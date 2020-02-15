Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ России оценили намерение Зеленского провести выборы в Крыму

Бальбек подчеркнул, что выборы на полуострове могут пройти, только если Зеленский публично признает, что избирательные участки его государства находятся на российской территории. Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине.
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с чего всё началось

В Совфеде оценили идею Зеленского провести «выборы в Крыму»

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также «на территории Крыма».
RT на русском06:50

Подробнее о событии

В России отреагировали на желание Зеленского провести выборы в Крыму

Lenta.ru11:42

«Это абсурдные идеи»: в Совфеде отреагировали на желание Зеленского провести выборы в Крыму

ТК Звезда07:15

В России ответили на намерение Зеленского «провести» выборы в Крыму

RT на русском10:36

Русских парламентариев возмутило заявление Зеленского о выборах в Крыму

Красная весна08:53

В России дали оценку идее Зеленского про украинские выборы в Крыму

Российская газета08:25

В России оценили намерение Зеленского провести выборы в Крыму

РИА Новости10:27

В Совфеде назвали абсурдом идею Зеленского провести выборы в Крыму

Говорит Москва06:58
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Политика

FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина

Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
Ведомости вчера в 02:58
Биатлон

Логинов ответил на нападки иностранных биатлонистов

Российский биатлонист Александр Логинов ответил на нападки иностранных биатлонистов после победы в спринте на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Lenta.ru 14:15
Общество

Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Ширвиндт уходит с поста художественного руководителя, который он занимал с 2000 года, а его место займет главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров.
Вести.Ru 05:21
Биатлон

Драчев отреагировал на дисквалификации Устюгова и Слепцовой

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал информацию о том, что российские спортсмены Евгений Устюгов и Светлана Слепцова были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицированы.
РЕН ТВ 04:40
Гаджеты

Опубликованы фотографии Intel Core i9-10900 поколения Comet Lake-S

Оба процессора предложат 10 ядер и 20 потоков, однако у Core i9-10900 будут более низкие частоты (без возможности ручного разгона) и уровень TDP всего в 65 Вт против 125 Вт у модели с суффиксом «К». И тут сразу отметим, что 10-ядерный процессор с TDP в 65 Вт может оказаться весьма интересным решением для некоторых пользователей.
3DNews вчера в 08:33
Политика

США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»

Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.
Lenta.ru 15:31
Происшествия

В Калининграде мужчина застрелил семейную пару и ранил ребенка

BFM.ru 13:55
Происшествия

Найденные под Смоленском останки принадлежат пропавшему подростку

Российская газета 07:55
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Китае достигло почти 64 тыс. человек

Число зараженных новым коронавирусом COVID-19 в Китае составило 63 918 человек, 1488 человек умерли, выздоровели 6982.
Известия 13 февраля в 21:17
Технологии

Названа минимальная стоимость Sony PlayStation 5

Источники из компании Sony раскрыли базовую цену новенькой PlayStation 5. Цена на эту приставку нового поколения может неприятно удивить геймеров, сообщает агентство Bloomberg.
Life.ru вчера в 22:27
Теннис

Квитова снялась с турнира St. Petersburg Ladies Trophy из-за болезни

78.ru вчера в 15:50
Происшествия

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6

РБК 19:56
Армия и оружие

Рассекречены архивные документы об освобождении Будапешта

Министерство обороны опубликовало архивные документы об освобождении Будапешта от фашистов, сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 13 февраля в 01:25
Армия и оружие

«Сжег 21 самолет»: советский ас рассказал, как сбивал американцев

Накануне Дня памяти воинов-интернационалистов корреспондент РИА Новости встретился с одним из них — генерал-майором авиации в отставке Сергеем Крамаренко — и узнал, как показали себя советские асы в боях с американцами.
РИА Новости 00:00
Кино

Видео со съемок новой «Матрицы» появилось в Сети

Видео со съемок продолжения нашумевшей трилогии "Матрица 4" обнародовали в Сети.
Народные новости 03:32
Здоровье

В ВОЗ не исключили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли

РИА Новости 13 февраля в 16:38
Политика

Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену

Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.
Газета.Ru 13:03
Политика

Украина, Грузия и Молдавия попросили у Евросоюза финансовой поддержки

Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдавии подписали совместное обращение к Еврокомиссии о важности надлежащей финансовой поддержки региона "Восточного партнерства" в рамках следующей "Многолетней финансовой перспективы" ЕС на 2021-2027 годы, формирование которой сейчас идет в институтах ЕС, сообщается на сайте МИД Украины.
РИА Новости 11:27
Хоккей

«Тампа» обыграла «Филадельфию», Никита Кучеров набрал два очка

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 30 бросков из 33 и стал лучшим игроком матча. В итоге "Тампа" победила со счетом 5:3.
Красная весна 19:34
Политика

Эрдоган утверждает, что Россия руководит войной в Ливии

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Россия руководит войной в Ливии.
ТАСС 11:15
Космос

К МКС стартовала ракета-носитель Antares с грузовиком Cygnus

Ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus стартовала в субботу с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане.
Российская газета 18:45
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru вчера в 00:46
Происшествия

Полиция задержала дочь экс-главы разведки США по подозрению в убийстве

Полиция задержала по подозрению в убийстве 27-летнюю Софию Негропонте. Об этом говорится в заявлении полиции Монтгомери (штат Мэриленд).
РБК 18:22
Армия и оружие

Airbus: разработка прототипа ударного БПЛА Eurodron завершается

Европейские авиационные предприятия завершают разработку прототипа ударного беспилотника нового поколения Eurodron, заявил гендиректор компании Airbus Defence and Space Дерк Хоук в Мюнхене.
Московский Комсомолец 18:08
Экономика

Пришедшие в РФ капиталы убегут по свистку за один день – Делягин

Поток спекулятивного капитала, который пришёл в РФ в конце 2019 года продолжает укреплять рубль, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
REGNUM вчера в 08:42
Космос

SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink

Космическая корпорация SpaceX заявила, что переносит запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками системы Starlink.
Газета.Ru 19:24
Экономика

Лукашенко отказался платить премии российским нефтекомпаниям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит закупать нефть в других странах и не будет платить российским нефтяным компаниям премии к цене поставок.
Газета.Ru вчера в 09:00
Музыка

Лидер Rammstein назвал русским матерным словом новую группу

ToDay News Ufa 13:01
Политика

Зеленскому не дали микрофон на Мюнхенской конференции

Главе украинского государства Владимиру Зеленскому на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности не поставили микрофон.
Журналистская правда 06:34
Футбол

«Спартак» обыграл «Локомотив» в полуфинале клубного ЧМ

Московский «Спартак» одолел земляков из «Локомотива» в полуфинальном матче клубного чемпионата мира по пляжному футболу и вышел в финал соревнований.
ProstoProSport 13:34
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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