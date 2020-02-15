Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".

Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»

Политика Лавров оценил отношения России и Турции Россия имеет хорошие отношения с Турцией, однако это не означает, что Москва должна во всем соглашаться с Анкарой.

Происшествия Украинская прокуратура возбудила дело из-за задержания моряков Россией Прокуратура Автономной республики Крым (часть украинской прокуратуры) сообщила, что открыла уголовное производство из-за задержания украинского судна с моряками погранслужбой ФСБ ранее в субботу, 15 февраля, передает «Страна.ua».

Происшествия Путин помиловал трех граждан России Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.

Общество Киркоров не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за клипа Певец Филипп Киркоров, представивший в День святого Валентина новый клип на песню "Романы", заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих, свой клип он сравнил с сериалом "Молодой папа".

Шоу-бизнес Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.

Общество МВД обнародовало проект антинаркотической стратегии до 2030 года По данным МВД, в период действия предыдущей антинаркотической стратегии (2010 - 2020 годы) правоохранительными органами было выявлено свыше 2 млн преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, более 72% (1,5 млн) из которых тяжкие и особо тяжкие.

Биатлон Дмитрий Губерниев: «Устюгов может лишиться и золотой медали ОИ-2010» По Устюгову может быть еще одно разбирательство по итогам масс-старта в Ванкувере, нужно эту чашу испить до дна! — заявил Губерниев в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Шоу-бизнес Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.

Транспорт На подходах к Крымскому мосту открылись посты ДПС Стационарные посты ДПС открыты на подходах к Крымскому мосту по обеим сторонам Керченского пролива со стороны Тамани и Керчи.

Политика МИД Польши призвал ЕС и США вместе противостоять России Со своей стороны, глава МИД РФ Сергей Лавров в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности призвал перестать культивировать фантом "российской угрозы" и перейти к налаживанию диалога.

Спорт Большунов финишировал пятым в индивидуальной гонке в Эстерсунде Лидер общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов стал пятым в индивидуальной гонке на 15 километров.