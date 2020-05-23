Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму. На этой онлайн-встрече, инициированной Россией, по видеосвязи выступали жители полуострова.

В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму

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