Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ России оценили новый украинский план по возвращению Крыма

Ранее экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж предположил, что спустя длительный промежуток времени после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" и вывести полуостров в свободную экономическую зону "в международном формате".
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с чего всё началось

В Крыму оценили план украинского генерала по «возвращению» полуострова

Ранее, как сообщали СМИ, экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал о плане по «возвращению» Крыма в состав страны.
RT на русском07:03

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В Госдуме удивились планам украинского генерала по «возвращению» Крыма

RT на русском07:26

В России ответили на план возвращения Крыма Украине

URA.Ru08:35

В Крыму ответили на план украинского генерала по возвращению полуострова

Известия11:11

В Крыму оценили план украинского генерала по возвращению полуострова

РБК10:09

В России оценили новый украинский план по возвращению Крыма

РИА Новости13:05

В Крыму пристыдили украинского генерала за план «подкупа» полуострова

ФАН04:02

Украинский генерал предложил новый план по «возвращению» Крыма

РЕН ТВ01:23
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Финансы

ФРС США вновь снизила базовую ставку

Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru 14:18
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Российский боксер Бабанин не сумел выйти в полуфинал ЧМ по боксу

Российский боксер Максим Бабанин не сумел пробиться в полуфинал чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге в весовой категории свыше 91 кг.
РИА Новости 12:04
Общество

Российские учителя выступили в защиту фигурантов «московского дела»

Что еще известно: Ранее в защиту фигурантов «московского дела» выступили 39 священников Русской православной церкви.
Snob.ru 06:29
Происшествия

Суд конфисковал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей

Клинский суд принял решение конфисковать в бюджет государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 09:31
Политика

Посол США в Украине призвал усилить санкционное давление на Россию

Дипломат отметил, что на сегодняшний день имеется возможность применить против Москвы секторальные санкции в оборонной, энергетической, и финансовой сфере.
ГЛАС.RU 10:22
Шоу-бизнес

Состояние Заворотнюк улучшилось

13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Происшествия

В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро

Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
Политика

Главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 14:07
Экономика

Американские эксперты предсказали победу США над Россией на рынке СПГ

Мировой лидер на рынке сжиженного природного газа (СПГ) Катар за десять лет увеличит производство в полтора раза, сохранив первое место, — 150 млрд куб. м (или 109 млн т) в 2028 году за счет собственных проектов и долей в СПГ-заводах в США, говорится в исследовании.
РБК 01:10
Здоровье

В Смоленской области открываются новые ФАПы

В деревне Лехмино Холм-Жирковского района открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт.
Рабочий путь (г. Смоленск) 12:00
Армия и оружие

Хуситы в Йемене заявили, что готовы атаковать цели в Дубае и Абу-Даби

Захватившие власть на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) пригрозили ударами по главным городам ОАЭ - Дубаю и Абу-Даби после атаки на нефтяные предприятия Саудовской Аравии.
РИА Новости 13:41
Политика

Киев обвинил Россию в срыве нормандского саммита

Заявление о вине России в срыве нормандского саммита сделал глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко 18 сентября, сообщает Интерфакс-Украина.
Красная весна 10:45
Происшествия

В Омске женщина прострелила себе голову во время селфи

Rostov gazeta 12:46
Армия и оружие

Саудовская Аравия показала обломки атаковавших НПЗ ракет

В Минобороны Саудовской Аравии показали обломки ракет, которые были выпущены беспилотниками по нефтяным объектам компании Saudi Aramco.
RT на русском 14:36
Армия и оружие

Появились данные об отказе Грузии впускать корабль ВМС США в свои воды

Взгляд.ру 16 сентября в 15:16
Политика

Трамп назначит Роберта О’Брайена советником по нацбезопасности

«С радостью объявляю, что назначу Роберта О'Брайена, который сейчас очень успешно работает спецпосланником президента по делам заложников в Госдепартаменте, своим новым советником по национальной безопасности», — отметил Трамп.
Известия 09:57
Армия и оружие

В России разработали ракету с недостижимой дальностью действия

Россия разработала ракету Х-101, дальность действия которой недостижима для конкурентов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:38
Общество

Адвокат Кучерена заявил, что будет защищать Устинова

Адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что станет защищать актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года за нападение на сотрудника ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве.
ТАСС 10:32
Футбол

Кокорин и Мамаев покинули исправительную колонию

17 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули исправительную колонию №4 Белгородской области на основании решения суда об условно-досрочном освобождении.
RT на русском вчера в 03:46
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции

РБК 00:42
Шоу-бизнес

Опубликовано видео с мужем Заворотнюк в столичной клинике

Фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, заметили в одной из столичных больниц.
ФАН 08:29
Шоу-бизнес

Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Энергетика

После закрытия крупнейшего месторождения Дания может закупать у Германии российский газ

Дания приостановила добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра на три года для реновации объектов.
ТАСС 10:46
Космос

Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Игры

Rockstar Games дарит за лаунчер игру GTA: San Andreas

Студия Rockstar Games объявила о запуске своего игрового лаунчера, создание которого приурочено к шестилетию Grand Theft Auto 5. За установку производитель дарит легендарную игру GTA: San Andreas.
iReactor 05:05
Авто

Toyota выпустила новую версию Land Cruiser 70

Специально для езды по серьёзному бездорожью компания разработала особую версию пикапа Land Cruiser 79 под названием Namib.
Тарантас Ньюс вчера в 00:17
Здоровье

5 опасных заболеваний, которые начинают развиваться, как простуда

Как не перепутать симптомы простуды с более грозными и опасными болезнями, рассказали специалисты.
Planet Today 07:22
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В Запорожской области Украины неизвестный расстрелял чиновника

В Запорожской области Украины был убит заместитель главы Акимовской объединённой территориальной общины Дмитрий Кириллов, сообщило 18 сентября информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
REGNUM 04:34
Транспорт

Движение по улице Шехурдина в Саратове закроют на три месяца

Взгляд-инфо 11:05
Киберспорт

Игроки в Dota 2 начали получать баны до 2038 года

Возможность начать поиск матча у отдельных пользователей заблокирована вплоть до января 2038 года.
News.ru 07:55
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Николай Григорьевич Маломуж
Украинский военный деятель
Украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих. Глава Высшей Рады Народных Сборов Украины.
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