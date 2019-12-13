Политика
Газета.RuРоссия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС. Встреча продлилась более четырех часов.
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Фигурное катание
Загитова объяснила своё решение приостановить карьеру
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова объяснила, почему приняла решение приостановить карьеру.
Экономика
В Волгоградской области увеличилась собираемость налогов
Мобилизация налоговых платежей за 11 месяцев 2019-го года в консолидированный бюджет области составила 94,5 млрд рублей.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
Происшествия
СК опубликовал видео допроса обвиняемого в расстреле девушек на Урале
Шоу-бизнес
Андрей Губин возвращается на сцену
Певец готовит несколько творческих сюрпризов. Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену.
Армия и оружие
Турецкий ударный беспилотник был сбит над Триполи армией Хафтара
Средства ПВО Ливийской национальной армии (ЛНА) уничтожили турецкий ударный беспилотник над Триполи.
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Сан-Хосе» в НХЛ, Панарин оформил хет-трик
"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
Зеленский внёс в Раду законопроект об изменениях в Конституции
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
Политика
МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Энергетика
Для Европы нашли способы прожить без транзита газа через Украину
Европа сможет прожить без транзита российского газа через Украину, если стороны не успеют договориться о новом соглашении до января 2020 года.
Кино
Умер актер из фильмов «Леон» и «Делай как надо» Дэнни Айелло
В возрасте 86 лет умер актер, сценарист и продюсер Дэнни Айелло.
Гаджеты
С 2020 года у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp
Как сообщает Daily Mail, пользователи, у которых установлен WhatsApp на этих устройствах, не смогут регистрировать новые аккаунты или подтверждать существующие.
Общество
Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста
Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
Армия и оружие
В Forbes оценили новейшую российскую подлодку
Авторитетное издание Forbes опубликовало статью о новейшей российской дизель-электрической подводной лодке.
Кино
Netflix показал финальный трейлер «Ведьмака»
Авто
Появилась детальная информация о «Русском Прадо»
Шоу-бизнес
Гела Месхи и Екатерина Климова воссоединились ради дочери Беллы
Ради четырехлетней дочери Беллы Екатерина Климова и Гела Месхи, которые развелись этим летом, сохранили дружеские отношения.
Технологии
Обновление Windows привело к бесконечной ошибке
По данным Windowslatest, пользователи пожаловались, что система не может установить обновление, в связи с чем выдает бесконечную ошибку.
Общество
Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Происшествия
Российские полицейские получили срок за изнасилование юриста
По данным издания, восемь членов преступной группы получили от шести до 12 лет колонии общего режима.
Шоу-бизнес
Дима Билан признался, что должен был стать папой двойняшек
В недавнем интервью на YouTube канале "А поговорить!" артист впервые признался, что несколько лет назад он пытался создать семью и даже готовился стать папой двойняшек.
Наука
Самую глубокую точку на суше обнаружили в Антарктиде
Группа исследователей под руководством ученых из Калифорнийского университета в Ирвайне обнаружила в Антарктиде самую глубокую точку на суше, пишет сайт argumenti.ru.
Общество
США сняли санкции с трех российских компаний
Минфин США исключил из санкционного списка три российские компании. Об этом говорится в опубликованной минфином США документе.
Политика
В ДНР ответили на планы Киева изменить Минские соглашения
Планы президента Украины Владимира Зеленского изменить Минские соглашения противоречат договоренностям лидером «нормандского саммита», прошедшего в Париже.
Здоровье
Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок
В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
Политика
Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу
Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.
Общество
МЧС предупредило о гололедице в Москве
Столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, ожидающихся в Москве в ночь на субботу.