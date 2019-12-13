с чего всё началось

Делегации российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС. Встреча продлилась более четырех часов.

Россия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа

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