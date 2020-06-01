Политика
Взгляд.руНеделя голосования по Конституции пройдет с 25 июня по 1 июля
Общероссийское голосование по Конституции начнется за неделю до 1 июля, сообщил сопредседатель рабочей группы по изменениям в Основной закон Андрей Клишас. Таким образом, россияне смогут проголосовать в период с 25 июня по 1 июля, уточнил сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников.
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с чего всё началось
О том, что голосование пройдет 1 июля, стало известно сегодня во время онлайн-совещания Владимира Путина с руководством Центральной избирательной комиссии и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.V1.ru10:23
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