с чего всё началось

Общероссийское голосование по Конституции начнется за неделю до 1 июля, сообщил сопредседатель рабочей группы по изменениям в Основной закон Андрей Клишас. Таким образом, россияне смогут проголосовать в период с 25 июня по 1 июля, уточнил сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников.

Неделя голосования по Конституции пройдет с 25 июня по 1 июля

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