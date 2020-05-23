Политика
РИА НовостиВ России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму
Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму. На этой онлайн-встрече, инициированной Россией, по видеосвязи выступали жители полуострова.
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Сенатор Косачев назвал демарш западной четверки в СБ ООН по Крыму беспрецедентным
Национальная служба новостей05:30
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Вскрылся тайный роман Прохора Шаляпина и Светланы Светличной
Десять лет назад Шаляпин был очень близок с звездой советского кинематографа Светланой Светличной.
Территория новостей вчера в 03:13
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Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском вчера в 01:09
Армия и оружие
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Военные США испытали способное уничтожать самолеты в воздухе лазерное оружие.
Газета.Ru 12:42
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Сергей Юран: болельщик выйдет из карантина, а «Химок» уже нет
Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран прокомментировал информацию о возможном переходе клуба под контроль владельца «Родины» Сергея Ломакина.
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В России могут смягчить условия выхода на пенсию
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До трех увеличилось число жертв пожара в больнице Татарстана
Число жертв пожара в больнице Зеленодольска увеличилось до трех, рассказали в минздраве Татарстана.
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Происшествия
Украинский суд арестовал подозреваемого в массовом убийстве в Житомирской области
Королевский районный суд Житомира взял под стражу подозреваемого в убийстве на бытовой почве семи человек, среди которых трое военнослужащих Нацгвардии.
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В Госдуме оценили перспективы уменьшения пенсионного возраста
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что в России вряд ли пойдут на снижение пенсионного возраста.
Газета.Ru 11:56
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Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
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РБК вчера в 08:57
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МЧС ликвидировало нефтяное пятно в акватории Москвы-реки
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В Петербурге при пожаре в многоэтажке погибли два человека
Два человека погибли в субботу при пожаре в квартире на восьмом этаже дома в Выборгском районе Петербурга, сообщает городское управление МЧС РФ.
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По сообщения ресурса Vice, данные о новой версии платформы Apple – iOS 14, утекли в сеть еще в феврале этого года.
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Общество
Российская вакцина от COVID-19 успешно испытана на людях
Сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ проверили на себе свою векторную вакцину от COVID-19.
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В России назвали дату снятия ограничений в регионах
По словам директора Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимира Кутырева, к началу июня в субъектах России могут снять ограничения.
The Penza Post вчера в 23:00