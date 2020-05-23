Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму

Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму. На этой онлайн-встрече, инициированной Россией, по видеосвязи выступали жители полуострова.
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iReactor 20 мая в 16:57
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Здоровье

На Кубани число случаев коронавируса достигло 2974

В Краснодарском крае за последние сутки тест на новую коронавирусную инфекцию подтвердился у 91 человека.
Деловая газета. Юг 21 мая в 03:51
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Происшествия

На жителей Перми и Казани завели дело о реабилитации нацизма

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Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

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