Общество
ИзвестияВ России оценили эффективность удаленного режима работы
Эксперты пришли к трем ключевым выводам. Во-первых, только 20% компаний готовы сохранить формат удаленной работы после снятия всех ограничений. Во-вторых, 82% предпринимателей отметили снижение активности сотрудников в дистанционном режиме работы.
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с чего всё началось
О снижении эффективности сотрудников при работе из дома заявили 82% предпринимателей. Наемные работники оценили эффективность удаленки иначе. Всего на дистанционную работу во время самоизоляции перешли около половины жителей Москвы и области (49% и 51% соответственно).РБКвчера в 23:00
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Общество
В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом
В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru 04:21
Общество
В Госдуме предложили снизить транспортный налог на 25%
Депутат Госдумы Василий Власов направил министру транспорта Евгению Дитриху письмо с предложением снизить транспортный налог на 25% в 2020 году.
Реальное время 03:06
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
Политика
Верховный суд отклонил иск к Путину о голосовании по Конституции
Верховный суд России возвратил административный иск, оспаривающий указ президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
Коммерсантъ 04:22
Общество
В ВОЗ заявили, что статистика смертности от COVID-19 в России реальная
В России около 11% населения протестированы на COVID-19, благодаря чему статистика инфицированных и умерших от коронавируса реальная, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
РИА Новости 03:55
Политика
Депутаты предложили включить в ТК три вида удаленной работы
Депутаты Госдумы предлагают дополнить Трудовой кодекс России (ТК) и внести поправки с тремя видами удаленной работы.
Ведомости 16 июня в 04:52
Общество
У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус
Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции.
BFM.ru 03:08
Происшествия
Шесть человек погибли при аварии в Мордовии
В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
РБК вчера в 23:38
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18
Наука
Механизм заражения коронавирусом через унитаз раскрыли
МедиаПоток вчера в 10:18
Здоровье
В Липецкой области откроются торговые центры
Показатели распространения коронавирусной инфекции позволяют переходить ко второму этапу снятия ограничения в Липецкой области.
ГТРК Липецк 03:48
Происшествия
В Крыму скончались два пациента с коронавирусом
Симферополь, 18 июня 2020, 11:12 — REGNUM За истекшие сутки в Крыму скончалось два пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:12
Музыка
В плагиате обвинили группу Little Big
Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 16 июня в 04:54
Общество
Рособрнадзор заявил о требовании к организаторам ЕГЭ носить маски
Музаев добавил, что маски и перчатки будут выдаваться бесплатно.
Известия 04:01
Общество
В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»
Экспресс газета вчера в 08:01
Общество
Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
Хоккей
«Вратарь одного класса с Третьяком, но с разной шкалой везения». Олимпийский чемпион, которого Тихонов убрал из сборной
Играл за «Крылья Советов» в чемпионатах СССР (1967-84). Чемпион СССР (1974), олимпийский чемпион (1976), чемпион мира (1973, 1974).
Спорт-Экспресс 16 июня в 17:30
Политика
Трамп назвал Болтона злобным дураком
Президент США Дональд Трамп в преддверии публикации книги своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона с критикой в адрес главы государства назвал его злобным дураком.
RT на русском 02:51
Общество
Комитет Совфеда выступил против сокращения новогодних праздников
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству не поддержал предложение сократить новогодние праздники в 2021 году как ограничивающее право граждан на отдых, сообщил РИА Новости председатель комитета Андрей Клишас.
РИА Новости 03:01
Происшествия
Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от «чеченской общины»
Служба информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции предупредила об активизации в последние годы преступной деятельности "чеченской общины" в стране и появившихся в связи с этим угрозах, сообщает издание Parisien.
РИА Новости вчера в 03:35
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16 июня в 16:49
Происшествия
К журналисту «Дождя» пришла полиция из-за статьи о голосовании по Конституции
В ночь на 18 июня сотрудники полиции приехали к редакции телеканала «Дождь» и взяли объяснение с корреспондента Антона Баева, выпустившего репортаж о подделке аккаунтов для электронного голосования.
Ведомости 03:30
Общество
ПСО не нашло нарушений в поведении Зайцева и Ющука у Пяка
Напомним, министр здравоохранения Владимир Ющук и зампред ПСО Антон Зайцев были замечены на праздновании дня рождения сахалинского бизнесмена Эрнеста Пяка.
Сахалин.Инфо вчера в 20:04
Здоровье
Названы пять симптомов рака кишечника
Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
MOS.news 01:55
Общество
Въезд на Кубань с 21 июня станет проще
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня.
Газета.Ru вчера в 01:20
Общество
В Курганской области выявили ещё девять заражённых SARS-CoV-2
Всего с начала пандемии в Курганской области на 16 июня подтверждено 422 случая заражения SARS-CoV-2.
REGNUM 16 июня в 04:27
Политика
Меркель призвала ЕС к сплоченной политике в отношении Китая
"В отношении стратегического партнера Китая важно, чтобы Европа говорила одним голосом от имени всех 27 стран-участников, только так мы можем убедительно выступать в рамках наших европейских ценностей и интересов", - сказала Меркель, комментируя темы будущего председательства ФРГ в Совете ЕС.
РИА Новости 03:44
Происшествия
В Иркутске арестовали чиновника мэрии за взятку
Начальник департамента комитета городского обустройства городской администрации Иркутска, обвиняемый в получении взятки, арестован в Иркутске, сообщает СУСК по региону.
РИА Новости 03:55
Общество
119 новых заражений коронавирусом выявили в Саратовской области
По информации штаба при Правительстве Саратовской области на четверг, 18 июня, за сутки в регионе еще у 119 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:24