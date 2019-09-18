Политика
РИА НовостиВ России оценили новый украинский план по возвращению Крыма
Ранее экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж предположил, что спустя длительный промежуток времени после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" и вывести полуостров в свободную экономическую зону "в международном формате".
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с чего всё началось
Ранее, как сообщали СМИ, экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал о плане по «возвращению» Крыма в состав страны.RT на русском07:03
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 15:18, Вашингтон
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