Политика
РИА НовостиВ России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму
Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму. На этой онлайн-встрече, инициированной Россией, по видеосвязи выступали жители полуострова.
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Сенатор Косачев назвал демарш западной четверки в СБ ООН по Крыму беспрецедентным
Национальная служба новостей05:30
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Москва, 23 мая 2020, 13:42 — REGNUM В России в случае роста безработицы могут понизить возраст выхода на пенсию, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
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«Значит инфицированы на текущий день только те, кто заразился максимум за последние две недели», — отметил доктор.
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Для эксперимента пригласили 12 добровольцев, которых разделили на три группы и предлагали им жирную еду по разным схемам: просто жирная пища, жирная еда с добавлением двух грамм специй и шести грамм специй.
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Правительство выделило 11,5 млрд рублей на страховые выплаты медикам
Правительство выделило 11,5 млрд на страховые выплаты, полагающиеся медицинским работникам при заражении коронавирусом нового типа.
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В Санкт-Петербурге от коронавируса умерла заведующая первым кардиологическим отделением городской больницы № 26 Галина Литвинова.
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Студия Sony намеревается взять на себя создание фильма, который расскажет зрителям о новой героине вселенной Marvel.
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Выглядящая на 20 лет бабушка показала лицо вблизи и удивила подписчиков
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Компания Volkswagen до 2028 года начнет выпускать в России как минимум три новые модели.
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На Украине рассказали о слежке за Россией из космоса
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Компания, которая насчитывает почти 1,5 тысячи медицинских офисов по всей России, объявила о начале массового тестирование на антитела к COVID-19 18 мая.
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