55
Политика
Путин подписал указ о проведении 1 июля голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 1 июля датой проведения голосования по поправкам в Конституцию.
РЕН ТВ 11:40
Общество
McDonald’s откроет в России рестораны повышенной безопасности
Крупнейшая в России сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s будет открывать в России заведения с повышенными мерами безопасности, говорится в сообщении компании.
Ведомости 02:59
Авто
Компания Jeep запускает продажи машин онлайн
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Jeep, в рамках сервиса «СберАвто» весь модельный ряд бренда доступен с дополнительной скидкой от 35 до 50 тысяч рублей, которая может суммироваться с другими акциями и спецпредложениями, актуальными в июне.
Автоновости дня 02:28
Общество
Кабмин определил правила выплат волонтерам
Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru вчера в 09:15
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G обновился до стабильной версии MIUI 11
Китайская компания Xiaomi уже рассылает пользователям прошлогодней флагманской модели Mi 9 Pro 5G стабильную версию фирменного пользовательского интерфейса MIUI 11, основанного на операционной системе Android 10-й версии.
Актуальные Новости 03:31
Кино
«Текст» стал лучшим фильмом года по версии АПКиТ
Киноафиша России 03:35
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Армия и оружие
За сутки от коронавируса выздоровели 82 российских военных
За сутки от коронавируса выздоровели 82 российских военных, общее число выздоровевших в ВС РФ достигло 3 497, сообщается в бюллетене Минобороны.
Московский Комсомолец 30 мая в 13:48
Общество
Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате
Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
Российская газета 08:24
Политика
Назван новый главный следователь МВД России
Lenta.ru 11:20
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
Общество
Около 15 млн российских семей получили выплаты на детей от 3 до 16 лет
Единовременные выплаты в размере десяти тысяч рублей получили родители 15 миллионов детей от 3 до 16 лет, сообщила пресс-служба министерства труда.
iReactor 13:58
Общество
Омская область поднялась в социально-экономическом рейтинге регионов
Омская область заняла 32-е место (напомним, по итогам 2018 года она была на 33-м), таким образом поднявшись на одну позицию.
Омскрегион 07:53
Музыка
Группа Little Big получила музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»
В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что группа Little Big получила музыкальную премию за "Самый трэшовый клип".
Piter.tv 06:09
Кино
Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»
Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix.
iReactor 07:42
Экономика
Россияне начнут получать новые пособия с 1 июня
Компенсация будет составлять пять тысяч рублей в месяц на ребенка, матерям, не имеющим материнский капитал.С 1 июня 2020 года начнут переводиться деньги на детей до трех лет, родившихся с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
Народные новости 01:26
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Серия мощных солнечных вспышек в последний раз была зафиксирована учеными в сентябре 2017 года.
Lenta.ru 07:32
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Общество
В России вступил в силу закон о запрете взыскания долгов с соцвыплат
Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в России вступил в силу закон, запрещающий судебным приставам принудительно списывать долги с выплат социального характера, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:00
Происшествия
Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области
Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия 08:55
Экономика
Мантуров заявил о снижении цен на маски в России
Москва, 1 июня 2020, 14:00 — REGNUM В России средняя стоимость медицинских масок снизилась с 55 до 18 рублей, заявил 1 июня министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
REGNUM 07:00
Музыка
Зрители назвали победителей «Евровидения-2020»
В этом году коронавирус не дал провести "Евровидение", вместо которого прошёл фестиваль отобранных на конкурс песен Europe Shine A Light ("Европа зажигает огни"), лишённый соревновательного элемента.
Российская газета 04:45
Наука
Инженеры из MIT создали роботов для сбора хрупких и мягких вещей
Судя по всему, робот пока справляется. Другая команда из MIT изготовила роботизированный щуп GelFlex, напоминающий пальцы.
Машины и Механизмы 11:09
Происшествия
Самолет, летевший из Сургута в Тюмень, экстренно сел в аэропорту
Борт с 49 пассажирами и 5 членами экипажа вернулся в пункт вылета и совершил экстренную посадку из-за неубранной стойки шасси.
Новости Югры 12:37
Происшествия
На территории больницы в Петербурге горел рефрижератор с трупами
Горел рефрижератор с телами в морге на территории второй больницы по адресу: улица Есенина, 5. «В рефрижераторе размером 2х6 метров, высотой 3 метра горел компрессор кондиционера на площади 3 квадратных метра» - сказано в сообщении ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Newia.ru 04:57
Технологии
«МегаФон» запустил тариф совместно с блогером Wylsacom
"МегаФон" первым в мире запускает совместный тариф мобильного оператора и блогера.
Adindex.ru 06:53
Общество
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47