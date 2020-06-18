Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРаботодателям не понравился опыт удаленной работы сотрудников

Недавний опрос, на который ссылается rbc.ru, показал, что лишь пятая часть компаний, где сотрудники перешли на удаленную работу в связи с пандемией коронавируса, планируют использовать такой формат и после снятия ограничений.
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с чего всё началось

Начальники и сотрудники разошлись в оценке эффективности работы вне офиса

Работодатели и работники по-разному оценили эффективность работы на удаленных рабочих местах во время самоизоляции. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра НАФИ в результате исследования (есть у РБК), которое они провели в Москве и Подмосковье в мае-июне 2020 года.
РБКвчера в 23:00

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Работодатели и сотрудники разошлись в оценке эффективности «удаленки»

Коммерсантъ02:33

В России оценили эффективность удаленного режима работы

Известия04:20

Работники и компании по-разному оценили эффективность удаленки

Телеканал 360°03:13

Работодатели разочаровались в «удалёнке»

Национальная служба новостей02:53

Психолог объяснил разницу в оценке удалённой работы между руководителями и сотрудниками

Говорит Москва05:26

Россияне подвели итоги работы на удаленке

Lenta.ru01:38

Начальники и сотрудники разошлись в оценке эффективности работы вне офиса

РБКвчера в 23:00
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Общество

Известный хоккеист Дацюк находится в захваченном храме на Урале

ProstoProSport вчера в 07:00
35
Общество

PepsiCo и Mars меняют логотипы продуктов в рамках борьбы с расизмом

Компания Mars также решила изменить логотип бренда пропаренного риса Uncle Ben's с изображением афроамериканца.
ТАСС 04:31
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Общество

Фурсенко озвучил имена лауреатов госпремии 2019 года в области науки

Государственная премия Российской Федерации в области науки и технологий за 2019 год указом президента России присуждена создателям мировой индустрии одностенных углеродных нанотрубок, разработчикам лекарств для иммунотерапии рака и исследователю культурного наследия народов Арктики.
РИА Новости 05:11
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Происшествия

На востоке Франции выходцев из Чечни задержали после беспорядков

Дижон, Франция, 18 июня 2020, 12:15 — REGNUM Несколько представителей чеченского сообщества задержаны на востоке Франции после беспорядков в городе Дижоне.
REGNUM 05:15
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Общество

Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом.
RT на русском 05:13
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Здоровье

146 человек в Ростовской области за сутки заразились коронавирусом

По информации Роспотребнадзора на четверг, 18 июня, за сутки еще у 146 человек выявлен коронавирус. Днем ранее заразились 152 человека.
Kursk.com 04:28
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Происшествия

В доме кандидата в президенты Беларуси Бабарико проходит обыск

Под Минском в доме кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико проходит обыск, сообщает Sputnik Беларусь.
Комсомольская правда 06:03
Фигурное катание

Фигуристка Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности. Ранее об этом сообщил спортивный агент Андрей Митьков в своем блоге.
Профиль 16 июня в 13:16
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Общество

Гордума одобрила создание новой структуры мэрии Саратова

Сегодня в Саратовской городской думе депутаты рассмотрели изменения в структуре администрации для создания нового подразделения по озеленению.
СаратовБизнесКонсалтинг 04:48
Общество

Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым опроверг согласие на компенсацию

Газета.Ru вчера в 09:18
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Наука

Нейробиологи объяснили механизм, лежащий в основе классической зрительной иллюзии

Нейробиологи более сотни лет пытаются выяснить механизмы, лежащие в основе этого феномена.
Naked Science 05:25
Политика

Виктория Нуланд: санкции США больше не впечатляют Кремль

Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд порекомендовала американским властям активно наращивать влияние на Москву.
Телеканал 360° вчера в 09:15
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Общество

Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью коронавирусом

Ежедневная заболеваемость COVID-19 в регионах РФ постепенно снижается, взрывного роста нет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 05:48
Футбол

«Челси» объявил о переходе Тимо Вернера

"Челси" официально оформил трансфер нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера. Об этом сообщается на официальном сайте "синих".
Газета.Ru 05:23
Происшествия

Люди пострадали при обрушении перехода между зданиями под Иваново

Переход между двумя зданиями обрушился в городе Тейково Ивановской области, есть пострадавшие. Инцидент произошел в четверг, 18 июня.
Известия 05:00
Происшествия

В Иркутске арестовали чиновника мэрии за взятку

Начальник департамента комитета городского обустройства городской администрации Иркутска, обвиняемый в получении взятки, арестован в Иркутске, сообщает СУСК по региону.
РИА Новости 03:55
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Гаджеты

Высоту корпуса SilverStone Mini Milo 10 можно менять

Компания SilverStone представила корпус Milo 10, предназначенный для системы, основой которой служит плата типоразмера mini-ITX.
iXBT.com 04:49
Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
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Общество

В Тульской области за сутки выявлены 92 носителя коронавируса

Тула, 18 июня 2020, 10:46 — REGNUM 92 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за минувшие сутки, сообщили 18 июня в региональном оперштабе.
REGNUM 03:46
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Культура

Путин и Мишустин поздравили худрука Малого театра Соломина с юбилеем

Художественный руководитель Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин отмечает сегодня юбилей.
Авторадио 04:41
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Политика

Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
Известия вчера в 12:39
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Общество

Греция начнет принимать заявления на визы от россиян

Как сообщил Ассоциации туроператоров России (АТОР) генеральный директор компании «Музенидис Трэвел» Александр Цандекиди, в Греции ожидают информации насчет взаимного открытия границ в начале июля.
Русская Планета 04:04
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Происшествия

Банда ловила россиян и отдавала их в рабство

Lenta.ru 05:11
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Футбол

Домагой Вида продолжит карьеру в России

Свободная Пресса 16 июня в 15:54
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Экономика

Все фракции Госдумы одобрили введение прогрессивной шкалы НДФЛ

Идею ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц поддержали все фракции Госдумы.
Газета.Ru 05:46
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Общество

Назарбаев заразился коронавирусом

Первый президент Казахстана, 79-летний Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом и самоизолировался, сообщила его пресс-служба.
Интерфакс 03:03
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Армия и оружие

В США рассказали о «чешущих голову» инженерах из России

Lenta.ru вчера в 17:09
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Футбол

«Вальядолид» сыграл вничью с «Сельтой» в 29-м туре Примеры

В матче 29-го тура испанской Примеры «Вальядолид» и «Сельта» не сумели выявить сильнейшего.
RT на русском вчера в 15:24
Общество

В Краснодарском крае режим карантина прекращает действовать с 21 июня

В Краснодарском крае режим карантина прекращает действовать с 21 июня.
Газета.Ru 05:48
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Политика

NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
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