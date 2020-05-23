Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму

Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму. На этой онлайн-встрече, инициированной Россией, по видеосвязи выступали жители полуострова.
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В Крыму отреагировали на отказ Украины от участия во встрече Совбеза ООН

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В парламенте Крыма оценили отказ Киева участвовать в заседании СБ ООН

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Сенатор Косачев назвал демарш западной четверки в СБ ООН по Крыму беспрецедентным

Национальная служба новостей05:30

Украина проигнорировала участие в заседании Совбеза ООН по Крыму

Крым 2401:59
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Общество

Илон Маск признался в любви к русскому языку

Предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, что неравнодушен к звучанию русского языка.
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Армия и оружие

ВМС США испытали лазер против беспилотника

Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.
ТАСС 18:10
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Происшествия

Трое детей погибли в пожаре в Ярославской области

Интерфакс 11:17
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Политика

В России назвали дату снятия ограничений в регионах

По словам директора Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимира Кутырева, к началу июня в субъектах России могут снять ограничения.
The Penza Post вчера в 23:00
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Общество

В Москве умерли 59 пациентов с коронавирусом

В столице за сутки умерли 59 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 16:19
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Общество

В Московском зоопарке умер «аллигатор Гитлера» Сатурн

В Московском зоопарке в возрасте 84 лет умер аллигатор по кличке Сатурн. Его подарили Советскому Союзу британцы после Второй мировой войны.
Росбалт 08:25
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Общество

Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM 16:34
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
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Общество

Назван период заразности носителей коронавируса

Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
Lenta.ru 12:01
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Происшествия

В Петербурге при пожаре в многоэтажке погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в квартире дома в Выборгском районе Петербурга, сообщило городское управление МЧС.
РИА Новости 13:35
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Происшествия

Захватчик банка в центре Москвы признал вину

Мужчина, захвативший отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в центре Москвы, признал вину во время допроса.
ТАСС 16:03
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Шоу-бизнес

Пригожин сообщил о «чудовищном» положении артистов из-за пандемии

Москва, 23 мая 2020, 13:25 — REGNUM Многие российские артисты оказались в чудовищном положении из-за пандемии коронавируса, заявил «Вечерней Москве» продюсер Иосиф Пригожин.
REGNUM 06:25
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Армия и оружие

Донбасс сегодня: коррупция и мародерство захлестнули ВСУ, местные жители дают отпор бойцам

Украинская армия собирает спонсорскую помощь для борьбы с коронавирусом. Личный состав бригад ВСУ грабит местных жителей зоны ООС.
ФАН 10:02
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Общество

Госпитализированный с коронавирусом Рамзан Кадыров пошёл на поправку

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который заболел коронавирусом, пошёл на поправку.
Metaratings 16:38
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Наука

Названы сроки окончания пандемии коронавируса в мире

Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на исследование.
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Авто

Новый Genesis G80 догнал в цене BMW 5-Series и Audi A6

Изучив прайс-лист, эксперты выяснили, что в базовой версии новинка на 10-12 % уступает своим конкурентам из «большой немецкой тройки», а в топовой комплектации сравнялась по стоимости с BMW 5-Series и Audi A6 в таких же исполнениях.
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Леди Гага и Ариана Гранде записали трек «Rain On Me»

Леди Гага и Ариана Гранде записали совместную песню "Rain On Me". Это вторая работа Гаги с предстоящего релиза "Chromatica" (выйдет 29 мая).
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Нейросеть превзошла человека в определении характера личности по фото

Evo-rus.com 11:05
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Политика

Путин подписал закон о дистанционном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ 07:39
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Армия и оружие

Венесуэла поручила своей армии сопровождать иранские нефтяные танкеры

Каракас, 21 мая 2020, 02:05 — REGNUM Иранские танкеры с нефтью, которые следуют в Венесуэлу, будут сопровождаться венесуэльскими военными при заходе в особую экономическую зону Боливарианской республики, 20 мая заявил министр обороны страны Владимир Падрино в эфире телеканала VTV.
REGNUM 20 мая в 19:05
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Единоборства

Макгрегор назвал лучшего бойца в истории смешанных единоборств

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор считает, что в рейтинге лучших бойцов в истории смешанных единоборств он уступает лишь бразильцу Андерсону Силве.
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Здоровье

Названа болезнь, увеличивающая риск смерти от коронавируса

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились около пяти миллионов человек, 327 тысяч умерли.
РИА Новости вчера в 09:36
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Политика

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Ю. Латынина: Всегда найдется проект, куда мы вбухаем деньги, будь то венесуэльская нефть или ливийский маршал Хафтар Из плена в Чаде его вывезли в Венгрию.
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AMD готовит восьмиядерники Ryzen 7 3850X и 3750X

Независимые эксперты поделились в социальных сетях информацией, согласно которой компания AMD готовит к выпуску новые процессоры Ryzen 7 3850X и 3750X.
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Клип Little Big Uno набрал более 100 миллионов просмотров

Более 100 просмотров набрал клип рейв-группы Little Big из Санкт-Петербурга на песню Uno.
Петербургский дневник 21 мая в 22:30
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Прародину коренных американцев нашли у Байкала

Прародину коренных американцев нашли у Байкала.
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Стоило Хейли Бибер выйти на улицу в ультракоротких шортах из денима — как папарацци начали преследовать ее по пятам

Супруга певца совершила кратковременную вылазку по делам - а папарацци следовали за ней по пятам.
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Политика

Лукашенко поставил задачу создать белорусскую ракету

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу создать собственную ракету дальностью до 300 км. Об этом сообщает БЕЛТА.
RT на русском вчера в 05:36
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Происшествия

Депутата Рады нашли мертвым в своем офисе

Депутата Верховной рады от группы "Доверие" Валерия Давиденко нашли мертвым в собственном офисе в Киеве, сообщили украинские СМИ.
РИА Новости 13:01
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Общество

В России автоматически продлили патенты мигрантам

В МВД РФ сообщили, что мигрантам, которые работают в России, официально продлили на 93 дня патенты, срок действия которых закончился после 15 марта.
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