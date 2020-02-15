Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также «на территории Крыма».

с чего всё началось

Бальбек подчеркнул, что выборы на полуострове могут пройти, только если Зеленский публично признает, что избирательные участки его государства находятся на российской территории. Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине.

В России оценили намерение Зеленского провести выборы в Крыму

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