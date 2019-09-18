Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ России оценили новый украинский план по возвращению Крыма

Ранее экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж предположил, что спустя длительный промежуток времени после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" и вывести полуостров в свободную экономическую зону "в международном формате".
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с чего всё началось

В Крыму оценили план украинского генерала по «возвращению» полуострова

Ранее, как сообщали СМИ, экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал о плане по «возвращению» Крыма в состав страны.
RT на русском07:03

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В России оценили новый украинский план по возвращению Крыма

РИА Новости13:05

Украинский генерал предложил новый план по «возвращению» Крыма

РЕН ТВ01:23

В Крыму ответили на план украинского генерала по возвращению полуострова

Известия11:11

В Крыму оценили план украинского генерала по возвращению полуострова

РБК10:09

В Госдуме удивились планам украинского генерала по «возвращению» Крыма

RT на русском07:26

В Крыму пристыдили украинского генерала за план «подкупа» полуострова

ФАН04:02

В России ответили на план возвращения Крыма Украине

URA.Ru08:35
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Происшествия

МВД начало проверку после нападения на полицейских у метро в Москве

Главное управление собственной безопасности МВД начало проверку по факту нападения на двух полицейских в Москве, в результате которого один из них погиб, а второй получил ранение.
ТАСС 12:52
Шоу-бизнес

Палату с Анастасией Заворотнюк взяли под круглосуточную охрану

Палату частной клиники, в которой находится актриса Анастасия Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану.
Суть событий 09:23
Политика

Глава МИД Украины согласился на «формулу Штайнмайера»

Глава МИД Украины Вадим Пристайко дал согласие на использование "формулы Штайнмайера" для урегулирования конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 12:28
Происшествия

В Киеве угрожавшего взорвать мост мужчину задержал украинский спецназ

В Киеве задержали мужчину, угрожавшего взорвать мост.
Пятый канал 13:22
Единоборства

Замковой вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Во время вечерней сессии в рамках четвертьфиналов чемпионата мира на ринг вышли четверо россиянин.
Чемпионат 13:36
Футбол

Умер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен

Нева Спорт 06:42
Политика

В Кремле прокомментировали акцию в поддержку Устинова

В Кремле прокомментировали акцию в поддержку осужденного за нанесение травмы омоновцу актера Павла Устинова, которая прошла у стен администрации президента.
РИА Новости 09:37
Общество

В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск

Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
Общество

Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье

Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия 00:14
Армия и оружие

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия вчера в 17:07
Хоккей

Бурдасов заключил просмотровый контракт с «Эдмонтоном»

«Эдмонтон» объявил о подписании просмотрового контракта с российским форвардом Антоном Бурдасовым.
Sportbox.RU 12:44
Политика

Жириновский предложил объединить Белоруссию, Украину и Россию

Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Украину и Белоруссию нужно присоединить к России.
VSE42.RU 01:05
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции

РБК 00:42
Происшествия

В Челябинской области один человек погиб после взрыва в общежитии

Один человек погиб, еще четверо пострадали после взрыва предмета, похожего на гранату, в общежитии в среду в городе Златоуст Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
РИА Новости 12:54
Шоу-бизнес

Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге

Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Политика

Путин прокомментировал предложение о «ремонте выборной системы»

Как заявил в ходе разговора Зюганов, «есть смысл собрать всех лидеров фракций и обсудить: требуется ремонт выборной системы».
RT на русском вчера в 15:58
Здоровье

Употребление помидоров может быть вредно для здоровья

По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
МедиаПоток 15 сентября в 07:37
Общество

Украинский раскольник Кротов поддержал открытое письмо священников РПЦ

Авторы открытого письма священнослужителей Русской, Украинской и Белорусской православных церквей Московского патриархата в защиту осужденных по «московскому делу» отказались ставить под ним подпись священника Украинской автокефальной православной церкви (обновленной) Якова Кротова, несмотря на его настоятельные просьбы.
Ридус 10:34
Политика

Трамп определился с новым советником по нацбезопасности

Дональд Трамп назначил своим советником по национальной безопасности юриста Роберта О'Брайена - он работал с Джоном Болтоном, отправленным президентом Трампом в отставку, еще в администрации Джорджа Буша-младшего.
Газета.Ru 13:04
Армия и оружие

В Иране усомнились в доказательствах Эр-Рияда о причастности к атакам

Советник президента Ирана Хесамодин Ашна заявил, что свидетельства Эр-Рияда об атаках на нефтяные объекты не являются убедительными доказательствами.
Известия 12:58
Футбол

Кокорин и Мамаев окончательно освободились

Футболисты чуть не ввязались в новую историю. По данным «РИА Новости», Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу.
Gorodvo.ru вчера в 04:05
Политика

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 11:57
Наука

Температура на Земле повышается быстрее, чем предполагалось

Индикатор 04:01
Здоровье

Эксперты назвали 6 привычек, которые помогут похудеть

Эксперты рассказали, как заставить свой организм не откладывать жир, а перерабатывать его в энергию.
Первый Тульский 15 сентября в 00:40
Футбол

Кокорин прибудет в «Зенит» в конце недели

Sports.ru 13:05
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне.
Газета.Ru вчера в 01:56
Шоу-бизнес

Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Шоу-бизнес

Дарья Клюкина сыграет свадьбу в Италии

В феврале 25-летняя победительница шоу «Холостяк» объявила, что выходит замуж за 39-летнего топ-менеджера одного из крупнейших медиахолдингов Владимира Чопова.
StarHit.ru вчера в 01:30
Общество

Более 70% россиян высказались за ограничение трудовой миграции

Более 70% россиян считают, что государство должно ограничивать приток трудовых мигрантов.
РБК 06:18
Кино

Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС

Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
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Николай Григорьевич Маломуж
Украинский военный деятель
Украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих. Глава Высшей Рады Народных Сборов Украины.
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