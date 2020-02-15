Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ России оценили намерение Зеленского провести выборы в Крыму

Бальбек подчеркнул, что выборы на полуострове могут пройти, только если Зеленский публично признает, что избирательные участки его государства находятся на российской территории. Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине.
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с чего всё началось

В Совфеде оценили идею Зеленского провести «выборы в Крыму»

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также «на территории Крыма».
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В России отреагировали на желание Зеленского провести выборы в Крыму

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В Совфеде назвали абсурдом идею Зеленского провести выборы в Крыму

Говорит Москва06:58

В России ответили на намерение Зеленского «провести» выборы в Крыму

RT на русском10:36

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Krym.News08:06

«Это абсурдные идеи»: в Совфеде отреагировали на желание Зеленского провести выборы в Крыму

ТК Звезда07:15

В России оценили намерение Зеленского провести выборы в Крыму

РИА Новости10:27
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В МИД РФ ответили на обвинения Эрдогана о ЧВК России в Ливии

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о присутствии бойцов частной военной компании (ЧВК) в Ливии.
Газета.Ru 13:13
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В Цхинвале прошел митинг в память об участниках войны в Афганистане

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Продажи кроссовера Skoda Karoq стартовали в России

В России стартовали продажи компактного кроссовера Skoda Karoq. Его приобрести можно в салонах дилеров, сотрудничающих с данным брендом.
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Политика

Соловьев удивился желанию Зеленского провести выборы в Крыму

Известный российский журналист Владимир Соловьев задал вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу выборов в Крыму, об этом 15 февраля было сказано во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
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Каждый год порядка 40 астероидов диаметром до сотни метров оказываются на меньшем расстоянии от Земли, чем Луна, цитирует Шустова РИА Новости.
Вечерняя Москва вчера в 19:59
Армия и оружие

Минобороны рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю

Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 33 летательных аппарата, отмечается в инфографике, которую публикует в пятницу газета российских вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости 13 февраля в 16:09
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Габрелянов объяснил провал шоу Собчак и Гордона «Док Ток»

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СМИ сообщили о задержании Павленского в Париже

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Армия и оружие

В Йемене хуситы сообщили, что сбили военный самолет арабской коалиции

Правящие на севере Йемена мятежники из движения «Ансар Алла» заявили, что в пятницу 14 февраля вечером с помощью ракеты земля-воздух был сбит истребитель арабской коалиции в небе северо-западной части Йемена.
Военное дело 11:41
Футбол

«Манчестер Сити» проводит экстренное собрание игроков

«Манчестер Сити» хотел собрать футболистов, чтобы Сориано проинформировал их о ближайших планах команды после решения УЕФА исключить клуб из еврокубков на два сезона за нарушение финансовых правил организации.
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Брошенных в Шереметьево детей передали матери

Российская газета 13 февраля в 23:52
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Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

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Швед Дюплантис обновил свой мировой рекорд в прыжках с шестом

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Пушков оценил реакцию британцев на слова Путина

Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя реакцию Министерства иностранных дел Великобритании на слова президента РФ Владимира Путина о приверженности понятиям "мама" и "папа", заявил, что пафос заявления ведомства не вполне понятен.
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Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.
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Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
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Биатлон

Драчев отреагировал на дисквалификации Устюгова и Слепцовой

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США заявили о срыве проекта «Северный поток-2»

Министр энергетики США Дэн Бруйетт выразил уверенность, что Россия не сможет завершить строительство газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море.
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Политика

Помпео выступил с обвинениями в адрес России, Китая и Ирана

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, выступая на конференции по безопасности в Германии, заявил, что Российская Федерация, Китайская Народная Республика, и Исламская Республика Иран постоянно нарушают территориальную целостность соседних стран (ТАСС).
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Армия и оружие

Две ракеты выпущены по Израилю из сектора Газа

"После срабатывания сирен ПВО в южной части Израиля сообщаем, что две ракеты выпущены из сектора Газа по израильской территории", - говорится в сообщении.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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