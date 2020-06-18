Общество
Московский КомсомолецРаботодателям не понравился опыт удаленной работы сотрудников
Недавний опрос, на который ссылается rbc.ru, показал, что лишь пятая часть компаний, где сотрудники перешли на удаленную работу в связи с пандемией коронавируса, планируют использовать такой формат и после снятия ограничений.
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с чего всё началось
Работодатели и работники по-разному оценили эффективность работы на удаленных рабочих местах во время самоизоляции. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра НАФИ в результате исследования (есть у РБК), которое они провели в Москве и Подмосковье в мае-июне 2020 года.РБКвчера в 23:00
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Общество
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Компания SilverStone представила корпус Milo 10, предназначенный для системы, основой которой служит плата типоразмера mini-ITX.
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Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
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RT на русском вчера в 15:24
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В Краснодарском крае режим карантина прекращает действовать с 21 июня
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Газета.Ru 05:48
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