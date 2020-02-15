Политика
RT на русскомЗеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
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Политика
Лавров оценил отношения России и Турции
Россия имеет хорошие отношения с Турцией, однако это не означает, что Москва должна во всем соглашаться с Анкарой.
Политика
Лукашенко заявил о намеках России по присоединению Белоруссии
Общество
В России предложили запустить «гаражную амнистию» в 2021 году
В новом сообщении Росреестра говорится, что около 3,5 млн гаражей являются незарегистрированными. «Гаражная амнистия» должна им помочь.
Происшествия
Украинская прокуратура возбудила дело из-за задержания моряков Россией
Прокуратура Автономной республики Крым (часть украинской прокуратуры) сообщила, что открыла уголовное производство из-за задержания украинского судна с моряками погранслужбой ФСБ ранее в субботу, 15 февраля, передает «Страна.ua».
Происшествия
Путин помиловал трех граждан России
Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.
Общество
Киркоров не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за клипа
Певец Филипп Киркоров, представивший в День святого Валентина новый клип на песню "Романы", заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих, свой клип он сравнил с сериалом "Молодой папа".
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Общество
В Китае хотят казнить за сокрытие заражения коронавирусом
Некоторых граждан ожидает казнь за: сокрытие заражения коронавирусом; искажение информации о состоянии больного; утаивание истории своих путешествий.
Шоу-бизнес
Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети
В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
Общество
МВД обнародовало проект антинаркотической стратегии до 2030 года
По данным МВД, в период действия предыдущей антинаркотической стратегии (2010 - 2020 годы) правоохранительными органами было выявлено свыше 2 млн преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, более 72% (1,5 млн) из которых тяжкие и особо тяжкие.
Культура
Васильев рассказал о конфликте с Добронравовым и уходе из «Сватов»
Народный артист РФ Анатолий Васильев прокомментировал слухи о своем конфликте с коллегой по сериалу «Сваты» Федором Добронравовым.
Общество
В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей
В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Кино
В сети появилось видео со съемок новой «Матрицы»
Напомним, что съемки четвертой «Матрицы» начались в конце прошлого лета. К своим ролям вернулись актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс.
Биатлон
Дмитрий Губерниев: «Устюгов может лишиться и золотой медали ОИ-2010»
По Устюгову может быть еще одно разбирательство по итогам масс-старта в Ванкувере, нужно эту чашу испить до дна! — заявил Губерниев в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике
Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП на мосту через Волгу в Волгограде
На месте ДТП работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа полиции.
Транспорт
На подходах к Крымскому мосту открылись посты ДПС
Стационарные посты ДПС открыты на подходах к Крымскому мосту по обеим сторонам Керченского пролива со стороны Тамани и Керчи.
Здоровье
В ВОЗ не исключили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли
Заразиться коронавирусом нового типа при неблагоприятном сценарии могут до двух третей населения мира, предположил советник при Всемирной организации здравоохранения Айру Лонджини.
Армия и оружие
В России завершены испытания перспективной торпеды
Политика
МИД Польши призвал ЕС и США вместе противостоять России
Со своей стороны, глава МИД РФ Сергей Лавров в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности призвал перестать культивировать фантом "российской угрозы" и перейти к налаживанию диалога.
Общество
В Петербурге задержали участников акции в защиту Конституции
В Петербурге сотрудники полиции задержали участников акции против внесения изменений в Конституцию России.
Спорт
Большунов финишировал пятым в индивидуальной гонке в Эстерсунде
Лидер общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов стал пятым в индивидуальной гонке на 15 километров.
Футбол
ЦСКА обыграл «Сириус» на испанском сборе
В субботу ЦСКА на учебно-тренировочном сборе в Испании проводил контрольный матч против шведского «Сириуса».
Общество
Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы
Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Хоккей
«Трактор» потерял шансы попасть в плей-офф
Из-за победы «Металлурга» окончательно потерял шансы на участие в плей-офф челябинский «Трактор», занимающий последнее место в Восточной конференции.