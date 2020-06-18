Работодатели и работники по-разному оценили эффективность работы на удаленных рабочих местах во время самоизоляции. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра НАФИ в результате исследования (есть у РБК), которое они провели в Москве и Подмосковье в мае-июне 2020 года.

с чего всё началось

Недавний опрос, на который ссылается rbc.ru, показал, что лишь пятая часть компаний, где сотрудники перешли на удаленную работу в связи с пандемией коронавируса, планируют использовать такой формат и после снятия ограничений.

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