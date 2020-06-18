О снижении эффективности сотрудников при работе из дома заявили 82% предпринимателей. Наемные работники оценили эффективность удаленки иначе. Всего на дистанционную работу во время самоизоляции перешли около половины жителей Москвы и области (49% и 51% соответственно).

с чего всё началось

Эксперты пришли к трем ключевым выводам. Во-первых, только 20% компаний готовы сохранить формат удаленной работы после снятия всех ограничений. Во-вторых, 82% предпринимателей отметили снижение активности сотрудников в дистанционном режиме работы.

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