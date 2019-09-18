Ранее, как сообщали СМИ, экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал о плане по «возвращению» Крыма в состав страны.

с чего всё началось

Ранее экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж предположил, что спустя длительный промежуток времени после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" и вывести полуостров в свободную экономическую зону "в международном формате".

В России оценили новый украинский план по возвращению Крыма

Финансы ФРС США вновь снизила базовую ставку Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.

Единоборства Российский боксер Бабанин не сумел выйти в полуфинал ЧМ по боксу Российский боксер Максим Бабанин не сумел пробиться в полуфинал чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге в весовой категории свыше 91 кг.

Общество Российские учителя выступили в защиту фигурантов «московского дела» Что еще известно: Ранее в защиту фигурантов «московского дела» выступили 39 священников Русской православной церкви.

Происшествия Суд конфисковал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей Клинский суд принял решение конфисковать в бюджет государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей.

Политика Посол США в Украине призвал усилить санкционное давление на Россию Дипломат отметил, что на сегодняшний день имеется возможность применить против Москвы секторальные санкции в оборонной, энергетической, и финансовой сфере.

Шоу-бизнес Состояние Заворотнюк улучшилось 13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.

Происшествия В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.

Политика Главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Экономика Американские эксперты предсказали победу США над Россией на рынке СПГ Мировой лидер на рынке сжиженного природного газа (СПГ) Катар за десять лет увеличит производство в полтора раза, сохранив первое место, — 150 млрд куб. м (или 109 млн т) в 2028 году за счет собственных проектов и долей в СПГ-заводах в США, говорится в исследовании.

Здоровье В Смоленской области открываются новые ФАПы В деревне Лехмино Холм-Жирковского района открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт.

Армия и оружие Хуситы в Йемене заявили, что готовы атаковать цели в Дубае и Абу-Даби Захватившие власть на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) пригрозили ударами по главным городам ОАЭ - Дубаю и Абу-Даби после атаки на нефтяные предприятия Саудовской Аравии.

Политика Киев обвинил Россию в срыве нормандского саммита Заявление о вине России в срыве нормандского саммита сделал глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко 18 сентября, сообщает Интерфакс-Украина.

Армия и оружие Саудовская Аравия показала обломки атаковавших НПЗ ракет В Минобороны Саудовской Аравии показали обломки ракет, которые были выпущены беспилотниками по нефтяным объектам компании Saudi Aramco.

Политика Трамп назначит Роберта О’Брайена советником по нацбезопасности «С радостью объявляю, что назначу Роберта О'Брайена, который сейчас очень успешно работает спецпосланником президента по делам заложников в Госдепартаменте, своим новым советником по национальной безопасности», — отметил Трамп.

Армия и оружие В России разработали ракету с недостижимой дальностью действия Россия разработала ракету Х-101, дальность действия которой недостижима для конкурентов, передает РИА "Новости".

Общество Адвокат Кучерена заявил, что будет защищать Устинова Адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что станет защищать актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года за нападение на сотрудника ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве.

Футбол Кокорин и Мамаев покинули исправительную колонию 17 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули исправительную колонию №4 Белгородской области на основании решения суда об условно-досрочном освобождении.

Шоу-бизнес Опубликовано видео с мужем Заворотнюк в столичной клинике Фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, заметили в одной из столичных больниц.

Шоу-бизнес Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком 17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.

Энергетика После закрытия крупнейшего месторождения Дания может закупать у Германии российский газ Дания приостановила добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра на три года для реновации объектов.

Космос Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе» Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".

Игры Rockstar Games дарит за лаунчер игру GTA: San Andreas Студия Rockstar Games объявила о запуске своего игрового лаунчера, создание которого приурочено к шестилетию Grand Theft Auto 5. За установку производитель дарит легендарную игру GTA: San Andreas.

Авто Toyota выпустила новую версию Land Cruiser 70 Специально для езды по серьёзному бездорожью компания разработала особую версию пикапа Land Cruiser 79 под названием Namib.

Здоровье 5 опасных заболеваний, которые начинают развиваться, как простуда Как не перепутать симптомы простуды с более грозными и опасными болезнями, рассказали специалисты.

Происшествия В Запорожской области Украины неизвестный расстрелял чиновника В Запорожской области Украины был убит заместитель главы Акимовской объединённой территориальной общины Дмитрий Кириллов, сообщило 18 сентября информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.